Zemřel Luboš Dobrovský, československý exministr obrany a Havlův kancléř. Bylo mu 87 let

Zemřel novinář, disident a politik Luboš Dobrovský. Bylo mu 87 let. Informaci serveru iROZHLAS.cz potvrdil ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. Dobrovský byl v minulosti mluvčím Občanského fóra, československým ministrem obrany, kancléřem prezidenta Václava Havla a velvyslancem v Rusku. A v jeho životě se odrazily dějiny druhé poloviny 20. století. Praha 15:43 30. 1. 2020

Luboš Dobrovský, rodák z Kolína, zažil v životě mnohé. Jeho otec zahynul v koncentračním táboře. On sám se po vyhazovu z vojenské školy živil jako učitel v pohraničí, než roku 1960 absolvoval pražskou filozofickou fakultu.

Koncem padesátých let nastoupil Dobrovský do Československého rozhlasu, kde do začátku normalizace působil jako komentátor a zahraniční zpravodaj.

Podobně jako řada jeho vrstevníků vstoupil do komunistické strany. Členem KSČ byl v letech 1967 až 1969. Ze strany byl po zahájení posrpnových čistek vyloučen a až do listopadu 1989 se tento publicista, literární kritik a překladatel z ruštiny a polštiny živil jako skladník, čistič oken nebo topič. Signatář Charty 77 také redigoval samizdatové publikace.

Porevoluční ministr obrany

V roce 1989 se stal mluvčím Občanského fóra, poté nastoupil jako náměstek na ministerstvo zahraničních věcí, odkud přešel na obranu, kde zastával post ministra.

„Nebylo moc času. Naštěstí jsme neměli pochybnosti, my jsme si byli jisti, že víme, co chceme,“ vysvětloval před dvěma lety v rozhovoru pro Český rozhlas Plus, proč se nebál závazku a cítil se být mužem na svém místě.

„V prvních dvou letech bylo to chtění jednoznačné - nalézt cestu, jak vrátit této zemi demokratický způsob řízení státu, a postavit nad všechnu politiku právní principy, na nichž musí být stát založen,“ dodal politik.

Po odchodu z ministerské funkce působil Dobrovský od srpna 1992 do února 1996 jako vedoucí Kanceláře prezidenta republiky. Prezidentský úřad byl na začátku jeho působení neobsazen, na funkci československé hlavy státu Václav Havel rezignoval 20. července 1992 a českým prezidentem byl zvolen až koncem ledna 1993.

Na jaře 1996 se stal velvyslancem v Rusku, z funkce odešel v lednu 2000, krátce po demisi ruského prezidenta Borise Jelcina. V březnu 2000 ještě kandidoval na zástupce ombudsmana, ale neuspěl.

V roce 2002 obdržel z rukou prezidenta Havla Řád Tomáše Garrigua Masaryka, byl i nositelem řady dalších ocenění.