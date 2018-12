Varovala dceru před vyšetřováním známých, tvrdí policie. Soudkyni navrhla podruhé obžalovat

Již podruhé navrhli policisté obžalovat jabloneckou soudkyni Lucii Treglerovou. Před soud ji chtějí poslat kvůli zneužití pravomoci úřední osoby. Podle detektivů totiž varovala dceru před policejní akcí, která se týkala jejích známých. Případ se táhne od roku 2015, vyšetřovatelé neuspěli s prvním obviněním soudkyně, státní zástupce jim poté vrátil i návrh na obžalobu. Treglerová je kvůli obvinění dočasně zproštěna funkce. Děčín 6:00 8. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudkyně Treglerová podle vlastních slov především chce, aby případ skončil. Věří, že prokáže svoji nevinu. Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Informaci o skončení vyšetřování potvrdilo státní zastupitelství.

„Spis byl 3. 12. 2018 doručen s návrhem na podání obžaloby. Kdy a jak dozorový státní zástupce ve věci rozhodne, vám dnes, jeden den po doručení spisu, nemohu sdělit,“ řekla v úterý serveru iROZHLAS.cz bez dalších informací náměstkyně Okresního státního zastupitelství v Děčíně Růžena Mašatová.

Až pět let vězení

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) soudkyni Okresního soudu v Jablonci obvinili loni v listopadu ze zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jí až pět let za mřížemi.

Treglerová rozhodovala o povolení ke sledování známých své dcery. Informaci o policejní akci jí ale podle obvinění prozradila.

Policie soudkyni navrhla obžalovat už letos v květnu, státní zástupce ale nebyl spokojen a žádal o doplnění. „V létě vrátil věc zpátky, pak se to několik měsíců u vyšetřovatelů válelo, nyní proběhlo seznámení se spisem a takto to už poněkolikáté koluje,“ popsala nyní serveru iROZHLAS.cz sama Treglerová.

První obvinění zrušili

Policie soudkyni obvinila už v roce 2015 ze zneužití pravomoci úřední osoby a ohrožení utajované informace. Treglerová ale proti zahájení stíhání podala stížnost a uspěla. Zastupitelství její obvinění zrušilo kvůli špatné právní kvalifikaci.

Vyšetřovatelé ji ale změnili a před rokem Treglerovou obvinili podruhé. Soudkyně již s další stížností neuspěla a vyšetřování tak dospělo až k návrhu na obžalobu.

‚Ničeho jsem se nedopustila‘

Treglerová podle vlastních slov především chce, aby případ skončil. Věří, že prokáže svoji nevinu.

„Čekám, až to konečně dojde do nějaké závěrečné fáze, protože od začátku tvrdím, že je to nesmysl, že jsem se ničeho nedopustila. Na tom trvám a budu na tom trvat až do konce,“ doplnila Treglerová.

Soudkyně od konce ledna 2018 nesmí rozhodovat. Mimo službu ji až do uzavření případu postavil tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), aby předešel „narušování důvěry veřejnosti v nezávislé a spravedlivé rozhodování“.