Zrušení nařízení o rouškách byla chyba. Myslím si, že Slovensko s námi zavře hranice, uvedl Zaorálek

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) připustil, že zrušení srpnového nařízení o nošení roušek byla chyba. Myslí si ale, že situace není dobrá, avšak není zatím kritická a nemocnice ji jsou schopny zvládnout. „Není to dobrá situace, myslím si, že hygiena přes léto zaspala. 19. srpna jsme se na Radě vlády pro zdravotní rizika rozhodli, že budeme nosit roušky. Pan premiér to změnil. Tehdy jsme udělali chybu, teda ne my,“ řekl v pořadu Partie. Praha 13:24 13. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr kultury Lubomír Zaorálek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Krok, kterým premiér Andrej Babiš (ANO) zrušil nařízení o rouškách, označil Zaorálek za ustoupení veřejnému mínění. Pro premiéra má ale částečné pochopení. „Sám jsem mluvil s důchodci, kteří mi říkali, jak je ty roušky otravují. Vyšlo se tedy vstříc veřejnosti. Ale já s ministry, ke kterým patřím v čele s Janem Hamáčkem, prosazujeme celou dobu tvrdší přístup,“ uvedl ministr kultury v pořadu Partie na Primě.

ONLINE: Počet nakažených v Česku přibývá nejrychleji z okolních zemí. Sobota přinesla nové maximum Číst článek

Zaorálek zároveň na vládě s dalšími ministry za ČSSD požaduje znovuobnovení Ústředního krizového štábu, kterému by předsedal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Premiér Babiš ale ke svolání nevidí důvod, protože je podle něj situace pod kontrolou. „Jako v dubnu by měl zasedat krizový štáb. To, že se hygiena nepřipravila, je chyba vlády. Myslím si, že vláda musí být tvrdší a rezolutnější. Jako vládě nám to ujelo a musíme to vrátit zpátky,“ kritizuje kroky vlády její ministr Zaorálek.

'Vláda promarnila čas'

„Vláda promarnila čas, který jsme si koupili za obrovské peníze, ale promarnila i důvěru obyvatel. Chytrá karanténa nefunguje, nebyly připravené dostatečné kapacity na trasování,“ kritizoval v pořadu vládu poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09) a apeloval na ministra, aby vláda aktivovala krizový štáb.

Podle Zaorálka ale není situace výjimečná, protože v dubnu se s premiérem také vládní strana přela o krizový štáb. „Můžeme dále dělat pouze to, co děláme. Chceme, aby fungoval Ústřední krizový štáb. Neustále o tom zvedáme debatu, v pondělí na vládě v tom budeme pokračovat,“ ujistil.

Zároveň ministr kultury vyjádřil svůj názor, že Slovensko v pondělí uzavře hranice s Českem. Bratislava má o dalších krocích s ohledem na situaci v Česku jednat právě v pondělí. Slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí v pátek uvedl, že zvažují Česko zařadit na seznam s rizikovými zeměmi.

Laboratoře v Česku prokázaly za sobotu 1541 nových případů nákazy koronavirem. Celkem se s nemocí léčí více než 13 700 lidí. Právě vysoké denní přírůstky za poslední dny v přepočtu na 100 tisíc obyvatel řadí Česko mezi nejhůře postižené země Evropy koronavirem.