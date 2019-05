Pro prezidenta je teď odvolání Staňka věc prestiže. Čekám tvrdý boj a komplikace, říká Zaorálek

Po úterní schůzce prezidenta Miloše Zemana a Antonína Staňka (ČSSD) je jasné, že se jeho odchod z ministerstva kultury zkomplikuje, uvedl v Interview Plus předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD). Odpověděl i na otázky k případnému odchodu sociálních demokratů z vlády a o velkém neúspěchu v eurovolbách. Praha 10:12 30. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít E-mail exministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) unikl loni v prosinci ze stránky s online pirátskými filmy Bombuj.eu. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Důvodem nepřijetí demise je podle prezidenta to, že Staněk odhalil závažná ekonomická pochybení a neměl by za to být trestán. Ministr totiž ke své demisi připojil dovětek, že neodchází dobrovolně, ale pod tlakem straníků. Nebude teď ČSSD vypadat, jako že nedokáže odvolat ani vlastního ministra?

„Důležité je, že nakonec, předpokládám, k odvolání dojde. I když připouštím, že to bude trvat déle, než jsme si mysleli,“ odpověděl Zaorálek, který byl až do loňska místopředsedou strany.

„Vypadá to, že pro prezidenta to může být prestižní věc, a když to tak chápe, bude zřejmě docela tvrdě bojovat. Takže předpokládám komplikace a taky, že se to potáhne,“ dodává.

Když o odvolání ministra požádá premiér Andrej Babiš, což už slíbil, tak podle Ústavy prezident vlastně nemá jinou možnost než nakonec ministra odvolat.

Nepoškodí předpokládané „tahanice“ ještě víc už tak dost pošramocenou pověst ČSSD? „Je to možné, ale nemůžeme jinak,“ odpovídá.

Ve straně je prý jasný názor, že „ministr může činit kontroverzní a třeba i překvapivé kroky“. „Musí je ale být schopen obhájit a vysvětlit a mít pro ně podporu i vlastního ministerstva. Když se to nezdaří…, nedá se nic dělat.“

Volby? Debakl

Jen před pár dny dostala ČSSD od voličů jasný vzkaz. Ve volbách do Evropského parlamentu propadla a na dalších pět let ji nebude zastupovat ani jeden poslanec.

V této souvislosti se objevily spekulace, podle kterých je jedinou možností na záchranu opustit vládu hnutí ANO. To ale Zaorálek odmítl. Ani na poslaneckém klubu nebo na předsednictvu se prý o ničem podobném nemluvilo. „To nevypadá jako řešení, které bychom byli schopni vysvětlit a které by dávalo smysl,“ míní.

Výsledky eurovoleb Zaorálek hodnotí jako „debakl, který snad vidí každý“. „Přidávat další komentáře mi nepřipadá moudré… To si my musíme vyřešit především sami mezi sebou. Taky bych mohl říct, že mi vadí, jak jsme vedli kampaň,“ dodává.

Zaorálek totiž vidí jiné téma pro Evropu než třeba dvojí kvalitu potravin. Důležitější je prý uchopit těžká témata, jako je vážný sociální konflikt mezi prací a kapitálem. „Je špatně, že ČSSD nedokázala říct, na jaké straně stojí, a je to takové nezřetelné… To je náš velký problém… Jestli nedokážeme jasně říct, na jaké straně stojíme, a že třeba nebudeme ani v nějaké vládě, pokud s tím něco neudělá, tak sociální demokracie vypadá jako ani ryba, ani rak.“

ČSSD prý nedokáže uchopit vážná témata. „Ale už nám zvoní umíráček a musíme velmi rychle pochopit, kde je naše místo, a jasně to sdělit. To se teď nepovedlo a je to příčina debaklu. Ale to patří na naši vnitřní debatu… Navíc, vedení by během několika týdnů mělo přijít s představou, co chce dál dělat, protože tohle je krizová situace.“

Chybí nám téma

Zaorálek nakonec řekl, že za velké evropské téma, na kterém selhávají i další velké politické strany, považuje to, že nikdo nedokáže nic udělat s velkým zdaněním práce na úkor zdanění korporací.

„Máme přímo v Evropě daňové ráje (Nizozemsko a Lucembursko). My o tom neustále mluvíme, ale nejsme tomu schopni čelit… Je obrovským pokrytectvím tvrdit, že s tím nedokážeme nic dělat, ale ta nerovnost bude pokračovat. V jednotlivých státech, ale i mezi jednotlivými státy, protože ty co daňové ráje využívají, z toho taky mají výhody.“

Dlouholetý politik, poslanec a bývalý ministr zahraničích věcí nijak netouží po rezignaci vedení strany, i když si dobře pamatuje, jak po neúspěchu v eurovolbách 2004 rezignoval tehdejší předseda ČSSD a premiér Vladimír Špidla.

„Nemyslím si, že by teď byl uvnitř nějaký silný hlas, který by z toho dělal velkou debatu, a to ne že by ta situace nebyla vážná. Nemám pocit, že by se někdo zuby nehty držel ve vedení strany a nevytvářel prostor, aby se nemluvilo o tom, co dělat dál… Žádné takové volání ode mne nezní, ale uvnitř strany bude ode mne slyšet vážná a tvrdá debata,“ dodává Lubomír Zaorálek.

V posledních týdnech se hodně hovořilo i o Zaorálkově cestě do KLDR. Nikomu se prý delegace neklaněla a má pocit, že se podařilo mnohé otevřít a vyjasnit. A že to nebyla nějak příjemná a diplomatická debata, to si poslechněte v audiozáznamu Interview Plus. Ptal se Jan Bumba.