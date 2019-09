Poslanecká rošáda. Zaorálka ve školském výboru nahradí jeho předchůdce Staněk, ve hře je i Veselý

Nástup Lubomíra Zaorálka z ČSSD na post ministra kultury vyvolal sérii změn v orgánech sněmovny. Jako člen vlády totiž musel opustit svá místa ve sněmovních výborech a komisích.

Na důležitém postu předsedy zahraničního výboru by měl Zaorálka podle zjištění Radiožurnálu vystřídat poslanec a místopředseda ČSSD Ondřej Veselý.

Nejde o jedinou změnu – ve školském výboru sněmovny Zaorálka nahradí poslanec a exministr kultury Antonín Staněk z ČSSD.

Zaorálkův nástup na post ministra kultury znamenal jeho odchod ze všech funkcí ve sněmovních výborech a komisích. Ústava totiž konstatuje, že člen vlády zároveň nemůže působit v orgánech sněmovny. Na postu předsedy zahraničního výboru by měl Zaorálka nahradit poslanec Veselý, který je zatím jediným kandidátem.

Ministra zahraničí Zaorálka mají v orgánech sněmovny nahradit poslanci Staněk a Veselý. Výměna výborů sociálním demokratům nevyšla.

„Souvisí to s tím, že pracuju v evropském výboru jako místopředseda. Ty věci jsou velmi často provázané, mají k sobě blízko. Ostatně je docela časté, že kolegové, kteří jsou v zahraničním výboru, jsou zároveň v evropském výboru. A opravdu si myslím, že ta pozice je pro mě daleko vhodnější než to, že jsem v jedné části v evropském výboru, kde probíráme témata zahraniční politiky, a druhým tématem je pro mě regionální výbor, což jsou témata naprosto odvislá. Takto bych se mohl zaměřovat jedním směrem,“ uvedl pro Radiožurnál Ondřej Veselý z ČSSD.

Birke rezignuje

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka zatím nechtěl nominaci Veselého komentovat. Potvrdil ale další plánovanou změnu. Ve školském výboru sněmovny Zaorálka nahradí poslanec a exministr kultury Antonín Staněk z ČSSD. Ten už má s prací v tomto výboru zkušenosti, jak napsal v SMS.

„Před jmenováním ministrem jsem pracoval ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a v podvýboru pro regionální školství,“ uvedl Staněk.

Kromě toho Staněk zasedne v zemědělském výboru, kde vystřídá svého stranického kolegu Jana Birkeho.

„Já budu rezignovat v zemědělském výboru, protože jsem tam šel místo Staňka, tak aby tam šel zpátky. Je to aktuální. Musí se k tomu ten klub nějak postavit a hlavně si to musíme říct, jaká je situace, jak to kolegové vyjednali,“ uvedl Birke.

Ve sněmovně jsou teď tři neobsazená místa předsedů výborů: kromě zahraničního chybí také vedení školského výboru, které náleží ODS, a sociálního výboru připadajícího hnutí ANO. Sociální demokracie původně usilovala o výměnu s hnutím ANO, tedy, že by vládnímu hnutí přenechala vedení zahraničního výboru a sama se ujala předsednictví ve výboru sociálním. Předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek ale pro Radiožurnál v SMS uvedl, že o žádné takové výměně neuvažuje.