U soudu v kauze Nečesaný vypovídali zástupci zdravotnických firem. 'Analýzy přišly poštou na CD,' tvrdí

Soud v Liberci vyslýchal představitele zdravotnických firem, které jsou podle obžaloby zapletené do uplácení bývalého ředitele tamní nemocnice Luďka Nečesaného. Podle jejich tvrzení o žádném korupční jednání nevěděli. Výslechy dalších zástupců zdravotnických firem jsou naplánované až do pátku.

Obžaloba viní Nečesaného z přijetí úplatků v celkové výši přes 23 milionů korun, hrozí mu pět až 12 let vězení. Nečesaný obvinění odmítá. V případu jsou obžalováni i Nečesaného manželka Šárka a zástupce zdravotnické firmy.

Podle obžaloby Nečesaný dostával úplatky v letech 2009 a 2010 za to, že čtyřem vybraným firmám umožnil s nemocnicí obchodovat, případně zajistit, aby dodávaly výrazně více zboží.

Úplatky za to nedostával podle obžaloby přímo. Firmy si ale objednávaly poradenské, konzultační a další služby u společnosti Sarmed, kterou založila v roce 2009 Nečesaného manželka Šárka. Státní zástupce Lukáš Otipka považuje spolupráci za fiktivní. O tom, jak to podle obžaloby v liberecké nemocnici fungovalo, si můžete přečíst ZDE.

Jen jedna analýza

U soudu vypovídal Martin Bureš, tehdejší český jednatel nadnárodní společnosti Medtronic, jež vyplatila Sarmedu skoro 10,4 milionu korun. Nečesaný už dříve uvedl, že pro firmu vypracoval vícero analýz a dalších dokumentů, dohledat se ale podařilo jen jeden. Co v dokumentech konkrétně mělo být, Bureš nevěděl.

"Nečetl jsem je. Nebyly primárně určené pro mě, ale toho, kdo si je objednal," uvedl. Podle něj si marketingové, reklamní a další služby u Sarmedu objednávaly jednotlivé divize Medtronicu podle svých potřeb. "Neúčastnil jsem se výběru jednotlivých dodavatelů služeb," řekl. Uvedl, že si není vědom toho, že by firma někdy někoho uplácela. Nedokázal si ani představit, že by Medtronic mohla vyplatit někomu tak vysokou fiktivní částku, aniž by to odhalil každoroční audit.

U soudu vypovídala i Burešova manželka Eva, která byla tehdy předsedkyní představenstva malé firmy NT Medica. Firma byla dodavatelem části portfolia Medtronicu do liberecké nemocnice a podle obžaloby od ní Nečesaný na úplatcích získal přes dva miliony korun.

Analýzy přišly poštou

Burešová u soudu uvedla, že Nečesaného nezná a analýzy dostávala poštou od Nečesané. Pro průzkum trhu a další služby podle ní využívali i další firmy. "Spolupráce (s Nečesanou) neobvyklá nebyla," uvedla. Vybavila si, že jedna z analýz pomohla firmě NT Medica navázat spolupráci s pražskou nemocnicí Motol.

Analýzy dostávala Burešová poštou na CD, ani tyto disky se ale nepodařilo dohledat. Burešová uvedla, že vše předala v roce 2013 v účetní firmě, když v NT Medica končila. Dokumentaci se ale dohledat nepodařilo. Osoba, jež měla mít u sebe účetní doklady, spáchala sebevraždu.