Zaorálek: Nepočítejme s tím, že na podzim povolíme akce pro tisíce lidí. Tlak sice sílí, ale je to nereálné

„Jdeme těžkou cestou, kdy se snažíme vytvářet prostor pro kulturní a společenské akce, ale chuť lidí se scházet je prostě slabá. To nejsme schopni změnit – museli bychom odříznout lidi od médií, a to dělat nechceme," říká v Interview Plus ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Interview Plus Praha 17:02 27. července 2020

„Strašně bych si přál, abych měl stejnou sumu peněz na regionální divadla a orchestry. Kultura patří mezi ohrožené oblasti," doufá ministr kultury.

Nejnovější zpřísnění opatření proti šíření koronaviru se od pondělí dotkne zejména kulturních a sportovních akcí – pod střechou se může sejít nejvíce 500 lidí. Při účasti na vnitřních akcích nad 100 lidí také platí povinnost nosit roušku.

„Ale nepočítejme, že bychom se na podzim vraceli do normálu. A že bychom s hygieniky souhlasili s tím, aby se na září a říjen povolily akce nad 5 až 10 tisíc lidí. Ten tlak na to sílí, ale je to nereálné,“ zdůrazňuje Zaorálek s tím, že na podzim se epidemiologická situace určitě nezlepší a nelze tak počítat s návratem do normálu.

Stanu se stavbyvedoucím, plánuje Zaorálek

V září také začnou jednání o rozpočtu na rok 2021. „Paní ministryně jasně řekla, že to budou nejtvrdší vyjednávání v historii. Ona sama půjde příkladem s restrikcemi v rozpočtu,“ říká o šéfce státní kasy Aleně Schillerové (za ANO).

„Strašně bych si přál, abych měl stejnou sumu peněz na regionální divadla a orchestry. Kultura patří mezi ohrožené oblasti,“ doufá ministr kultury.

„Máme 500miliardový deficit, ale z toho 220 miliard je výpadek daní. To nejsou peníze, které bychom měli na rozdávání, skoro polovina těch peněz vůbec neexistuje,“ dodává.

Zaorálek počátkem roku v rozhovoru pro Český rozhlas Vltava oznámil plán rekonstrukce a výstavby nových kulturních zařízení v regionech. Dnes ubezpečuje, že tento záměr není odložen:

„Není pro mne jednoduché to utratit, tak jsem si říkal, že se stanu stavbyvedoucím. Jde nám o to, aby se ekonomika úplně neutlumila.“ Lubomír Zaorálek

„Vláda si uvědomuje, že když přijde recese a ve firmách klesají investice, tak nastupuje stát a musí ty investice zvýšit. Na tom je shoda. Žádal jsem o 2,7 miliardy na investice v oblasti státních kulturních institucí a miliardu jsem získal už na tento rok,“ uvádí ministr.

Poukazuje na to, že vláda se chce z hospodářské krize proinvestovat i že investice v řádu stovek milionů korun se v rámci kultury dějí – peníze například mohou jít na stavbu depozitářů.

