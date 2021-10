Mluví o tom každý, říká Niedermayer. ‚Babiš je z evropského pohledu nejatraktivnější osobou kauzy‘

Na informace mezinárodního týmu investigativních novinářů, podle kterých Andrej Babiš (ANO) v roce 2009, tedy ještě před svým vstupem do politiky, koupil nemovitosti ve Francii za necelých 400 milionů korun přes offshorové firmy, reagují i europoslanci nebo frakce v Evropském parlamentu. Pondělním hostem Dvaceti minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byl europoslanec za TOP 09 a Starosty a nezávislé, bývalý viceguvernér ČNB Luděk Niedermayer. Praha/Štrasburk 20:33 4. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) | Zdroj: Evropský parlament

Jsou informace o Andreji Babišovi dnes (v pondělí) v kuloárech Evropského parlamentu ve Štrasburku velké téma?

Přijel jsem do Štrasburku zhruba před třemi hodinami a prakticky každý, s kým jsem mluvil, se mě na toto ptá. Čili je to velké téma. Zveřejněné daňové kauzy nebo kauzy spojené s daňovými ráji jsou tady opravdu velkým tématem. Ne proto, aby poslanci Evropského parlamentu skandalizovali jednotlivé lidi nebo instituce. Ale proto, abychom hledali efektivní cestu, jak tyto věci, které poškozují společnost a také důvěru lidí, vytlačit z ekonomiky.

Samozřejmě Andrej Babiš je pravděpodobně z evropského pohledu nyní ta nejatraktivnější osoba v centru této kauzy, a proto pravděpodobně prakticky každý, s kým jsem se tady potkal, o této věci mluví.

Jaké jsou nejčastěji reakce?

Většina poslanců je pro to, aby už na této rozpravě, což je velmi výjimečné, byla o kauze řeč. Ne nutně o panu Babišovi, ale o celé kauze. Samozřejmě pro mnoho poslanců, alespoň si tak myslím, protože mohu jen spekulovat, je hodně nepříjemná souvislost s tím, že třeba reprezentují země, které do evropského rozpočtu odvádějí hodně peněz. Z těch hodně peněz dostává Česká republika na naše poměry velmi mnoho peněz a stovky milionů z nich skončily ve firmách pana Andreje Babiše. A pochopitelně tito poslanci pak budou konfrontováni s tím, do jaké míry jejich daňoví poplatníci přispěli na to, aby si Andrej Babiš navíc přes offshorové firmy v daňových rájích koupil zámek ve Francii.

Ale na druhé straně tady jde o transakci z roku 2009. To znamená, že to není záležitost posledních let, kam přišly evropské peníze.

Pozor, ty peníze do firem Agrofertu směřovaly dávno předtím. Čili tady nejde jen o to, že peníze tam směřovaly i poté, co Andrej Babiš vstoupil do politiky. V Evropské komisi existují názory, že ty peníze tam směřovat neměly. A myslím si, že celkově balík evropských peněz, který zvýšil bohatství vlastníka firmy Agrofert, je opravdu velký a směřoval tam i před tím, než pan Babiš vstoupil do politiky. A myslím si, že pro řadu občanů v těch zemích, které opravdu do evropského rozpočtu posílají významné sumy peněz, prostě není přijatelné podporovat miliardáře. Je pro ně přijatelné podporovat chudší země Evropské unie tak, aby se dotáhli pomalu na jejich životní úroveň, a nikoliv tím, že peníze budou směřovat k velmi bohatým lidem.

Odborná diskuse na plénu

Říkal jste, že někteří europoslanci chtějí, aby už na tom v pondělí začínajícím plenárním zasedání byl doplněn do programu bod, který bude řešit celou kauzu Pandora Papers. Už se tak vyjádřily i některé menší frakce. Odhadujete, že návrh uspěje?

Myslím si, že ano. Ale určitě to nebudeme řešit. Myslím si, že do toho programu se může dostat v souvislosti s tím, že Evropská komise vlastně navrhla další balík legislativy, který je zaměřený proti praní špinavých peněz a také financování terorismu, který hodně souvisí právě s existencí daňových rájů. Ale já spíš předpokládám, že postupně se tato kauza, také například ze slyšení novinářů a různých expertů, dostane do výboru Evropského parlamentu, buďto do vzniklého výboru pro daňové otázky nebo do ekonomického výboru. A tam bude mnohem odbornější diskuse, než jaká by mohla proběhnout na plénu. Pokud diskuse proběhne na plénu, tak tam samozřejmě padají takové často zjednodušující, často politické výroky, protože času na odbornou diskuzi je na plénu velmi málo.

Panama Papers Kauza takzvaných Panamských dokumentů (Panama Papers) vypukla v dubnu 2016, kdy přední světová média začala zveřejňovat dokumenty panamské právní firmy Mossack Fonseca. Z nich vyplynulo, že společnost pomáhala svým klientům co nejefektivněji se vyhnout placení daní či legalizovat zisky z nelegální činnosti. Podle Českého centra pro investigativní žurnalistiku ukázaly uniklé dokumenty také na 283 Čechů.

Co by mohlo být výsledkem, pokud byste se tomu na plenární schůzi věnovali? Mohlo by to mít nějaký konkrétní závěr?

Ne, já si myslím, že to musíme projednávat v odborných výborech. A hlavně vy jste tady správně řekl, třeba kauza pana Babiše je poměrně stará. Také některé jiné kauzy, které tam jsou, jsou velmi letité a Evropská unie opravdu od té doby přijala velké množství pravidel, které mají riziko právě takového chování, pokud není legitimní, to znamená, pokud směřuje buďto ke krácení daní, anebo ke praní špinavých peněz, omezit. My jsme toho opravdu udělali hodně.

Hlavní problém je nyní v tom, že členské země, jejich daňové autority získávají velmi mnoho údajů, ale zdá se, že s nimi dostatečně nepracují. Takže opravdu nový balík, který by měl toto zlepšit, je na cestě. Sám budu za jednu jeho část spoluzodpovídat. Ale zatím se zdá ten největší problém to, že daňové autority řady zemí zřejmě preferují vyšetřování jednodušších deliktů, které z mého pohledu jsou mnohem méně závažné jak ekonomicky, tak společensky. A data, která získávají z celosvětové sítě výměn informací, například i s takzvanými daňovými ráji, prostě nejsou využívána.

Tony Blair, Vladimir Putin i Shakira. Kromě premiéra Babiše se mají podezřelé transakce týkat stovek lidí Číst článek

Koneckonců i u této kauzy, když se vrátím k Andreji Babišovi, novináři uvádějí, že česká daňová správa dostala informace o těchto transakcích a je jen otázka, jak je posuzovala. Pro mě je samozřejmě otázka, jestli v případě, že tam bylo financování od firem, nákup nemovitosti, která je využívána zřejmě k rekreačním účelům, je vůbec třeba daňový náklad? A zdá se, naše daňová správa se zabývá jinými věcmi než takovýmito kauzami. A není to dobře.

Politik, nepolitik

Když se vrátím k případu Andreje Babiše tak, jak o něm píší investigativní novináři. Reakce Andreje Babiše je taková, že všechno bylo legální, že šlo o zdaněné peníze, že jeho audit doložil, že si tolik peněz vydělal. Nejsou v tom případě reakce, jak je popisujete ze zákulisí Evropského parlamentu, přehnané?

Myslím si, že v žádném případě. Koneckonců Andrej Babiš řekl něco ve smyslu, že z etického hlediska tato transakce nebyla v pořádku. A ono rozdělovat…

Já jsem tato slova úplně nezaznamenal. Zaznamenal jsem, parafrázuji, že kdyby to nebyl politik, tak by to asi neudělal. V tomto smyslu se v pondělí vyjádřil v rozhovoru.

Omlouvám, jestli jsem to neřekl přesně. Ale není možné odlišovat jednoho člověka, když byl politik a předtím, než byl politikem. Je to prostě stále chování toho stejného člověka. Ale myslím si, že mnohem důležitější je ta první část, kterou jste řekl. Prakticky ve všech případech různého obcházení daní nebo praní špinavých peněz ten dotyčný, který to dělá, je přesvědčen anebo tvrdí, že všechno bylo legální, ale o tom musí rozhodnout někdo úplně jiný.

‚Má to korupční prvky až do roztrhání těla.‘ Politici reagují na kauzu premiéra a offshorových firem Číst článek

A tyto transakce velmi často, a myslím si, že v tomto případě prakticky s jistotou, směřují buďto ke snížení placení daní, anebo k zajištění měkčích podmínek při prověřování původu peněz. A z údajů, které jsem dnes viděl, se mi spíš zdá, že Andrej Babiš se pokusil doložit, jakým způsobem získal, tuším, jeden a půl miliardy na nákup korunových dluhopisů. A hned teď jaksi by potřeboval toto rozšířit ještě o dalších 400 milionů, se kterými nepočítal a které jaksi v rozvaze, kterou tehdy zdůvodňoval jinou daňovou kauzu, kterou podle mého názoru naše daňové úřady posoudily velmi benevolentně, tak těch 400 milionů tam doložených není.

Ale myslím si, že je zbytečné se teď přít, jestli to bylo v pořádku, nebo ne, protože není pochyb o tom, že on něco takového bude tvrdit. Ale je potřeba, aby to opravdu někdo nestranný vyšetřil. A z těch daňových kauz, které se pana premiéra týkají, vzpomeňme tu kauzu korunových dluhopisů a stejně tak financování Čapího hnízda pomocí reklamy placené firmami skupin Agrofertu. Ani jedna tato kauza nedopadla, ta první vedla do ztracena a ta druhá stále někde visí ve vzduchoprázdnu.

Vyšetřování pokračuje. My o tom průběžně informujeme, i když to trvá nesmírně dlouhou dobu. Nedávno jsme o tom mluvili s vrchní státní zástupkyní v Praze.

Probíhá to strašně dlouhou dobu. To podle mého názoru otvírá obavy, jestli například daňová správa, která podléhá pod ministra financí, je schopna tyto věci vyřešit, když se týkají například předsedy vlády.

Celý rozhovor s europoslancem Luďkem Niedermayerem včetně druhé části o zvyšování úrokové sazby Českou národní bankou si můžete poslechnout v audiozáznamu.