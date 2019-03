‚Odpadlíci‘ z SPD Volný a Bojko kandidují do europarlamentu na kandidátce advokátky Samková

„Byli jsme osloveni paní Samkovou a s Lubomírem Volným kandidujeme na její kandidátce už jako Jednotní (nově vzniklé hnutí JEDNOTNÍ – Alternativa pro Patrioty, pozn. red.) za svoje hnutí, ale na její kandidátce Alternativa pro Česko,“ uvedl pro iROZHLAS.cz poslanec Marian Bojko. On má na kandidátce figurovat na 12. pozici, Volný pak na 6. místě.

Poslanci Volný, Bojko a Nevludová vstoupili do nového hnutí Jednotní Alternativa pro Patrioty Číst článek

„Jako hnutí, které má za cíl sjednocovat vlastenecké a protiislamizační síly v zemi, jsme se rozhodli spojit síly s Alternativou pro Českou republiky,“ potvrdil Volný.

Volný, Bojko a poslankyně Ivana Nevludová minulý pátek oznámili, že opouštějí hnutí SPD. Trojice byla totiž ve vedení moravskoslezské regionální buňky, kterou v únoru pražské předsednictvo zrušilo.

V neděli pak Volný na svém facebooku informoval o tom, že vstupují do hnutí JEDNOTNÍ – Alternativa pro Patrioty. Tu založili bývalí členové organizace SPD v Moravskoslezském kraji, kteří se zrušením buňky nesouhlasili.

Jelikož nově založené hnutí funguje krátce – ministerstvo vnitra jej registrovalo teprve minulý pátek – volby do Evropského parlamentu, které proběhnou na konci května, by nestihlo.

Odmítání eura a islámu

Hnutí Alternativa pro Českou republiku je národně orientované euroskeptické hnutí, které do Evropských voleb vede advokátka Klára Samková. Jako ideová východiska pro volby do europarlamentu hnutí na svém webu označilo například odmítání eura a islámu v ČR, či „experimentů s multikulti, gender a homosexualismem, jakož i neomarxistických ideologií“, za další cíl označila boj proti „zbabělé migrační politice EU“.

Samkovou podle jejích slov oslovil sám Volný, ale primárně s ní nechtěl řešit kandidaturu do eurovoleb. „Základem byla snaha řešit ten problém, který jim vznikl v Moravskoslezském kraji. To vůbec nebylo o volbách. On se mnou spíš konzultoval tu situaci z hlediska mých bývalých zkušeností s Úsvitem. A z toho v podstatě se dále vyvinula tato spolupráce, která vyústila v kandidaturu pana Bojka a Volného,“ uvedla pro iROZHLAS.cz.

Volný chtěl dostat do Evropského parlamentu kandidovat i za SPD a dostal dokonce i nominaci od krajské konference Moravskoslezského kraje do celostátní kandidátky SPD.

„Představa, že bych mohl demontovat Evropskou unii přímo v srdci zla, stejně jako to mohl předtím dělat UKIP (UKIP neboli United Kingdom Independence Party je euroskeptická strana, která usilovala o vystoupení Británie z EU, pozn. red.), tak ta mě úplně jako baví. Strašně bych si to užil,“ řekl Volný v rozhovoru pro iROZHLAS.cz na začátku února.

Zároveň chtěl kandidovat i na předsedu celého hnutí SPD. Na konci února napsal na svém facebooku, že přijímá výzvu současného předsedy hnutí Tomia Okamury.