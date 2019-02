60 dnů nejistoty. ‚Vyzyvatel‘ Okamury Volný může po zrušení regionálního klubu přijít o členství v SPD

Rozhodovat o členství ve znovuobnovené regionální buňce SPD v Moravskoslezském kraji bude nové vedení, které určí předsednictvo. Právě předsednictvo přitom o zrušení místní organizace rozhodlo. Trojice poslanců z tohoto kraje včetně Lubomíra Volného, který chce kandidovat na předsedu hnutí proti Tomiu Okamurovi i do europarlamentu, tak může přijít o členství. „Staví nás to do docela nepohodlné pozice,“ říká poslankyně SPD Ivana Nevludová. Praha 6:00 24. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec SPD Lubomír Volný | Foto: Tereza Čemusová | Zdroj: Český rozhlas

„Já jsem stále člen, takže doufám, že mě osloví někdo, nevím kdo, koho určí celorepublikové předsednictvo. A jestli mě neosloví, tak mi potom zanikne členství. Je to tedy úplně nejkrajnější možnost, ale asi s ní člověk musí počítat,“ uvedla pro iROZHLAS.cz poslankyně Ivana Nevludová (SPD).

„Vždyť to vyplývá z dikce těch stanov. Samozřejmě to teoreticky hrozí,“ doplnil ji Volný.

a Marianem Bojkem, který byl rovněž zvolen do sněmovny za SPD v Moravskoslezském kraji, tak mohou skončit bez stranické příslušnosti. Všichni tři byli zároveň ve vedení zrušené regionální buňky. Redakce oslovila s žádostí o odpověď i Bojka, na zaslané dotazy ale neodpověděl.

O zrušení regionální organizace v Moravskoslezském kraji se asi sedm desítek členů dozvědělo v pátek 19. února. Podle Nevludové dostali informaci emailem. Oficiálním důvodem zrušení podle ní bylo, že měl kraj malou členskou základnu.

60 dnů čekání

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura ani místopředseda Radim Fiala na otázky, zda mohou někteří stávající členové z Moravskoslezského kraje přijít o členskou registraci a jak bude probíhat výběr nového vedení regionálního klubu, nereagovali.

Volný už v roce 2017 čelil ve své domovské organizaci SPD kritice. Podle některých členů se choval jako diktátor. Pokusili se ho proto neúspěšně odvolat.

Mluvčí SPD Barbora Zeťová odpověděla, že hnutí bude postupovat při zařazování členů do nově vzniklé organizace podle stanov. „Je na demokratickém většinovém rozhodnutí hnutí určit další postup, v tuto chvíli nejsou k dané věci další informace,“ uvedla na dotaz redakce.

Ve stanovách hnutí se píše, že v případě zániku regionálního klubu rozhodne předsednictvo do 60 dnů o vzniku nového regionální klubu. Do něj přestoupí jednotliví členové v daném regionu a klub převezme vedení agendy registrace čekatelů. „V případě, že nový regionální klub nesouhlasí s přestupem člena, členství takového člena zaniká,“ stojí v dokumentu.

Podle Nevludové vybere nové vedení buňky předsednictvo, které o jejím zrušení rozhodlo. „Teď nastane to, že v rámci stanov celorepublikové předsednictvo musí do 60 dnů ustanovit novou licenci a ustanovit lidi, kteří budou řádně vybírat zpět ty členy… Celorepublikové předsednictvo vybere nové vedení, což nás staví do docela nepohodlné pozice,“ sdělila redakci Nevludová.

Kandidatura v ohrožení

Volný přitom nemá v hnutí malé ambice. Ve středu na svém Facebooku oznámil, že přijal výzvu předsedy hnutí Okamury a že bude kandidovat na předsedu. K tomu ho podle jeho slov vyzval sám Okamura. „Já jsem byl vyzván panem předsedou ke kandidatuře už asi před měsícem na jednání poslaneckého klubu, tu výzvu jsem prostě přijal,“ uvedl.

Kromě toho se poslanec chtěl dostat do Evropského parlamentu. „Byl jsem teď nominován krajskou konferencí Moravskoslezského kraje do celostátní kandidátky SPD. Představa, že bych mohl demontovat Evropskou unii přímo v srdci zla, stejně jako to mohl předtím dělat UKIP, tak ta mě úplně jako baví. Strašně bych si to užil,“ řekl Volný v rozhovoru pro iROZHLAS.cz před dvěma týdny. (UKIP neboli United Kingdom Independence Party je euroskeptická strana, která usiluje o vystoupení Británie z EU, pozn. red.)

Jenže zatímco volba příštího předsedy hnutí by měla proběhnout až za zhruba dva a půl roku, volby do Evropského parlamentu se konají už letos v květnu.

Grémium hnutí

Zrušení buňky by hnutí mohlo řešit už v úterý, kdy zasedá grémium. Mluvčí Zeťová to ale nechtěla komentovat. „Grémium hnutí je vnitrostranická neveřejná akce,“ uvedla pouze.

Dopis o BIS Na konci ledna Okamura na tiskové konferenci oznámil, že mu byl předán dopis, jehož obsahem je informace, že Bezpečnostní informační služba (BIS) provádí činnost v rámci operace s krycím názvem ‚Vulterin‘. „Cílem této operace má být destrukce a následný rozpad hnutí SPD jako hlavní vlastenecké síly v ČR,“ uvedl tehdy. Podle Deniku N, který dopis zveřejnil, je jako agent v dopise označen právě Volný.

Podle Nevludové se ale zúčastní Volný i Bojko a téma by se mělo otevřít. „Pokud bude vůle, tak bychom asi byli rádi, protože jsou to nevyjasněné věci. A já si myslím, že jestli máme v názvu hnutí přímá demokracie, tak bychom měli,“ dodala.

Volný už dříve uvedl, že se chce proti rozhodnutí o zrušení bránit. Členové bývalého vedení regionálního klubu chtějí podat odvolání ke stranickým orgánům. Podle nich se předsednictvo muselo stát objetí provokace. Tou má být dopis, v němž je Volný označen za agenta Bezpečnostní informační služby, který má za úkol zničit SPD.

Volný na sebe upozornil počátkem února při sněmovní debatě o návrhu na zrušení soudního přezkumu správních rozhodnutí o vyhoštění cizinců z Česka. Sporný pozměňovací návrh vládní cizinecké novely je podle ministerstva vnitra protiústavní.

Volný mluvil o hrozbách spojených s migrací do Evropské unie a prohlásil také, že za případem seniora nepravomocně odsouzeného za terorismus jsou takzvaní vítači. Jeho vystoupení někteří poslanci provázeli boucháním do lavic.

Deník Mf Dnes již dříve napsal, že Volný pronajímá byty ve dvou zchátralých domech v romském ghettu v ostravské čtvrti Přívoz a od nájemců inkasuje peníze ze státních příspěvků na bydlení. SPD přitom příjemce dávek označuje za parazity.