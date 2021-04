Zaorálek zůstane ministrem kultury. Na zahraničí ČSSD navrhne Kulhánka, pracoval i pro Tvrdíka

Lubomír Zaorálek (ČSSD) zůstane ministrem kultury. Na jeho přání o tom v úterý večer rozhodlo grémium strany. Na pozici ministra zahraničí sociální demokracie navrhne Jakuba Kulhánka, náměstka ministra vnitra. Po jednání užšího vedení strany o tom informoval novináře ve sněmovně statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka. Praha 21:16 13. 4. 2021 (Aktualizováno: 21:55 13. 4. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek | Foto: Ladislav Adámek | Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Vicepremiér, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček původně nabídl pozici ministra zahraničí Zaorálkovi, který však dal najevo, že chce nadále řídit resort kultury. Pokud by Zaorálek změnu přijal, nastoupil by na ministerstvo kultury poslanec ČSSD a náchodský starosta Jan Birke. Českou diplomacii nyní dočasně vede Hamáček poté, co byl v pondělí odvolán Tomáš Petříček (ČSSD).

Kulhánek patří k dlouholetým spolupracovníkům špiček sociálních demokracie, radil bývalému premiérovi Bohuslavu Sobotkovi a nyní patří k nejbližším spolupracovníkům současného šéfa ČSSD Jana Hamáčka.

Vystudoval mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze, magisterský titul má z washingtonské Georgetown University. V minulosti zastával také pozici náměstka pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální na ministerstvu zahraničí v době, kdy úřadu šéfoval Zaorálek. Náměstkem byl také na ministerstvu obrany.

Po Kulhánkově nástupu na ministerstvo vnitra v červenci 2018 média upozornila na jeho angažmá v čínské společnosti CEFC Europe, kam nastoupil po odchodu z ministerstva zahraničí. Experti oslovení Hospodářskými novinami to vnímali jako bezpečnostní riziko.

„V minulosti jsem působil ve firmě jako externí konzultant a mimo jiné jsem se věnoval analýze investičních projektů a regulačnímu prostředí v EU,“ řekl k tomu tehdy Kulhánek. „Má bezpečnostní prověrku na přísně tajné. Postupuje tak, jak mu ukládá zákon. O všech svých aktivitách informuje Národní bezpečnostní úřad,“ sdělil pak deníku Hamáček.

O nominaci už byl podle Onderky informován prezident Miloš Zeman, který jmenuje a odvolává členy vlády na návrh jejího předsedy. „Pan prezident o jménu ví. Nevím o tom, že by sdělil jakékoli výhrady,“ uvedl Onderka. Více se k věci podle něj vyjádří ve středu Hamáček. Onderka očekává, že ke jmenování nového ministra dojde v řádu dnů.

Zaorálek chce dokončit misi

Zaorálek byl podle Onderky logickou první volbou, protože už dříve českou diplomacii vedl. ČSSD měla jistotu, že by zastával proevropský a proalianční program sociální demokracie.

„Ukázalo se, že Lubomír Zaorálek chce dokončit svoji misi na ministerstvu kultury, že chce dokončit rozdělanou práci, kvůli které na ministerstvo nastoupil. Proto sociální demokracie vyhověla jeho přání,“ doplnil Onderka.

Birke, který měl Zaorálka v čele ministerstva kultury nahradit, v úterý uvedl, že se o práci na ministerstvu neucházel, ale byl požádán, aby se jí ujal jako krizový manažer do říjnových sněmovních voleb.

Vzhledem k tomu, že varianta padla, není aktuální ani jeho pomoc v resortu. Dodal, že má spoustu práce v Náchodě i ve sněmovně, zmínil například zákon o dostupném bydlení.