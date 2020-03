Zaorálek: Situaci máme stále pod určitou kontrolou, nic není ztraceno. ČSSD chtěla nouzový stav dříve

Dlouholetý politik ČSSD, dnes ministr kultury Lubomír Zaorálek se jako první člen vlády omluvil za nedostatek roušek zemi. V Interview Plus vysvětluje, jak to bylo s ustanovením Ústředního krizového štábu: „Po bitvě je každý generál a nejhloupější by prý bylo teď říkat: já vám to říkal.“ Interview Plus Praha 21:18 19. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr kultury Lubomír Zaorálek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kdo může za to, že jsou roušky nedostatkové zboží a že si je lidé raději sami šijí? „Jsem přesvědčen, že se nám to podaří (zvládnout). I díky těm, co začali šít, dokonce i v Národním divadle a jinde. Musíme to zalepit do doby, než tady budou zásilky. Celou situaci ale nepokládám za takový defekt, abychom celou krizi nezvládli,“ soudí Zaorálek.

„Když budou lidé stejně jako doposud disciplinovaní, tak věřím, že se křivku (nárůstu nemocných koronavirem, pozn. red.) podaří zploštit,“ říká ministr.

Kdo za to může?

„Když se ptáte na vinu, tak po bitvě je každý generál. Dobrá, říkáme to pořád, s krizovým štábem se mělo začít dříve, mělo se vzít dříve na vědomí, že tady nejsou standardní podmínky a že je třeba používat i ty nestandardní,“ uvádí.

Kdyby se podle něj nouzový stav vyhlásil dříve, byl by čas na změnu výrobních programů i jiný postup při nákupu. „Dříve, než vypukla ta pranice a všude se ukázalo, že je nedostatek (zdravotního materiálu, pozn. red.). To se ale teď říká lehce. To nejhloupější, co člověk může dělat, je, že bude říkat: vždyť já vám to říkal. Teď bych se snažil, aby každý dělal, co má,“ pokračuje Zaorálek.

„Jsem přesvědčen, že situaci v republice stále máme pod určitou kontrolou, což je odvážné říct, ale podle čísel, která máme, není nic ztraceno. Tohle musíme zvládnout.“ Lubomír Zaorálek

Jestli přísná opatření, která zavedla vláda, fungují, poznáme podle ministra nejdříve za týden či deset dní: „Z opatrných soudů odborníků jsme se, v porovnání s ostatními zeměmi, snad začali chovat včas obezřetně. Roušky možná nejsou, ale omezila se shromáždění lidí, přitom třeba ve Španělsku nebo v Británii byla pořád tisícová. Snad se nestane to, co jinde, kde jim to najednou raketově roste.“

Karanténa a nouzový stav by prý měly udržet nástup počtu nemocných na deseti procentech: „Ne aby to bylo 35 – 40 %, což nám v jednu chvíli naskočilo, protože jsme stáhli české občany z ohrožených míst v zahraničí. Ale z toho, co teď víme, a nemáme ani dost prostestováno, abychom to mohli říkat se stoprocentní jistotou, mám dojem, že se daří tlačit k tomu, aby křivka nestoupala tak rychle, aby to pak nestíhala zdravotnická zařízení.“

Ale není to tím, že málo testujeme a lidé s příznaky jsou zdravotníky odmítáni? „Taky si myslím, že v tuto chvíli určitě netestujeme v takovém rozsahu, aby byl ten obraz přesnější. Odborníci říkají, že máme testovat co nejvíc, ale teď už máme rychlé testy a taky je budeme rychle distribuovat,“ říká Zaorálek.

‚Krizový štáb měl být dřív‘

Nevadí sociálnímu demokratovi to, že krizový štáb nevede ministr vnitra, kterým je jeho stranický kolega, ale epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula?

„Přiznávám, že v ČSSD jsme od začátku chtěli vytvořit krizový štáb, stejně jako to mají v Rakousku, kde v čele stojí ministr vnitra. Na vládě se to zvedlo vícekrát. Takže pro nás byla samozřejmost, že je ho třeba zřídit. Premiér měl jinou představu, říkal, že vláda je krizový štáb, ale my tvrdili, že ano, ale tu mikroagendu musí dělat štáb,“ popisuje jednání ministr.

To, aby v čele krizového štábu stál ministr vnitra, je podle něj logické, protože ze své funkce řídí policisty, integrovaný záchranný systém a další složky a v celém systému stojí v jasné pozici.

„Takže nám to tak připadlo logické, stejně jako Rakušanům. Ale pravda je, a byl to i premiérův argument, že v jiných zemích stojí v čele předseda vlády, což je ale jiný systém. To byla debata, ve které jsme neuspěli. Hlasování jsme prohráli, takže to respektuji,“ podotýká Zaorálek a dodává: „S tím jsme šli do vlády – dělat tam co nejvíc a neplakat.“

Zvládá to vláda?

Senát ve středu odhlasoval usnesení (o usnesení a reakci si přečtěte zde), podle kterého premiér Andrej Babiš (ANO) oddaloval nasazení standardního krizového řízení a ohledně Ústředního krizového štábu nepostupoval v souladu s právním řádem, když jej nesvolal včas. Vláda podle horní komory nevyužila všechny prostředky ke zvládnutí pandemie koronaviru, čímž podryla důvěru ve stát.

Zaorálek na to říká: „Premiér trval na tom, že krizový štáb chce, ale že ho chápe jinak. Snažím se být fér, protože neříkal, že ho nechce… Ať to posuzují jiní, já mohu jen podat svědectví v tom, že jsme chtěli nouzový stav dřív.“

Usnesení Senátu pak považuje za silná slova, sám by je formuloval jinak. „Je třeba dělat věci řádně, informovat přesně a pravdivě, aby se budovala důvěra mezi veřejností a politickou reprezentací. To je strašně důležité a nesmí se s tím hazardovat. Když nebude existovat pocit, že vláda koná přesně, podle pravidel a že informuje pravdivě, tak to může zhoršit způsob, jak celou krizi zvládáme.“

Za sebe pak sociální demokrat dodává: „Když se vyhlašují nouzové stavy, tak ani v takovém stavu nesmí platit, že jsou suspendována lidská práva, že neplatí základní principy demokratického státu. Pravidla se mají dodržovat a je riskantní se uchylovat k nestandardním postupům. Nemá smysl se dohadovat, musíme se věnovat tomu, co je teď třeba, a myslet ne na to, co bylo, ale co je třeba dělat.“

Jak se Lubomír Zaorálek chystá pomoci „svému“ rezortu kultury? Proč je tak důležité držet spolu? Poslechněte si v audiozáznamu Interview Plus Veroniky Sedláčkové.