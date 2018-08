Neziskovky jako terč? Podle Volného vymývají dětem mozky. ‚Pomáhají tam, kde stát zaspal,‘ oponuje Gajdůšková

Neziskové organizace mají podle plánu vlády přijít o tři z celkem čtrnácti miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová ale uklidňuje, že o peníze nezkrátí organizace pomáhající handicapovaným lidem, starším či sociálně slabým. Na toto téma se v duelu Českého rozhlasu Plus střetli poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková a poslanec SPD Lubomír Volný. Praha 13:46 8. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslankyně Alena Gajdůšková z ČSSD a poslanec Lubomír Volný z SPD. | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia; SPD | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Šetřit na neziskovkách a občanských aktivitách je velmi nemoudré, společensky i ekonomicky. Dobrovolníci za rok 2016 odpracovali 45,6 milionu hodin, to je práce za více než 5,5 miliardy korun,“ uvádí poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková.

Připomíná, že největší objem dotací plynul do sportu, sociální oblasti a vzdělání. Zbytek, kam mohou spadat organizace zabývající se lidskými právy nebo ekologií, se pak pohybuje v řádu jednotek procent.

„Souhlasím, že je třeba stanovit kritéria a kontrolovat, jak se nakládá s veřejnými penězi. Ale to neznamená, že zlikvidujeme celý sektor,“ zdůrazňuje místopředsedkyně sněmovního Výboru pro sociální politiku.

„Sociální demokracie neziskový sektor vždy podporovala. Když chceme šetřit, tak musíme šetřit někde jinde.“ Alena Gajdůšková (poslankyně ČSSD)

'Liberální novofašismus'

„Rozlišujeme veřejně prospěšné organizace – sport, kultura, dobrovolní hasiči, pomoc seniorům a handicapovaným – a pak je tu druhá skupina, které se zastává paní Gajdůšková, a to jsou organizace s politickým programem nebo s politickou divizí,“ reaguje poslanec Lubomír Volný (SPD).

„Když byla ČSSD ve vládě, vytvořila si sektor štědře dotovaný ze státních peněz, který propagoval politiku v sociálnědemokratickém duchu.“ Lubomír Volný (poslanec SPD)

Problém má například s aktivitami organizace Člověk v tísni. „Politicky se vyprofilovala ve směru tzv. liberální demokracie, kterou já osobně označuji za liberální novofašismus, která dětem na základních a středních školách vymývá mozky,“ tvrdí Volný.

„Člověk v tísni chodí do našich škol a vyučuje děti, co podle něj jsou dezinformace. Nikdo jim nedal pravomoc k tomu, aby oni určovali, co je dezinformace a co ne,“ upřesňuje.

„Sektor neziskovek se vymkl kontrole, nežijeme v tržní ekonomice, ale dotační a neziskové,“ dodává poslanec.

SPD podle Volného nepodpoří plošné škrty v neziskovém sektoru, šetřit ale bude chtít právě na organizacích s politickým programem. Tyto peníze by se pak měly vrátit občanům prospěšnějším způsobem.