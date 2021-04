Zaorálek se zatím nerozhodl, jestli přijme post ministra zahraničí. ‚Je to vykuchaný resort,‘ řekl

Ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD se zatím nechce přesunout do čela resortu zahraničí. Na úterní tiskové konferenci řekl, že na kultuře má rozdělanou práci a přišlo by mu logické v ní pokračovat. Dříve, než se vyjádří k nabídce šéfa sociální demokracie Jana Hamáčka, aby po odvolaném Tomáši Petříčkovi vedl českou diplomacii, se chce sejít s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a vyjasnit si s ním fungování ministerstva zahraničí. Praha 10:22 13. 4. 2021 (Aktualizováno: 10:50 13. 4. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr kultury Lubomír Zaorálek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dostal jsem nabídku na post ministra zahraničí od předsedy Jana Hamáčka,“ potvrdil Zaorálek. Podle svých slov rozumí, že předseda ČSSD potřebuje nějakou náhradu za bývalého ministra Petříčka a že se zahraničí politice věnoval.

Nabídku ale označil za danajský dar. „To ministerstvo není to ministerstvo, které jsem před roky opouštěl,“ řekl s tím, že mu vadí například vznik zmocněnce pro Rusko, který není součástí resortu zahraničí, ale sídlí na Pražském hradě.

„Považuju to za vykuchané ministerstvo a mám nad ním celou řadu otazníků,“ vysvětlil Zaorálek. Vadí mu i to, že premiér Babiš dříve řekl, že zahraniční politika je věc jeho a ne resortu.

Přišlo by mu logické, aby zůstal na ministerstvu kultury, protože tam má rozdělanou práci. „Není ve standardním provozu. Koronavirová krize vytvořila nestandardní poměry. Vyplácíme tisícům lidí kompenzace,“ popsal.

Resort v tuto chvíli podle něj připravuje další kompenzace. „Necpu se nikam a připadá mi přirozené pokračovat tady,“ uvedl.

Pokud by měl na ministerstvu kultury končit, měl by ho podle něj nahradit někdo, kdo kultuře hluboce rozumí. A tím podle něj Birke není. „Je to úspěšný politik, starosta Náchoda, ale věnuje se spíše dopravě,“ myslí si. To, že sám šel na ministerstvo kultury bez patřičných znalostí, zpětně ozančil za odvážné.

Nabídku na post ministra zahraničí ale neodmítl. „Řekl jsem Hamáčkovi, že nejsem spokojený, jak funguje ministerstvo zahraničí. Můžu o tom mluvit s panem premiérem, jestli je na tom možnost něco změnit,“ popsal s tím, že problém vidí i v tom, že neexistuje jednotná zahraniční politika.