Tak vládněte, když vám to tak jde, říká Zaorálek na adresu koalice ANO, SPD a KSČM

Poslanci se v úterý odmítli zabývat výroky prezidenta Miloše Zemana ke kauze Novičok. Z programu řádné schůze ho vyřadily hlasy hnutí ANO, SPD, KSČM a sociálnědemokratického poslance Jaroslava Foldyny. „Potvrdilo se, že když se Andreji Babišovi (ANO) něco nehodí nebo je zle, tak se uchyluje k této koalici. Je to vážné riziko,“ říká poslanec Lubomír Zaorálek (ČSSD). Praha 22:35 23. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lubomír Zaorálek, Vysoká škola ekonomická | Foto: Filip Jandourek

„Člověk by řekl, tak vládněte, když vám to tak jde,“ dodává předseda sněmovního zahraničního výboru. Podle něj je špatně, že neplatila dohoda ze sněmovního organizačního výboru o tom, že se bod na jednání zařadí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Přestože se sám Zaorálek při hlasování zdržel, protože projednávání kauzy nepovažuje za šťastné, je právě kvůli porušení dohody ochoten podpořit svolání mimořádné schůze.

Zároveň kritizuje vládu, že v kauze Novičok nepostupovala jednoznačně a nedokázala komunikovat s prezidentem. Její slabost prý vychází z chybějící důvěry sněmovny. „Vláda musí věci koordinovat a komunikovat. Pokud se způsob jejího fungování nezmění, tak se zítra může stát něco podobného,“ varuje.

„Ta kauza je nešťastná. Je to zpackané a dalším opakováním jen rozmazáváme to, jak věci nefungují.“ Lubomír Zaorálek (poslanec ČSSD)

Z misí neustoupíme

Zaorálek nechce říci, jak bude hlasovat ve vnitrostranickém referendu o vstupu do vlády.

Ta by se měla opírat o hlasy KSČM, její předseda Vojtěch Filip ale řekl, že jeho strana vládu nepodpoří, pokud v jejím programu bude rozšiřování zahraničních misí.

„Co se týče těchto věcí, tak ustupovat nebudeme. Ale nevím, co bychom měli diskutovat, protože tohle (schválení posílení vojenských misí, pozn. red.) lze stihnout ještě před vznikem vlády,“ upozorňuje Zaorálek.

Podle něj je možné diskutovat o tom, jak posilovat vojenský kontingent například v Afghánistánu. „Jiná věc je stažení z Pobaltí, to je nepřijatelné. Je to projev solidarity zemím, které se cítí ohrožené. Kdybychom se stáhli, tak úplně ztratíme tvář. Navíc to je součást širší dohody se zeměmi Visegrádu,“ zdůrazňuje.

„Je komické říkat, že by to mohlo zhoršit vztahy s Ruskem – vztahy zhoršilo Rusko. Reagujeme spíše symbolicky, protože ruská pozemní převaha je tam absolutní. Ale dáváme najevo, že v tom Estonce, Litevce, Lotyše a Poláky nenecháváme samotné.“ Lubomír Zaorálek (poslanec ČSSD)