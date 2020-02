Zaorálkova přítelkyně nově šéfuje odboru komunikace památkového ústavu. Ministr v tom problém nevidí

Bednářová, která v minulosti moderovala debatní pořady v České televizi a následně působila jako konzultantka v oboru PR, by nyní měla vést osmičlenný tým a jejím hlavním úkolem je zlepšení prezentace celé organizace navenek, včetně vytvoření kvalitnějšího webu a prezentace na sociálních sítích.

O židovské ženě mluvila jako o někom, kdo vyletěl komínem, říká Zaorálek k exšéfce Památníku Lidice Číst článek

Spekulace, že by místo získala díky Zaorálkovi, ale popírá. „Jsme s paní ředitelkou kamarádky strašně dlouho, ministr absolutně neintervenoval. Řekl mi, udělej, jak myslíš. Jinak se o práci doma nebavíme,“ řekl Bednářová týdeníku Respekt.

Ředitelka ústavu Naděžda Goryczková uvedla, že potřebovala někoho, komu může důvěřovat. Proto na pozici nebylo vypsáno výběrové řízení a oslovili Bednářovou napřímo.

Prezentace úspěchů

„Dlouhodobě se pohybovala v médiích a splňovala mé požadavky. S ministrem to nijak nesouviselo, nezasahoval do toho,“ popřela Goryczková možné napojení na Zaorálka.

Hadí lázně jako kulturní památka? Majitel budovy se proti verdiktu ministerstva odvolal Číst článek

Bednářovou podle Respektu kontaktovali již v průběhu loňského jara, tedy v době, kdy byl ve funkci ministra kultury Antonín Staněk (ČSSD). Zaorálek po svém nástupu na ministerstvo prohlásil, že jeho prioritou bude snaha získat více peněz na opravu památek. Právě to má na starost Národní památkový ústav.

Sám ministr střet zájmu nevidí a jakékoliv pochybnosti popírá. „Ježišmarjá, to šlo úplně mimo mě. Šárka mi jen řekla, jestli to není problém. Neviděl jsem ho. Nemám chuť říkat jí, co má a co nemá dělat,“ řekl Zaorálek.