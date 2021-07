Vondráček k chování Volného: Jeden člověk nemůže zablokovat Parlament. Musíme se bránit

Chování nezařazeného poslance Lubomíra Volného, kterého ve středu z jednacího sálu sněmovny vyvedla policie, bylo na hraně politického výtržnictví. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz to řekl předseda dolní komory Radek Vondráček z ANO. Postup proti Volnému, včetně vypnutí kamer, byl podle něj v pořádku. Jeden člověk nemůže zablokovat Parlament, podotkl. Volný u řečnického pultu mlčel, po vypršení času ho neopustil a přinesl si židli, na kterou si sedl. Rozhovor Praha 21:04 8. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z ANO | Foto: Milan Malíček/Právo | Zdroj: Profimedia

Jak hodnotíte včerejší chování poslance Volného ve sněmovně?

Je to hrubé porušení norem. Myslím, že to bylo na hraně politického výtržnictví. Ale myslím, že s tím pan poslanec dopředu počítal. Zapadá to i do rámce demonstrací před budovou. Zkrátka blíží se nám volby.

Důvodem pro jeho chování je tedy jakási předvolební kampaň?

Vidím to jako způsob, jak se zviditelnit.

Sezení Volného za řečnickým pultem jste včera označil za pohrdání sněmovnou, není ale i takovéto chování svobodným vyjádřením názoru?

Opravdu si myslím, že je to pohrdání sněmovnou. To řečniště je od toho, abychom tam stáli. Už minule seděl, kdybych tehdy řídil sněmovnu já, tak bych ho sedět nenechal.

A nejde třeba jen o jednu z obstrukcí, jak se to ve sněmovně občas dělá?

To není obstrukce, to je jiný způsob politického vyjádření. Koneckonců si vzpomínám, že poslanci za Mladočechy v říšském sněmu ve Vídni zdemolovali lavice. Dějí se různé věci v různých parlamentech světa. Na druhou stranu od toho je vedení sněmovny a sněmovna jako taková, aby se takovým excesům bránila. Nemůžeme to nechat bez reakce. A jednací řád počítá s tím, že ten dotyčný bude vykázán, takže jsme postupovali naprosto v souladu s jednacím řádem.

Bez ‚atraktivních záběrů‘

Dívala jsem se na záznam ze sněmovny a přišlo mi, že kamery se vypnuly ještě v momentě, kdy schůze pokračovala.

To si nemyslím. Komunikoval jsem po telefonu, aby to bylo vypnuto. A v tu chvíli jsem neseděl na sedadle předsedy. A jednací řád je jasný: v okamžiku, kdy předsedající opustí své místo, tak je schůze přerušena.

Byl to tedy od vás promyšlený krok. Přemýšlel jste dopředu, jak to uděláte?

Po prvním incidentu jsme to na grémiu projednávali, jak na to, kdyby se to mělo opakovat, takže jsme byli připravenější, než když se to stalo poprvé. Poprvé to bylo dílem náhody. Teď si myslím, že to bylo od pana poslance Lubomíra Volného dopředu přichystané.

Prvním incidentem myslíte co?

Myslím napadení kolegy Tomáše Hanzela (ČSSD), flákanec.

Proč jste nechal kamery vypnout?

Na vedení sněmovny jsme se shodli, že nechceme poskytovat mediální prostor tomuto způsobu politického vyjadřování. Nechceme zviditelňovat naším kamerovým systémem pana poslance Volného. Myslím, že tohle chování do sněmovny nepatří.

Hrál v tom roli i ten policejní zákrok?

Samozřejmě to bylo něco atraktivního, vznikly by atraktivní záběry, určitě by to bylo ve všech zpravodajstvích. Nemám zájem, a nikdo z nás, aby byla takto vykreslována Poslanecká sněmovna. Všichni se tady dokážeme respektovat a diskutovat spolu. Někdy spolu nesouhlasíme, ostře se napadáme, ale všechno má nějaké meze. Jeden člověk nemůže zablokovat celý Parlament. Musíme se bránit, je to sebeobrana toho tělesa.

Souhlasili s vypnutím kamer i místopředsedové sněmovny?

Požádali mě o to někteří poslanci ještě před tím, než jsem to rozhodl. Ale bylo to v tu chvíli mé rozhodnutí s tím, že jsme se o tom na grémiu obecně bavili už dříve.

Nepamatuji si, že by se někdy něco takového stalo, že by předseda sněmovny nařídil vypnutí kamer. Je to standardní postup?

Už jsme jednou pana poslance z místa, nikoli z řečniště, vykazovali a kamery byly také vypnuté, pokud si vzpomínám dobře.

K zákroku proti Volnému

Vy sám jste pak zákrok policistů viděl?

Ano.

A mohl byste popsat, jak to probíhalo?

Myslím, že byl velmi profesionální, velmi korektní, že to musí uznat i pan kolega poslanec Volný, že proti němu nebylo rozhodně použito nic nepřiměřeně.

Zároveň jste vyzval kolegy, aby policejní zákrok nenatáčeli a nesdíleli na sítích. Proč?

Je to na voda na mlýn toho co tady provádí pan Volný. Myslím, že bychom se k tomu měli jako poslanci stavět jednotně, že s tím nesouhlasíme a že to takhle vypadat nemá. A ne to ještě z důvodu nějaké atrakce sdílet na veřejných sítích. Stejně si to někteří natočili. Jestli se to neobjevilo, tak se to určitě objeví.

Mnohokrát jste během posledních týdnů udělil Volnému napomenutí. Nikdy to k ničemu nevedlo. Neexistuje nějaký jiným způsob, jak přimět poslance k dodržování sněmovních pravidel?

Jednací řád mi dává určité limity. Napomenutí slouží k tomu, že je jasně zaznamenáno, zaprotokolováno, že v tu chvíli porušil vládní nařízení, což pak zjednodušuje důkazní situaci správnímu orgánu, což je krajská hygienická stanice, která potom vede řízení s panem Volným. Ale to už není věc Parlamentu.

Studoval jste v posledních týdnech jednací řád, abyste věděl, jak můžete proti panu Volnému ve sněmovně postupovat?

Už čtyři roky studuji jednací řád.

Ale tohle je poměrně nestandardní situace.

Byli jsme připravenější, protože s kolegy jsme různé varianty probírali dříve. Musím ocenit, že všichni jsme jednotní a chápeme, že Parlament musí fungovat. Kdyby tohle dělalo víc lidí, tak zablokujeme celou komoru, takže se tomu bráníme.

Trest i za přestupek?

Včera jste pak svolal jednání předsedů sněmovních klubů. Co z něj vyplynulo?

Řešili jsme, co bude poté, co bude pan Volný vykázán. Až se znovu nastartuje systém. Zda budeme pokračovat v programu, který máme. Padaly návrhy, že bychom měli zařadit změnu jednacího řádu, kterou jsem nachystal s panem předsedou Michálkem, která řeší právě i přestupky.

Když jsem říkal, že to musí řešit správní orgán, ne my, tak je připravena krátká novela jednacího řádu, že by byly dány pravomoci mandátovému a imunitnímu výboru i takové věci řešit.

Nebo jsme řešili, zda to jednání nepřerušit. A došli jsme k závěru, že nejlepší odpovědí je, že budeme pokračovat podle pořadu schůze, jak ho máme. Myslím, že v tu chvíli to bylo nejlepší řešení.

Lubomír Volný - VOLNÝ blok

Zmínil jste možné nové pravomoci mandátového a imunitního výboru. Mohl byste být konkrétnější, co přesně by výbor mohl v takových případech dělat?

V tuto chvíli mandátový a imunitní výbor může postihnout poslance, pokud se v Poslanecké sněmovně dopustí činnosti, která by byla trestná. Třeba výtržnictví a podobně. Řešil třeba takzvaný flákanec, kde za to panu Volnému udělil maximální pokutu. Ale když jde o jednání, které není takové intenzity, například přestupky jako nenošení roušky, tak tady žádné kompetence nejsou. Změna jednacího řádu by to měnila tak, že bychom si to mohli projednat sami.

A případně za to udělit sankci.

Ano, a případně za to udělit sankci.

Kdy se ta změna jednacího řádu na plénu projedná?

Jsem v tom velmi skeptický. Máme už strašně málo jednacích dnů. Na 17 třetích čtení teď máme tři dopoledne. Pak máme schůzi v září, ale tam se asi budeme hodně potýkat se zákony vrácenými Senátem. A potom konec.

Takže se změna jednacího řádu už nestihne?

Myslím, že to bude úkol pro další sněmovnu. A pokud v ní budu, tak ji určitě budu prosazovat.

Pokud se chování pana Volného bude opakovat, jste připraven použít stejnou metodu znovu?

Nemůžu dopustit, aby zablokoval řečniště a celá sněmovna přestala fungovat. Musíme na to reagovat. Tak to je.