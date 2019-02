Nechápu to vzrušení, poslanci mají chodit ven, říká k hádce Volný. Považuje se za asertivního ‚medvídka‘

„Pojď ven.“ Výrok poslance SPD Lubomíra Volného rozpoutal v pátek hádku ve sněmovně, která rezonuje ještě týden poté. Desítka zákonodárců kvůli tomu totiž podala stížnost k mandátovému a imunitnímu výboru. Sám Volný v rozhovoru pro iROZHLAS.cz říká, že svého chování na půdě dolní komory nelituje. Prý jen reagoval na totalitní způsoby některých poslanců. „Chovali se jako paviáni,“ prohlásil. Rozhovor Praha 15:00 7. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Server iROZHLAS.cz žádal poslance Volného o velký profilový rozhovor bez úspěchu od pátku, redaktorky ho nakonec zastihly ve středu ráno před jednáním výboru pro evropské záležitosti. Rozhovor tak probíhal za chůze nejdříve na ulici před sněmovnou, posléze uvnitř hlavní budovy.

V pátek skončilo projednávání cizinecké novely zablokováním sněmovny. Co přesně se stalo? Kdo na koho začal pokřikovat?

My teď pracujeme na tom, že se snažíme stáhnout všechny možné záznamy z kamer. Něco už bylo vidět na Seznamu, něco v České televizi, která mimochodem samozřejmě klasicky manipulovala, tedy šířila dezinformace a hoaxy…

Kdo ale z vašeho pohledu začal tu hádku?

Já bych to dokončil. Je evidentní, že jsem jako demokraticky zvolený zástupce lidu projevil svůj názor, se kterým ostatní demokraticky zvolení zástupci lidu nesouhlasili.

Místo toho, aby dali svůj nesouhlas najevo nějakou demokratickou metodou, třeba odchodem ze sálu nebo formou další poznámky, tak začali ječet, bučet, mlátit do stolu a chovat se jako paviáni. Včetně toho, že začali používat vulgární výrazy, jak posléze dosvědčil pan Klaus.

Máte na mysli výroky Jana Birkeho z ČSSD?

Já jsem přímo pana Birkeho nevnímal. Těch lidí, kteří se chovali totalitním a agresivním způsobem, bylo asi sedmdesát.

Vy jste se tomu ale pak přizpůsobil.

Já jsem chtěl říct to svoje. Tam je vidět, že jsem musel do mikrofonu zvedat hlas, a to nikoli proto, abych byl důraznější, ale aby bylo vůbec slyšet, co říkám. Přestože když jsem mluvil do mikrofonu, tak těch 70 lidí udělalo v sále takový kravál… Na záznamu to není vidět, ty ruchy okolo na mikrofonu nejsou.

Nebyla to tedy chyba předsedajícího schůze, v ten moment to byl předseda KSČM Vojtěch Filip, že v sále nezjednal pořádek?

Pan Filip je velice korektní pán, který svou funkci většinou zvládá perfektně. Tady si myslím, že udělal drobnou chybu, že je neumravnil. Já jsem potom chtěl v tom svém vystoupení pokračovat – tam je vidět, že mi vypnul mikrofon v souladu s jednacím řádem. Snažil se mi vysvětlit, že on mě nezkrátil. Já jsem řekl: Vím, že vy ne. Ale ti lidé, co dělali kravál, mě okradli o 30 až 40 sekund projevu.

Nelitujete zpětně toho výroku adresovaného panu Birkemu „pojď ven“?

Myslím, že ho řekl pan Birke první.

Podle stenozáznamu pan Birke řekl „už běž pryč“.

Ne. Ve stenozáznamu je napsáno, že pan Birke vyzývá pana poslance Volného ke konfrontaci. Není tam napsáno, že pan Birke říká „už pojď pryč“. To by asi stenografka těžko zapsala jako výzvu ke konfrontaci. To tvrdí pan Birke a pan Birke není důvěryhodný člověk.

To sice ve stenozáznamu bylo, je tam ale i zapsáno, že vám pan Birke říká „už běž pryč“.

To tam není (tato formulace ve stenozáznamu původně byla, nakonec se upravila na „poslanec Birke reaguje z pléna“ - pozn. red.)

'My máme chodit ven'

Tak to zkontrolujeme. Nelitujete zpětně svého vystoupení? Neříkáte si třeba zpětně, že jste to přehnal?

Ne. Vůbec nechápu, proč jsou z toho lidi tak vzrušení. My máme chodit ven, nemáme se ve sněmovně hádat o věcech, které jsou ve své podstatě osobní nebo ideologické povahy, když se řeší nějaký zákon.

Takže jste si to chtěl vyříkat slovně, ne pěstmi?

Samozřejmě. Já jsem to tam i jasně řekl. Taky nechápu, proč to nezaznívá v České televizi i v korporátních médiích. Já jsem jasně řekl: Pojďte ven, tam si to vyříkáme způsobem, který určíte vy, pane Birke, protože já jsem nastavoval zrcadlo vám, pane Birke.

A jak to tedy dopadlo? Vyříkali jste si to po jednání sněmovny?

Ne. Pan Birke to vzal jako divadelní představení a potom odešel. Pan Babiš nazval v minulém volebním období sněmovnu žvanírnou. Právě během projednávání zákonů se to často ve žvanírnu mění. Místo toho, aby ti lidi šli opravdu ven a tam si to řekli, tak se akorát používá k tomu, že ta dvouminutová vystoupení jsou k osobním útokům. Potom mají lidé oprávněný pocit, že se ve sněmovně nedělá nic jiného, přitom objem práce je značný. Tam jde o to, že když jste napaden na půdě sněmovny, tak my jsme rok a půl zkoušeli taktiku nereagovat.

Takže jste se rozhodli, že se začnete bránit?

Já osobně jsem se rozhodl, že se začnu ozývat, že se budu bránit. Pokud nás budou takto napadat, tak budu muset bránit jak svou osobní čest, tak čest našeho hnutí, které má v názvu svobodu a přímou demokracii. V okamžiku, kdy kolegové nepochopí, že se tím zabrzdí práce, že nebudeme fungovat a že do nás nemohou jen tak zadarmo kopat, tak bohužel český volič uvidí, že se český parlament mění v něco, co by neměl. Takže bych doporučoval všem našim demokraticky zvoleným kolegům, aby nenapadali ostatní demokraticky zvolené kolegy politickým nálepkováním, na které nemají důkazy.

Ve vašem projevu jste to byl ale vy, kdo jako první napadl ČSSD v souvislosti s Jaromírem Baldou, nepravomocně odsouzeným za terorismus. Tvrdil jste, že ho stvořili. Z čeho vycházíte?

To je, doufám, z vaší strany jenom mylná interpretace. Přečtěte si stenozáznam, kdo pana Baldu zmínil jako první. Já ne.

Já si to doplním. Když jste ale říkal, že ČSSD stvořila pana Baldu…

To je opět špatná interpretace.

Koho jste tím tedy myslel?

No vítače.

Lubomír Volný Lubomír Volný je od roku 2015 zastupitelem Moravskoslezského kraje, od října 2017 poslancem za SPD. Kolem jeho osoby se objevilo v minulosti několik kontroverzí. Poslanec například vlastní v Ostravě dva domy, v nichž podle informací iDnes.cz pronajímá byty Romům za vyšší ceny, než je v oblasti běžné. Loni pobouřil jeho výrok, že studenti vyjíždějící na pobytu v rámci programu Erasmus jsou „kampusoví povaleči“, kteří žijí ve „zlaté kleci“. Kritice čelil i ve své domovské organizaci SPD. Podle členů se choval jako diktátor, pokusili se ho proto neúspěšně odvolat.

A to je kdo?

To jsou ti, co se chytili. To jsou ti, co začali bučet.

A máte pro to nějaký důkaz? Sám jste říkal, že kolegové, kteří chtějí nálepkovat, by to měli mít podložené.

To je věc subjektivního názoru a přístupu k té situaci, protože naši oponenti také nemají důkaz, že to udělal kvůli nám.

Na druhou stranu, pokud bychom chtěli hledat pojítko s některou politickou stranou, tak pan Balda byl příznivcem SPD…

… a zároveň byl odpůrcem vítacích stran.

Tak mě zajímá, jestli se nesnažíte zbavit odpovědnosti?

Vůbec. Já vůbec žádnou zodpovědnost necítím jako příslušník politického hnutí. My máme všude jasně napsáno, že odmítáme násilí (přímo v programu SPD se o odmítání násilí nepíše, v oficiálním prohlášení na webu se ovšem od činu Baldy hnutí distancovalo - pozn. red.). Chceme pouze a jenom politické řešení problémů. To není jako Piráti, kteří se druží s Antifou, která má přímo na svých stránkách napsáno, že násilí je možný způsob problémů (šéf Pirátů Ivan Bartoš se v minulosti objevil na několika fotografiích hnutí Antifa. Sám uvedl, že mu boj proti fašismu přijde správný. Popřel ale, že by byl členem Antify či jiného ideové organizace kromě Pirátské strany - pozn. red.).

Pan Balda s pravděpodobností hraničící s jistotou sympatizoval s naším politickým hnutím, ale zároveň s někým nesympatizoval. Jestli ho k jeho činu v jeho nemoci namotivovala jedna nebo druhá strana, to je věc subjektivního hodnocení každého z nás. Odpůrci SPD budou do konce života přesvědčeni, že jsme to byli my. Pokud by tady ale nebyli lidé, kteří v roce 2016 schválili půl miliardy korun na integraci šesti tisíc imigrantů do konce roku 2018... Byl to program schválený vládou, pro který byly ty peníze i připraveny, do kterého se ale nakonec ani žádná neziskovka nepřihlásila, protože se jim to zdálo málo peněz (v srpnu 2016 vláda schválila ministerstvu vnitra vypsání výběrového řízení na poskytovatele integračních služeb pro cizince za asi 520 milionů korun. Ještě na konci roku 2016 server E15 uvedl, že o zakázku není zájem. Jaký je aktuální stav tendru, není z veřejných zdrojů jasné - pozn. red.)

Pokud by tady nebyli lidi, kteří třeba ubytovali v jednadvaceti bytech RPG v Havířově rodiny imigrantů z Iráku a Afghánistánu a Sýrie podle těch dokumentů, co jsme měli k dispozici. Tak ti lidé, třeba pan Balda, by jenom proto, že my chceme přímou demokracii, nešel kácet stromy. Jeho z mého úhlu pohledu vyděsila ta reálná možnost, že ti lidé, kteří páchají zlo nezpochybnitelně v západní Evropě, by mohli přijít k nám (ministerstvo vnitra si podle iDnes.cz v roce 2015 pronajalo 20 bytů společnosti RPG Byty. Ty jsou určeny uprchlíkům, kteří v Česku již získali azyl. Žít v nich mohou maximálně 18 měsíců – pozn. red.)

Soud ale případě pana Baldy konstatoval, že se stal obětí lidí, kteří prosazují extremistické názory. A podle výroční zprávy BIS SPD používá extremistickou rétoriku. Skutečně nevidíte spojení v tom, že se ztotožnil s názory vaší strany?

Ne. Kdyby se přímo ztotožnil s našimi principy, tak je politicky aktivní a nevykonává trestnou činnost.

Zpátky ještě k tomu pátečnímu jednání. Ze strany předsedy STAN Petra Gazdíka zaznělo, že by se věc měla řešit na mandátovém a imunitním výboru.

Já budu strašně rád. Budu strašně rád, když mě konečně osloví policie kvůli mému výroku o Václavu Havlovi (Volný označil exprezidenta Václava Havla na sociálních sítích za vlastizrádce, čelí kvůli tomu trestnímu oznámení – pozn. red.). To by bylo úplně optimální, kdyby se to řešilo před sněmovnou. A potom budu strašně rád, když se bude řešit i tento výrok na mandátové a imunitním výboru, protože potom to samozřejmě přinese celou lavinu dalších výroků, které zcela jednoznačně nepatří do Poslanecké sněmovny, ať už je to od pana kolegy Kalouska nebo od ostatních kolegů, kteří neustále běžně používají dehonestující politické nálepkování (podnět k mandátovému a imunitnímu výboru podala ve středu desítka poslanců ze STAN, TOP 09 a KDU-ČSL – pozn. red.)

Vy nepodniknete žádné kroky?

Ale vždyť vidíte, že já jsem takový medvídek. Já jsem absolutně asertivní.

'Přímo v srdci zla'

Ještě mi řekněte, budete kandidovat v evropských volbách?

Byl jsem teďka nominován krajskou konferencí Moravskoslezského kraje do celostátní kandidátky SPD.

A vy byste případně o to stál, že byste se vzdal poslanecké funkce a šel do Bruselu?

Představa, že bych mohl demontovat Evropskou unii přímo v srdci zla, stejně jako to mohl předtím dělat UKIP, tak ta mě úplně jako baví. Strašně bych si to užil.

Já se na to ptám právě i proto, jestli jste tím pátkem nezačal dělat svoji předvolební kampaň?

To se musíte zeptat pana Kopřivy (pirátský poslanec František Kopřiva - pozn. red.), který to celé začal. Mohli jsme projednat zákony, my bychom si řekli svoje. Kdyby nepadl osobní nebo jiný útok, tak oni si mohli říct svoje. Podle nás to je protiústavní. My bychom řekli: Pojďme měnit zákony, abychom se mohli zbavit cizinců, u kterých je pravděpodobnost, že spáchali trestnou činnost, velmi výrazná, protože už byli vyšetřovaní, bylo proti nim vydáno úřední rozhodnutí. Pokud jim dáme další dva roky soudních průtahů, tak se nám ti lidi tady budou hromadit. Řekli bychom své názory a tím by to skončilo. Pan kolega Kopřiva do toho potřeboval zabrousit, tak do toho zabrousil no a my jsme přišli o celý jednací den.

Největší diskuzi, to největší rozohnění na plénu ale vyvolal až váš projev. Takže nelze vinit pouze pana Kopřivu.

Opět. Já vás poprosím, pokud chcete být objektivní, tak si to projděte celé a uvidíte, jak se to stupňuje, a uvidíte, že já jenom reaguji. Já nejsem ten, který se tam postavil a začal hned křičet, že vy jste stvořili Baldu. Já jsem v reakci na první vystoupení řekl, jestli si to dobře pamatuji, že ve své podstatě ty síly, které stejně jako Piráti, preferují právní ochranu uprchlíků nad národní zájmy vlastní země, tak ty síly vytvářejí problémy do budoucna.

Cizinecká novela Hádka se ve sněmovně strhla během projednávání cizinecké novely. Ta by mimo jiné dala vládě právo stanovit kvóty pro ekonomické migranty a zavedla by povinné integrační kurzy pro zahraniční pracovníky. Sporný pozměňovací návrh o zrušení soudního přezkumu rozhodnutí o vyhoštění podpořil už dřív bezpečnostní výbor navzdory upozornění ministerstva vnitra, že je protiústavní. Jan Bartošek (KDU-ČSL) navíc poukázal na to, že zákon v minulosti obsahoval stejné ustanovení, Ústavní soud je zrušil.

Pan Hamáček tam říkal, že se třeba zpřísňuje imigrační politika. Jenomže když zpřísníte imigrační politiku, a taky to tam zaznělo z mých úst, tak je ve své podstatě úplně jedno, když vy poté ty lidi, co jsou tady podle imigračního zákona nezákonně, nedostanete domů.

Možnost zrušení soudního přezkumu rozhodnutí o vyhoštění ale už dříve řešil Ústavní soud a podobné ustanovení už jednou zrušil. Takže se dá čekat, že by se tím soud opět zabýval.

To také zaznělo. My máme ale pravomoc měnit Ústavu. Musí se shodnout sněmovna i Senát. Ve věcech národních zájmů, kdy jde o to, abychom se nedostali do podobných situací... Teď v úterý, nebo kdy to bylo, byly zase zavražděni dva mladí Němci, které dva imigranti prostě strčili před vlak v Německu. Není to žádný hoax, žádný fake, je to prostě potvrzená informace a opět německá státní i korporátní média se několik dnů snažila tu věc zlehčovat, že to byla obyčejná rvačka.



Když ale říkáte, že máte možnost zasahovat do Ústavy, znamená to, že ji budete kvůli cizinecké novele chtít měnit?

My se při každé příležitosti snažíme upozorňovat na reálně existující problémy. A jestli to naše upozornění vyvolá takovou debatu, že se začne uvažovat o změně zákonů včetně Ústavy – o to se už snažíme u zákona o referendu nebo přímé volbě a odvolatelnosti politiků – tak to je přece legitimní a normální. To, že někdo tvrdí, že Ústava je svatá a nedotknutelná, přece není pravda ze své vlastní podstaty. Ústava obsahuje sama o sobě možnost být měněna.

'Voliči mi to spočítají'

Na vašem profilu jsou poměrně příkré výroky, v poslední době třeba směrem k bývalému prezidentovi Václavu Havlovi. Konzultujete s vedením hnutí vaši činnost na sociálních sítích? Zaslechl jste z jejich strany nějakou výtku, že už jste moc ostrý?

V našem hnutí jako v každé jiné politické straně jsou lidé, kteří jsou v tom spektru osobnostních vlastností od jedné strany k druhé. Takže pro někoho jsou ty výroky příliš příkré, někdo by i přitvrdil jenom nemá odvahu.

Takže ty reakce jsou různé?

Reakce jsou různé, ale my jako klub si to umíme nejenže vyříkat, ale fungujeme a hlasujeme jednotně, nemáme s tím žádný zásadní problém. Já jsem to psal na internetu několikrát: jsem otevřený proto, aby voliči věděli, s kým mají tu čest. A jestli se jim to bude líbit, nebo nebude líbit, to už nechávám na nich. Jestli se mi něco nelíbí tak je právě to, že máte tým PR poradců, kterým dáte nějakou myšlenku, oni vám tu myšlenku zpracují s ohledem na předpokládanou skupinu voličů.

Narážíte na hnutí ANO?

Přesně. Ve finále vám z toho vyjde něco, co je ve své podstatě lež. Takže já se snažím být maximálně transparentní, otevřený a voliči mi to spočítají jednoho dne.

Možná už nyní v evropských volbách.

Možná už nyní v evropských volbách nebo někdy jindy někde jinde. Každopádně budou mít všechny informace ode mě naprosto upřímně.

Hádka ve sněmovně: kdo je lhář a kdo vítač? Hádka ve sněmovně propukla během jednání o vládní cizinecké novele. Hnutí SPD se totiž snaží prosadit pozměňovací návrh, aby cizinci přišli o právo bránit se u soudu nařízenému vyhoštění.

Během diskuze na plénu šéf ČSSD Jan Hamáček s odkazem na obavy z terorismu poukázal na případ seniora Jaromíra Baldy, nepravomocně odsouzeného za útoky na vlaky. „Poslední člověk, který byl odsouzen za terorismus, byl Čech a konzultoval útok na dva vlaky s pracovnicí vaší strany, pane kolego!,“ prohlásil směrem k SPD.Na to posléze poslanec Lubomír Volný z SPD reagoval slovy: „A co se týká prvního a prozatím naštěstí jediného odsouzeného teroristy v rámci České republiky, tak toho jste vytvořili vy. Vy! Vítači! Vy, kteří jste podporovali nelegální migraci. Vy, kteří dnes podporujete legalizaci nelegální migrace! Vy jste vytvořili pana Baldu!“

Během vystoupení Volného někteří poslanci bouchali do lavic a bučeli. Poté se ozvalo „lháři“ a další výkřiky na jeho adresu, jak je slyšet na zvukové nahrávce jednání. Ve stenozáznamu ovšem výkřiky chybí.

Jedním z pokřikujících zákonodárců byl i Jan Birke z ČSSD, jak posléze sám přiznal. V tento moment měl Volný Birkemu říct „pojď ven“. Birke to uvedl ve svém vystoupení o několik minut později, posléze to dosvědčil i poslanec ODS Václav Klaus mladší. „Velmi se omlouvám, že jsem na něj pokřikoval z lavice. Ale na druhou stranu, pane poslanče Volný, vaším prostřednictvím, já mám takový pocit, že za 30 let vy jste prolomil něco, co se v této sněmovně za novodobých dějin nikdy nestalo. Abyste pokřikoval na demokraticky zvoleného poslance Pojď ven! Pojď ven! asi tím způsobem, že si to tam vyřídíme, a vtahoval do českého parlamentu hlášky z restaurací IV. cenové skupiny, možná i nižší,“ uvedl Birke.

Podle Volného ovšem frázi použil první Birke, a to po vystoupení ohledně Baldy. Poslanec SPD se na to proto po přestřelce i ptal: „Já bych se chtěl pana kolegy Birkeho vaším prostřednictvím zeptat - co jste to na mě primitivně vyřvával z té lavice?“ Birke na to bezprostředně odpověděl slovy „už běž pryč“, jak ukazuje záznam ze stenoprotokolu.

Hádku na plénu posléze shrnul Klaus mladší. Podle něho jako první použil frázi „pojď ven“ Volný, a to v reakci na nadávky ostatních poslanců. „Já jsem to čistě pozoroval. Já jsem viděl řvát s brunátným výrazem některé poslance: Ksindle, šmejde, lháři apod. a na to reagovala replika ‚pojď ven‘. Kdybychom byli v hospodě, tak to takto zcela normálně probíhá. Parlament bohužel je odrazem celé společnosti, takže zase nesvatouškujme příliš, protože s brunátným obličejem na někoho řvát šmejde nebo ksindle je poměrně dost agresivní počin, kde osobám mužského pohlaví většinou naskáče adrenalin,“ popsal.