Šárka Nečesaná založila společnost Sarmed v březnu roku 2009. Nováček na trhu, který se zabýval poradenstvím pro zdravotnické firmy, zažil hned v prvním roce fungování ekonomický úspěch. Konkrétně: v prvním roce činily tržby Sarmedu více než 14 milionů, v druhém 5,5 milionu. A téměř všechno tehdy Nečesaná zaúčtovala do mzdových nákladů. Za celou dobu přitom měla firma jen dva zaměstnance: Nečesanou a krátce před převodem společnost v roce 2011 tam zhruba dva měsíce pracoval i budoucí nový majitel.

„Navázala fiktivní spolupráci se společnostmi, kterým za obdržené finanční prostředky neposkytla žádné či odpovídající protiplnění, kdy právě prostřednictvím společnosti Sarmed byl Luďku Nečesanému poskytnut společnostmi Medtronic Czechia, B. Braun Medical, NT Medica a MedicCor úplatek v celkové výši 23 099 800 korun,“ vypočítává státní zástupce (viz box Transakce zdravotnických firem na účet Sarmedu).

Dokument, který má server iROZHLAS.cz exkluzivně k dispozici, mapuje údajné skutky Luďka Nečesaného od června 2007 do října 2010. Coby ředitel nemocnice měl vybraným firmám umožnit s nemocnicí obchodovat, případně navýšit jejich dodávky zboží. To vše za úplatky, které skrze novou firmu Sarmed měla podle obžaloby vyprat jeho manželka Šárka.

I proto mzda Nečesané, která jinak provozuje kosmetický a kadeřnický salon, od srpna do prosince 2009 činila 250 tisíc korun měsíčně. Další částky v řádech milionů korun jí byly podle obžaloby vyplaceny na odměnách. Celkem šlo o 12,8 milionu korun, po zákonných odvodech tedy necelých 11 milionů.

A od Sarmedu dostával peníze i sám Nečesaný. Na základě dohody o provedení práce mu firma od srpna do října vyplatila za 50 hodin práce 250 tisíc korun.

Výdaje na provoz firmy se nezměnily ani o rok později. Přesto měla společnost – podle obžaloby – nové „zásadní výdaje“. Hned v lednu 2010 nakoupila za 1,3 milionu automobil Audi Q5, o čtyři měsíce později nemovitost – dům v Liberci za 5,6 milionu korun. Účetnictví Sarmedu proto nově vykazuje náklady například na pohonné hmoty, dálniční známky, opravy nebo mytí vozu, případně nákup kuchyňské linky. „Z výdajů potřebných pro ekonomický provoz společnosti pak lze v účetnictví nalézt již jen poštovné,“ popisuje žalobce.

Mzda pro Nečesanou Podobně tomu bylo i v roce 2010, kdy Sarmed posílala mzdu opět Šárce Nečesané. „Ve výši 100 000 korun měsíčně od ledna do června roku 2010 a v září roku 2010, ve výši 100 300 korun v měsících červenec a srpen roku 2010 a ve výši 1 000 000 korun v měsících říjnu až prosinci roku 2010,“ spočítal státní zástupce do obžaloby.

Úplatky, míní policie

A protože zákazníky Sarmedu byly výhradně firmy, které poskytovaly zboží pro Nečesaného nemocnici, jednalo se podle detektivů a státního zástupce o úplatky. Navíc: Sarmed některé smlouvy uzavřel ještě předtím, než vznikl.

„Všechna tato zjištění napovídají skutečnosti, že (firma) Sarmed byla založena pouze proto, aby jejím prostřednictvím mohl být Luďku Nečesanému poskytnut úplatek a aby tento mohl být na základě fiktivní ekonomické činnosti ‚vyčištěn‘,“ píše státní zástupce.

Kriminalisté proto po zdravotnických firmách chtěli vědět, co přesně pro ně Sarmed a Nečesaná dělali. Jinými slovy: důkazy, že Nečesaná za obdržené miliony skutečně pracovala.

„Faktura č. 08/2009 měla být Sarmed vystavena dne 1. 6. 2009, přičemž doručena do Medtronic Czechia a zde zkontrolována byla již dne 27. 5. 2009.“

Tady ale - alespoň podle obžaloby - narazili. Firma Medtronic doložila zlomek smluv, podle kterých Nečesaná pro firmu dělala reklamní a marketingové služby a propagovala její výrobky na celostátních zdravotnických veletrzích či významných kongresech. Za to inkasovala pět tisíc na hodinu (psali jsme ZDE). Když to měla firma doložit, podařilo se jí dohledat pouze jeden dokument, a to až těsně před koncem policejního vyšetřování.

Konkrétně se jednalo o soubor v Power Pointu, jehož autorem měla být osoba jménem Jindřich Přeučil. Navíc byl dokument datován do doby, kdy už spolupráce mezi Sarmedem a Medtronic byla ukončena. Jenže když chtěla policie Přeučila vyslechnout, narazila. „Žádná osoba toho jména se v období od 1. 1. 1920 do 1. 1. 2017 v České republice nenarodila. Jiné plnění, které měl Sarmed poskytnout Medtronic, se policejnímu orgánu zajistit nepodařilo,“ konstatuje státní zástupce v obžalobě. Ani jeden z manželů Nečesaných navíc na policii nevypovídal.

„Šetření se týká výhradně třetích stran a my si nejsme vědomi žádných obvinění vůči Medtronic Czechia. (Medtronic) v daném řízení figuruje pouze jako dotazovaná osoba, přičemž v rámci řízení poskytuje plnou součinnost, a nikdo ze stávajících zaměstnanců navíc není jakkoliv s případem spojen. Vzhledem ke stále probíhajícímu vyšetřovaní nejsme v této situaci oprávnění poskytovat médiím bližší informace,“ vzkázal mluvčí firmy Michal Holčík

Šárka Nečesaná pak nereagovala ani na dotaz serveru iROZHLAS.cz. A s ohledem na nařízené hlavní líčení se nechtěl blíže vyjadřovat ani sám Luděk Nečesaný. „Počkám na projednání u soudu. V každém případě jsem doposud nepochopil, jaké mé konání bylo trestným činem, jakým způsobem jsem dané společnosti zvýhodnil a tím způsobil škodu nemocnici a jakou,“ vzkázal.

Celoživotní soužití

Některé ze smluv pak detektivům doložila firma B. Braun Medical. Jenže například dokument „Komentář k dodaným statistikám“, který měl Sarmed za poskytnuté peníze odevzdat, je podle obžaloby „kompilát ze tří jiných odborných textů“.

Navíc měl B. Braun kvůli Sarmedu potíže s finančním úřadem. Ten mu totiž odmítl po daňové kontrole uznat náklad, který firma vykázala jako plnění od Sarmedu. Finanční úřad zpochybnil, že by Nečesaná byla způsobilá poskytovat firmě informace ze zdravotnictví, a proto jí doměřil daň. Na otázku kriminalistů, jakou odbornou způsobilost Nečesaná měla, že s ní firma navázala kontakt, pak jeden ze svědků odpověděl: „Své znalosti získala celoživotním soužitím s MUDr. Nečesaným.“

Také B. Braun Medical se ale odmítla k případu blíže vyjádřit. „Orgánům činným v trestním řízení jsme poskytli veškerou požadovanou součinnost. Vzhledem k tomu, že případ není uzavřen, nemůžeme poskytovat jakékoliv další informace,“ vzkázal mediální zástupce firmy Tomáš Carba.

Žádný přímý důkaz

Nakonec jedinou firmou, kde se podle policie podařilo prokázat, kdo konkrétně úplatek Nečesanému poskytl, je společnost MedicCor. Jak už dříve informoval server iROZHLAS.cz, detektivové obvinili Tomáše Macháčka, který se Sarmedem uzavřel smlouvu o poradenské činnosti a zprostředkování. Sám Macháček včetně firmy MedicCor s médii nekomunikuje a nikdo nereagoval ani na aktuální dotaz serveru iROZHLAS.cz k obžalobě. Na policejním výslechu, jak napsal státní zástupce do obžaloby, ale odmítl, že by někoho uplácel.

Státní zástupce Otipka nicméně přiznává, že se policii nepodařilo zajistit žádný přímý důkaz. Mimo jiné i proto, že se na ředitele liberecké nemocnice zaměřili až ex post.

„Množství a kvalita zajištěných nepřímých důkazů však neumožňuje učinit jiný závěr než ten, že spolupráce mezi Sarmed se společnostmi Medtronic, B. Braun Medical, NT Medica a MedicCor byla spolupráce fiktivní, jejímž jediným účelem bylo umožnění poskytnutí úplatku MUDr. Nečesanému a jeho následné ‚vyčištění‘ pro další použití,“ píše státní zástupce na předposlední straně obžaloby.

Nečesaný podle jeho názoru využil svého neformálního vlivu, který měl na rozhodování nemocnice. Za zvýhodnění firem se – skrze Sarmed a manželku Šárku - podle obžaloby obohatil o částku „výrazně převyšující“ pět milionů korun.

To ale Nečesaný zásadně odmítá. „Máme připraveno mnoho důkazů, které byly získány v průběhu trestního řízení a byly ve spise při jeho průběžném focení, a které prakticky tuto 'pohádku' ze strany státního zástupce vylučují. Ale zřejmě se nedopatřením do spisu nedostaly. Po zkušenostech s případem svého syna (Lukáše Nečesaného) mě tento způsob práce nepřekvapuje. V tomto konkrétním případě vůbec nic nechceme podcenit, jsme si zcela jisti tím, že právo je na naší straně,“ doplnil ještě Nečesaný.

Hana Mazancová