‚Výborný manažer s přístupem k informacím.‘ Proč soud osvobodil Nečesaného z braní úplatků?

Případ Luďka Nečesaného a údajné korupční kauzy kolem liberecké nemocnice se přesunul na Vrchní soud v Praze. Ten se bude zabývat odvoláním státního zástupce proti zprošťujícímu verdiktu, jenž letos v července vynesl ústecký krajský soud. Server iROZHLAS.cz nyní získal písemné znění osvobozujícího rozsudku. „Obžalovaný nejenom že byl vynikajícím manažerem a odborníkem, ale vládl jistě mnohými informacemi," píše se v šedesátistránkovém dokumentu. dokument Liberec 6:00 26. listopadu 2019

Nevinen. Tak zněl verdikt liberecké pobočky Krajského soudu v Ústí nad Labem, který tak nepravomocně osvobodil někdejšího šéfa liberecké nemocnice Luďka Nečesaného. Ten čelil obvinění, že vzal úplatky za celkem 23 milionů korun.

Peníze podle obžaloby inkasoval přes manželčinu společnost Sarmed, která poskytovala poradenství zdravotnickým firmám.

Dozorující státní zástupce Lukáš Otipka je však přesvědčen, že šlo o fiktivní konzultace, které měly zajistit krytí pro úplatky.

Podle ústeckého žalobce kvalita poskytnutých služeb neodpovídala vyplaceným částkám. Nečesaný navíc daným firmám podle obžaloby umožnil s nemocnicí obchodovat, případně zajistil, aby dodávaly výrazně více zboží.

Vynikající manažer

Soudkyně ústeckého soudu Eva Drahotová se však s názorem státního zástupce neztotožnila. Podle ní o korupci nešlo. Upozornila, že žádná ze zdravotnických firem obsah ani cenu konzultací – které jim Nečesaný prostřednictvím firmy Sarmed poskytoval – nerozporovala.

„Byť státní zástupce uvádí, že kvalita odvedené práce neodpovídala výši proplacených faktur, shodně tak pracovní nasazení obžalovaného Nečesaného, byť bylo extrémní, nemohlo na takovou činnost v takové kvalitě stačit, je to věcí obou smluvních stran, jak si nastaví podmínky spolupráce,“ napsala.

Soudkyně také odmítla, že by částky vyplacené za poradenství byly přemrštěné. Vysvětlila to tím, že informace jsou dnes velmi žádané zboží. „Právě informace jsou taková komodita, která je velmi žádaná, a tak je možné si představit – a nakonec to i vyznělo z výslechů svědků zástupců společností – že obžalovaný Nečesaný nejenom že byl vynikajícím manažerem a odborníkem, ale vládl jistě mnohými informacemi,“ pokračovala Drahotová.

Celé rozhodnutí ústeckého krajského soudu si můžete přečíst zde:

Soudkyně zároveň konstatovala, že se neprokázalo ani to, že by některý z obžalovaných měl „prostřednictvím korupčního jednání vliv na nestandardní dodávky“ do liberecké nemocnice. Spolu s Nečesaným soud zprostil také jeho manželku Šárku a zástupce zdravotnické firmy MedicCor. U dalších společností se nepodařilo určit, kdo přesně měl uplácet.

Posun v případu

Krajský soud argumentoval také tím, že státní zástupce v údajně korupční kauze neunesl důkazná břemeno. S tím ale ústecký žalobce Otipka nesouhlasí. „Jsem přesvědčen o tom, že důkazní situace byla dostatečná. Soud měl rozhodnout o vině obžalovaných dle závěrečného návrhu státního zástupce. Měl je uznat vinnými a uložit jim přiměřené tresty,“ popsal pro iROZHLAS.cz.

Hned na místě se proto odvolal. „Mám za to, že se krajský soud dostatečně nevypořádal s důkazy, které svědčí o vině obžalovaných, nekriticky přejal obhajobu, proto bylo podáno obvinění,“ pokračoval Otipka.

Písemné odůvodnění svého odvolání poslal státní zástupce na krajský soud v polovině listopadu. Odtud spis podle mluvčí Karolíny Francové v pátek 22. listopadu odeslali na Vrchní soud v Praze.

Lukáš Nečesaný Syn Nečesaného, který byl obžalován z pokusu vraždy kadeřnice v Hořicích na Jičínsku, se letos dočkal po letech pravomocného osvobozujícího verdiktu. Předtím ho hradecký soud dvakrát poslal ve vězení, na svobodu se pokaždé dostal díky zásahu Nejvyššího soudu. Nečesaný v minulosti prohlásil, že je přesvědčen, že jeho obvinění v korupční kauze souvisí s tím, jakým způsobem bojoval za osvobození svého syna.

Sám Nečesaný od začátku jakoukoli vinu popírá. Teď pro iROZHLAS.cz řekl, že čeká na pozvánku k dalšímu líčení. „Jsem zproštěn a čekám, až dostanu termín z vrchního soudu,“ řekl.

Státní zástupce podle Nečesaného u odvolacího soudu s obžalobou neobstojí. „Při vynesení zprošťujícího rozsudku v mé kauze zaznělo z úst soudkyně, že státní zástupce neunesl tíhu obžaloby. Tím si myslím, že je řečeno mnohé. Je to případ, který je totálně vymyšlený,“ doplnil.

Nečesaný působil jako ředitel Krajské nemocnice Liberec od roku 2007 do konce roku 2010 a poté od poloviny roku 2013 do konce roku 2018. Od té doby až do července pracoval na pozici náměstka pro řízení zdravotní péče. Po vynesení zprošťujícího verdiktu se ukázalo, že pracovní poměr s nemocnicí ukončil.

„Nechtěl jsem nemocnici neustále vtahovat do mediálních výstupů podporovaných orgány činných v trestním řízení,“ uvedl nyní. Už dříve to rovněž zdůvodnil tím, že chce mít klid na řešení osobních věcí.