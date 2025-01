Luční, Prádelní nebo Slunečná. V Prušánkách léta neměli oficiální ulice, teď je doplňují do registru

Luční, Prádelní nebo Slunečná. V Prušánkách na Hodonínsku celé roky používali názvy ulic, které ale nikdy oficiálně nezapsali do příslušného registru. Lidem to mohlo dělat problémy třeba při používání GPS navigace nebo vyhledávání v online mapách. Od pátku už jsou ale jména 36 ulic v obci oficiální. Pro radnici to znamená práci se zápisem do registru, pro místní zase se změnou dokladů. Prušánky (Hodonínsko) 15:11 17. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli změně ulice si lidé musí vyměnit občanský průkaz (ilustrační foto) | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

„Když je potřeba to udělat, ať se to udělá. Já jsem pro. Ulice jsme neměli moc dlouho, ale věděli jsme, v které ulici bydlíme. My jsme Mlýnská ulice,“ popisuje osmdesátiletá Květa Kopečková.

Na svou ulici je zvyklá celý život, její název teď bude mít v občanském průkazu oficiálně. Spolu s dalšími asi dvěma tisíci občany Prušánek používala názvy ulic vždycky. Jen doteď neoficiálně.

„Názvy ulic jsou zaužívané, ale to, co dělalo zmatek, bylo to, že někteří ani nevěděli, že nejsou zaregistrované, tak si je psali do adres, ale třeba úřad jim řekl, taková adresa neexistuje, vy tam žádné ulice nemáte v Prušánkách,“ vysvětluje starosta Prušánek Zbyněk Němeček (Piráti).

Teď se to změní zápisem do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Kvůli změně ulice si ale lidé musí vyměnit občanský průkaz. Mají na to půl roku. Limit je ale spíš motivační, lhůta pro výměnu není totiž pevně stanovená.

Výměna průkazů je ale povinná, původní občanský průkaz by pak také mohl působit někde problémy.

„Občané se mohou potýkat s problémy při prokazování údaje adresy místa trvalého pobytu jiným subjektům, které mají možnost ověřování tohoto údaje v agendových informačních systémech či základním registru obyvatel,“ vysvětluje mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Výměnu občanského průkazu se proto snaží obec lidem usnadnit. Musejí totiž kvůli výměně do Hodonína, kde je obec s rozšířenou působností.

„My se snažíme usnadnit lidem výměnu občanky. Připravíme autobusy, které budou zdarma vozit každý čtvrtek občany k Hodonínu k městskému úřadu. A s městským úřadem v Hodoníně jsme domluvení, že čtvrtky, které jsou neúřední, budou otevřené jenom pro občany Prušánek,“ doplnil starosta.

V Česku má uliční síť v registru zapsanou jen asi čtvrtina měst a obcí, z celkových asi šesti tisíc.