Volného rvačku ve sněmovně prověřuje policie. Podezřívá ho z výtržnictví

Pražská policie prověřuje čtvrteční incident ve sněmovně, při kterém nezařazený poslanec Lubomír Volný fyzicky napadl poslance, pro podezření z výtržnictví. Informoval o tom v pátek policejní mluvčí Jan Daněk. Podávání dalších informací k případu si podle něj vyhradilo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1. Video Praha 11:26 22. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ve věci byly podle Daňka zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z výtržnictví. O tom, že by bylo v kauze podáno nějaké trestní oznámení, nevěděl, nicméně jej nevyloučil. Doplnil, že pokyn k prověřování případu dalo zmíněné státní zastupitelství.

VIDEO: ‚Dostaneš flákanec.‘ Ve sněmovně se strhla rvačka, poslanec Volný se pral o mikrofon Číst článek

Sněmovna ve čtvrtek jednala o prodloužení nouzového stavu kvůli nemoci covid-19. Volný při svém vystoupení na jejím plénu nemluvil k věci a předsedající Tomáš Hanzel (ČSSD) ho upozornil na to, že mu vypne mikrofon.

Když to udělal, Volný přišel mluvit přímo na místo předsedajícího a Hanzel se ho snažil odstrčit. Předsedajícímu přišli pomoci další poslanci ČSSD. Po kratší strkanici Volný místo v doprovodu ochranné služby policie opustil.

Podle čtvrtečního vyjádření předsedy sněmovny Radka Vondráčka (ANO) se Volný napadením poslance mohl dopustit trestného činu.

Také ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček uvedl, že podle jeho přesvědčení chování Volného splňuje skutkovou podstatu trestného činu výtržnictví.

Poslanec Volný: Pokud mě k tomu hrubým nátlakem nepřinutí, nebudu ve sněmovně vystupovat v roušce Číst článek

Volný ale tvrdí, že byl sám napaden, a novinářům řekl, že se kvůli incidentu nehodlá vzdát mandátu poslance.

Incident podle Vondráčka bude posuzovat v úterý sněmovní mandátový a imunitní výbor. Jeho členové se zřejmě budou zabývat i tím, že Volný a další nezařazený poslanec Marian Bojko odmítli ve sněmovně nosit roušky. Zabývat se tím bude i policie, jak zjistil iROZHLAS.cz.

Volný také novinářům řekl, že na svůj mandát nerezignuje. „V tuhle chvíli se cítím ještě více povolán k tomu, abych zastupoval názory lidí, kteří nesouhlasí se současnou situací,“ uvedl v rozhovoru, který zachytil reportér Radiožurnálu.

Místopředseda sněmovny Hanzel k incidentu pro iROZHLAS.cz řekl: „Je to něco, co určitě nepatří do českého politického prostředí. Je mi z toho smutno.“