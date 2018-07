Zaorálek k pozastavení víz pro Vietnamce: Situace se nezlepšuje, je nutné razantní řešení

Česko pozastavilo vydávání pracovních víz pro občany Vietnamu. Existuje podezření, že je zneužívá drogová mafie. Situaci považuje za vážnou i předseda zahraničního výboru sněmovny a exministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD), který rozhodnutí vlády považuje za správné. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 18:53 23. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s poslancem a bývalým ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem o tom, proč česká vláda pozastavila udělování víz pro občany Vietnamu.

„Problém tady určitou dobu existuje a mně připadá, že situace se nezlepšuje, spíše naopak,“ řekl Zaorálek ve Dvaceti minutách Radiožurnálu s tím, že nyní je potřeba postupovat razantněji.

Jde také o jasný podnět vietnamské straně, aby se i její přístup zásadně změnil.

„Snažili jsme se to řešit kooperací. Chtěli jsme na základě spolupráce například kontrolovat, kdo sem z Vietnamu přichází a zároveň vyloučit to, aby to byli lidé, kteří se zde podílí na činnostech, které souvisí s organizovaným zločinem," popsal Zaorálek.

„Poslední rok jsme se Vietnamem zabývali soustavně. Snaha ale byla řešit to tak, abychom nemuseli používat tak razantní opatření, jako je zastavení přílivu pracovní síly,“ dodal.

Nejvážnějším problémem je podle Zaorálka výroba drog, ale také třeba nelegální obchody s exotickými zvířaty.

„Jsou to činnosti, které nejsou pod kontrolou z hlediska české ekonomiky,“ říká s tím, že také dochází ke značným únikům finančních prostředků.

„Jedná se o něco, co ekonomicky poškozuje Českou republiku – škody jsou značné. Typ syntetické drogy je ten nejvážnější, ale je tam toho bohužel více,“ zdůrazňuje.

Vydávání víz pro Vietnamce Česko pozastavilo příjem žádostí o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání a o dlouhodobá víza za účelem podnikání pro občany Vietnamu ve středu Ve čtvrtek o tom v tiskové zprávě informovalo ministerstvo zahraničí. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), který je pověřen i řízením ministerstva zahraničí, jsou důvodem pro tento krok přetížení české ambasády v Hanoji i bezpečnostní rizika.