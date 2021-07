Volný nezaplatí pokutu, kterou mu výbor vyměřil za ‚flákanec‘. Odvolává se na porušení práv

Poslanec Lubomír Volný (Volný blok) odmítá zaplatit pokutu, kterou na konci dubna dostal za vyvolání potyčky v jednacím sále sněmovny. Uvedl to v diskuzním pořadu CNN Prima NEWS. „Pokutu určitě platit nebudu, protože byla nezákonná,“ řekl. Argumentoval odebráním práva na rozhodnutí o příslušném orgánu, který měl věc řešit. Praha 17:45 11. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestní akce Volného bloku 1.5. na Střeleckém ostrově. | Foto: René Volfík

Mandátový a imunitní výbor sněmovny rozhodl v dubnu o potrestání poslance Lubomíra Volného peněžní pokutou ve výši jednoho poslaneckého platu. Ten ovšem usnesení nerespektuje a v pořadu oznámil, že pokutu nezaplatí. Odvolal se na porušení svých práv.

„Měl jsem se rozhodnout, jestli to bude řešit civilní orgán, nebo mandátový a imunitní výbor. Protože se tam nejednalo o žádný ústní projev, ale jednalo se o fyzický konflikt. V tom případě to je něco, co není chráněno imunitou,“ řekl Volný.

„Neprojevoval jsem tím politickou vůli. Byl to projev, který někdo zhodnotil jako napadení. A o tom měla rozhodnout sněmovna nebo příslušný civilní orgán, ale podle mé vůle,“ bránil se. Dodal, že Ústavní soud mu jistě dá za pravdu.

Incidenty přibývají

Lednové vyvolání strkanice u pultu předsedy sněmovny není jediným incidentem poslance Volného. Ve středu byl ze sálu Poslanecké sněmovny vyveden policií poté, co si k řečnickému pultu přinesl židli a mlčky místo blokoval. Odmítl ho opustit i po výzvách předsedajícího.

Mandátový a imunitní výbor se také zabýval Volného příspěvkem na sociálních sítích. V něm publikoval konspirační teorie o spiknutí, které blokuje distribuci léku ivermektin. Výbor doporučil sněmovně rozhodnout o vydání poslance k trestnímu stíhání. Volný sám uvedl, že si vydání přeje. Sněmovna se má v červenci případem zabývat.