Luční bouda se od neděle uzavře pro kolemjdoucí turisty. Důvodem jsou spory majitelů a správy parku

Při túrách po Krkonoších už se od neděle nejspíš nebudete moct zastavit na pivo nebo limonádu v Luční boudě. Nejstarší turistická chata v Krkonoších bude od června otevřená jen pro ubytované hosty. Kolemjdoucí turisti si tam už nezajdou ani na toaletu. Majitelé Luční boudy se tak rozhodli po sporech se Správou Krkonošského národního parku. Pec pod Sněžkou 10:57 30. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hřebenová Luční bouda v Krkonoších | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

K vjezdu do národního parku je už více než třicet let potřeba zvláštní povolení. Spolumajitelka Luční boudy Klára Sovová si ale nyní stěžuje, že podmínky v poslední době začaly přitvrzovat a správa národního parku neumožňuje vjezd k objektu jim, personálu ani dodavatelům. Sovová tvrdí, že za vjezd aut musí navíc platit vysoké pokuty.

Podzvičinská jablka či Holovouské malinové. Správa krkonošského parku vrací do přírody ovocné stromy Číst článek

Správa národního parku tvrzení ale odmítá s tím, že jen začala využívat efektivnější metody ke kontrole povolení pro vjezd, nainstalovali totiž kamery. Sovová zase namítá, že získat povolení pro dodavatele i pro sebe není tak jednoduché.

„Nikdy nevím, kterým autem lidi přijedou. Nemůžu za toho dodavatele podávat žádosti o výjimku, doplňovat, posílat tam techničáky, když to doteď takto nefungovalo. Já sem taky chci přijet s nějakým autem, jako jsem to dělala doteď,“ říká Sovová.

Spolumajitelka přiznává, že po uzavření Luční boudy pro turisty bude muset provoz dotovat. Chce ale na správu národního parku vyvinout nátlak, aby umožnila vjezd všem autům, která do chaty potřebují. Zároveň se všem návštěvníkům za uzavření omluvila.

Správa se snaží s majiteli jednat, sdělil její mluvčí Radek Drahný. „Žádnému jednání se nebráníme, ale tohle spíš vypadá, že provozovatelé chtějí spíš nekontrolovaně otevřít neregulované vjezdy do národního parku a to samozřejmě správa parku nemůže řešit, protože to je proti zákonu,“ uvedl Drahný.

Dodal také, že pro všechny platí stejná neměnná pravidla. Každý boudař má nasmlouvané řemeslníky a ti mají zajištěné výjimky při vjezdu. Když nastane nějaká nenadálá havárie, je to možné podle Drahného také řešit. Není podle něj ale přípustné, aby auta vjížděla do národního parku bez regulace.