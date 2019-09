,Přál bych si, aby se snažil vědět víc o evropské historii.‘ Zaorálek reagoval na výrok ruského protějšku

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) by si přál, aby se jeho ruský protějšek snažil vědět něco víc o evropské historii. Reagoval tak na páteční slovní výpad ruského ministra kultury Vladimira Medinského na starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09), kterého označil za nacistu. Praha 20:10 7. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Socha maršála Ivana Štěpanoviče Koněva | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Medinskij Koláře přirovnal k vůdci regionální odbočky nacistické strany NSDAP, když kritizoval vedení městské části za záměr odstranit památník ruského maršála Ivana Koněva. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček zastánce odstranění sochy označil na twitteru za popírače historie.

Přál bych si, aby se ruský ministr kultury snažil vědět něco víc o evropské historii. pic.twitter.com/jGvt0FySY0 — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) September 7, 2019

„Mnohokrát jsme si v Ostravě už připomínali oběti ostravsko-opavské operace v roce 1945. Mluvil jsem s ruskými veterány, kteří k nám přijížděli a kteří mi víckrát dali najevo, jak se stydí za rok 1968. Ano, můžeme si říkat, že to vše byli jen pohůnci Stalina, ale pro mě to byli především obyčejní lidé, jejichž osudy semlela strašná válka, která rozbila jejich životy,“ napsal Zaorálek. „Vím, maršál Koněv nebyl obyčejný voják, ale bude hodně těch, kteří i jeho pomník spojují především s těmi bezejmennými, co zůstali pod koly dějin beznadějně zapomenutí. Co o nich víme... skoro nic. Hrůza, před kterou člověk mlčí,“ dodal. „Přál bych si, aby ruský ministr kultury se snažil vědět něco víc o evropské historii,“ napsal také ministr.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) by si měl podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy předvolat k vysvětlení ruského velvyslance. Diplomatický krok, kterým země vyjadřuje nesouhlas, je podle něj namístě, protože výrok ministra považuje za nepřijatelný.

„Je věcí každého národa, komu staví pomníky, nebo čí pomník už nechce. Nikdo zvenku do toho nemá co mluvit. Vyhlášení ruského ministra je (nejen) proto zcela nepřijatelné. Ministerstvo zahraničí si má kromě omluvy předvolat i ruského velvyslance,“ uvedl Fiala na sociálních sítích.

,Překračuje racionální rámec‘

Také starosta Kolář čeká, že ministerstvo zahraničí se bude výrokem ruského ministra zabývat, podle něj ale nyní není na místě „výzva ke konstruktivnímu dialogu a prosba o omluvu, ale sebevědomý a důrazný protest“. Kolář v sobotu rovněž sdělil, že Praha 6 má demokraticky zvolené a svéprávné zastupitelstvo, které si nenechá od nikoho diktovat, jaká rozhodnutí má dělat nebo jaká rozhodnutí jsou správná.

Ovčáček na sociálních sítích zmínil podíl ruských vojáků na osvobození lidí, včetně dětí, z koncentračních táborů. Zastánce odstranění pomníku označil za popírače historie a novodobé ideology, kteří umí jen kopat kolem sebe, urážet, kácet pomníky a dupat po cti země.

„Mrzí mne, že diskuse o soše překračuje racionální rámec, a doufám, že se podaří vyhrocenou rétoriku opustit a přejít k věcnému dialogu. Chtěl bych k tomu tímto všechny strany vyzvat. Vyjádření ministra kultury Ruské federace nepovažuji za vhodné. Myslím, že omluva by pomohla uklidnit situaci,“ uvedl v pátek Petříček.

„Starosta jakéhosi obvodu řekl, že rada se bude zabývat demontáží památníku osvoboditeli a zachránci města. Je to takový místní gauleiter,“ řekl v pátek Medinskij v rozhovoru s ruskými novináři s odkazem na post vůdce regionální pobočky německé nacistické strany NSDAP. A poděkoval prezidentovi Miloši Zemanovi, že maršálův památník hájí.

Kolem Koněvova památníku v pražské Bubenči panuje dlouhodobá kontroverze, která vyústila v pravidelné poškozování sochy, v pokusy památník ohradit a v demonstrace. Městská část bude o pomníku jednat 12. září na zastupitelstvu, starosta chce sochu přestěhovat jinam. Podle ruského velvyslanectví je postup Prahy 6 zneuctěním památky vojáků Rudé armády padlých v bojích proti nacistům za svobodu Československa.