U soudu v kauze Nečesaný vypovídali lékaři. Exředitel podle nich neměl na nákupy vliv

Na využití zdravotnického materiálu při operacích neměl obžalovaný bývalý ředitel Krajské nemocnice Liberec Luděk Nečesaný žádný vliv. U soudu v Liberci to v úterý uvedli tři vysoce postavení lékaři nemocnice. Podle obžaloby přijal Nečesaný úplatky v celkové výši přes 23 milionů korun, hrozí mu pět až 12 let vězení. V případu je obžalovaná i Nečesaného manželka a jeden zástupce zdravotní firmy. Výslechy svědků bude soud pokračovat ve čtvrtek. Liberec 18:29 20. února 2018

Podle obžaloby Nečesaný dostával úplatky v letech 2009 a 2010 za to, že vybraným firmám umožnil s libereckou nemocnicí obchodovat, případně zajistit, aby dodávaly výrazně více zboží. Lékaři ale v úterý u soudu uvedli, že o výběru implantátu či jiného zdravotnického materiálu pro operaci rozhodovali operatéři.

„Principiálně jde o to, že zodpovědnost nese operatér,“ uvedl primář ortopedie Jiří Kratochvíl. Potvrdil to současný ředitel nemocnice Richard Lukáš a tehdejší přednosta traumacentra. „Nikdo si nedovolí, že by se lékařům vnucovalo něco, co je nevhodné,“ řekl.

Ovlivňování odmítl i přednosta kardiocentra Rostislav Polášek. „V tomto směru jsme měli vcelku volnou ruku. Pokud byla volba ekonomicky únosná, bylo to na nás,“ uvedl. Oddělení byla nucena jen dodržet svůj roční rozpočet. „Byl to průšvih, když se překročil,“ uvedl Kratochvíl.

Lékaři uvedli, že měli vliv také na to, jaké produkty se zařadí do takzvaných konsignačních skladů. Zdravotnické firmy je zřizují přímo na odděleních a primáři navrhovali, jaké konkrétní implantáty a další zboží v nich chtějí mít. Své požadavky pak sdělili obchodnímu oddělení nemocnice, jež následně vypsalo poptávkové řízení. „Pro nás hodnotící kritérium byla nejnižší nabídková cena,“ řekl u soudu Martin Trojan, který byl v té době vedoucím obchodního oddělení.

K odůvodnění docházelo málokdy

Konečný výběr byl podle Trojana ale na primáři oddělení. Pokud se však rozhodl pro jinou, než nejnižší nabídku, musel to podle Trojana medicínsky řádně odůvodnit. K tomu podle Trojana docházelo málokdy.

Podle něj se také soutěžila cena za jednotku, množství odebraného zboží na cenu vliv nemělo. Za zařazení produktu do konsignačního skladu totiž nemocnice nic neplatila a dopředu se nevědělo, kolik položek se odebere. Zaplaceno firma dostala, až teprve poté, když byl produkt použitý při operaci.

Obvykle měli operatéři na výběr z několika implantátů, i když některé zvýhodňovali, protože s nimi měli dobré zkušenosti. Polášek v úterý přiznal, že občas některé výrobky znevýhodňovali nebo tím hrozili, aby jejich dodavatele donutili snížit cenu. Minimálně v jednom případě se na tom podle e-mailové korespondence podílel i Nečesaný.

Obžalovaní jakoukoli vinu odmítají. Nečesaný podle obžaloby zvýhodnil čtyři firmy. Úplatky za to nedostával podle obžaloby přímo, firmy si ale objednávaly poradenské, konzultační a další služby u společnosti Sarmed, kterou založila v roce 2009 Nečesaného manželka Šárka. Státní zástupce Lukáš Otipka považuje spolupráci za fiktivní.