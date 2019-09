Zaorálek by nezůstal ve vládě spoluodpovědné za abolici, kritizoval i plán výstavby vládní čtvrti

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) by nezůstal ve vládě, která by byla spoluodpovědná za abolici premiéra Andreje Babiše. Řekl to v neděli v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce. Abolice je podle něj mimořádné opatření, které „by se mělo spouštět ve chvíli zásadních politických změn“.

