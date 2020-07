Zaorálek: Chceme navrhnout nulovou sazbu DPH u tištěných médií, velké akce určitě nebudou

Kdyby nepřišla pandemie, koncertovala by ve čtvrtek v Praze skupina Lucie, v pátek by začínal karlovarský filmový festival a chystaly by se další velké akce. Kvůli koronaviru jsou ale všechny zrušené nebo přeložené. „Podařilo se nám prosadit akce do 1000 osob a to je docela velká věc. Něco se dít bude, nebude to sice velké, ale bude,“ řekl v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

