Čtyři řádky jako cesta k vakcíně. Metnar požádal Blatného, o necelý týden později dostal první dávku

Ve čtvrtek 4. března požádal ministra zdravotnictví za ANO Jana Blatného, o necelý týden později dostal první dávku látky od firem Pfizer/BioNTech. To je ve zkratce příběh očkování šéfa resortu obrany za ANO Lubomíra Metnara. Přednostně se k vakcíně dostali také členové jeho ochranky, kteří společně s ním vyrážejí do Afriky. Další účastníci mise ovšem podle zjištění serveru iROZHLAS.cz naočkovaní nejsou. Původní zpráva Praha 5:00 18. března 2021

Středa 10. března, pražská Ústřední vojenská nemocnice. Ministr obrany Lubomír Metnar dostává první dávku vakcíny proti koronaviru od společností Pfizer a BioNTech.

Důvod? Podle informací serveru iROZHLAS.cz letí navštívit české vojáky do západoafrického Mali, jediného státu, kde česká armáda v rámci mise Takuba přímo bojuje proti teroristům.

„Naočkovaný je zatím ministr Lubomír Metnar a jeho ochranka,“ potvrdil pro iROZHLAS.cz mluvčí resortu Jan Pejšek.

Kromě ministra a jeho strážců se – alespoň podle vyjádření Pejška – nikdo z dalších účastníků mise na očkování nechystá. „Je naočkovaný nezbytný minimální počet lidí. Zatím nevíme o tom, že by měl někdo další očkování podstupovat. Je to hlavně cesta pana ministra,“ pokračoval mluvčí s tím, že se do Afriky chystá maximálně deset lidí.

Dopis...

Třiapadesátiletý bývalý policista Metnar, na jehož očkování jako první upozornila Televize Seznam, se k vakcíně dostal v době, kdy by k ní měly mít přístup jen prioritní skupiny obyvatel. Ve frontě stále čeká velká část seniorů nebo lidé trpící chronickými nemocemi, kteří začátkem března vypadli z pořadníku. Ministr navíc koncem ledna nemoc covid-19 prodělal, takže by ho měla chránit devadesátidenní imunita.

K zařazení mezi přednostně očkované stačilo napsat dopis svému vládnímu kolegovi – ministru zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO).

„Nebyla to žádná partyzánská akce. V této věci jsme požádali ministerstvo zdravotnictví a máme jeho písemný souhlas. Ministerstvo souhlasí s tím, aby byli očkováni z důvodu této cesty v současné době,“ přiblížil Metnarův mluvčí Pejšek.

... na čtyři řádky

Odpověď s podpisem ministra Blatného má server iROZHLAS.cz k dispozici. Na necelých čtyřech řádcích v něm šéf českého zdravotnictví udělil prosté povolení. Neuvedl přitom, kdo přesně se může nechat naočkovat.

„V reakci na váš dopis ze 4. března tohoto roku mi dovolte uvést, že ministerstvo zdravotnictví s přednostním očkováním delegace ministerstva obrany a Generálního štábu Armády České republiky souhlasí. Dovoluji si navrhnout, aby očkování proběhlo v rámci stávajících kapacit Ústřední vojenské nemocnice,“ stojí v dokumentu z 5. března.

Možnost naočkování tedy získali i někteří zástupci Generálního štábu Armády České republiky. Ti ale podle mluvčí Magdy Dvořákové zatím vakcínu nedostali. A do nemocnice si pro ni před cestou ani nepůjdou.

Nemocnice: Máme jmenný seznam Pacienty mimo pořadník očkuje Ústřední vojenská nemocnice podle mluvčí Jitky Zinke jen na „základě výjimky udělené ministerstvem zdravotnictví“. Nemocnice má podle ní k dispozici jmenný seznam takových zájemců. „Pokud jde o očkování účastníků zahraničních misí, kterým byla ministrem zdravotnictví udělena výjimka, pak očkujeme osoby na základě dodaného jmenného seznamu a jsou kontrolována příslušná data očkovaných osob, jako je rodné číslo, zdravotní pojišťovna a další,“ sdělila Zinke bez dalších podrobností.

„V souvislosti s cestou pana ministra nebude nikdo za generální štáb očkován,“ reagovala Dvořáková na dotaz.

Zároveň upozornila, že do konce týdne bude mít armáda jen zhruba 600 naočkovaných vojáků. „Jedná se zejména o lékařský a zdravotnický personál a vojáky nasazované do nemocnic nebo do domovů pro seniory.“

Očkování před zahraniční cestou není běžné. V úterý a ve středu pobýval pracovně v cizině ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček z ČSSD. Před odletem do Chorvatska ho prý ani nenapadlo, že by o přednostní očkování požádal.

„Již jsem to (koronavirus) v lednu prodělal a před cestou jsem se nechal testovat. Nepatřím navíc mezi rizikové skupiny. O přednostní očkování jsem ani nežádal a postupovali jsme jako každý, kdo cestuje do zahraničí. Celá delegace byla testována před cestou a poté teď po ní. Nikdo z výpravy nebyl očkován,“ řekl ministr serveru iROZHLAS.cz po návratu do Česka.

Server iROZHLAS.cz se pokoušel získat odpovědi také od ministerstva zdravotnictví. Šéf resortu Jan Blatný na telefonáty nereagoval. Odezva na zaslané dotazy nepřišla ani z tiskového oddělení, přestože redakce dotazy několikrát připomínala.