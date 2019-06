Europoslanec Niedermayer: Babišovy kauzy se stávají čím dál větším tématem celé unie

Staronový europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer, který teď kandidoval na společné kandidátce se STAN, v Interview Plus označil dotační kauzu premiéra Andreje Babiše (ANO) za velmi vážnou. Na druhé straně uvádí, že v unii je podle něj 28 „troublemakerů“. Interview Plus Praha 17:38 18. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„V posledních týdnech a měsících se situace v unii změnila, a to k horšímu,“ říká Niedermayer.

Může za to podle europoslance šetření Evropské komise kolem premiérova střetu zájmů. „Jak se ukazuje, přidělování dotací u nás probíhá často podivně. Mám pocit, že se z toho stává větší téma,“ uvádí.

Až donedávna jsme podle Niedermayera německé novináře dvakrát nezajímali, teď se ale odvysílalo několik televizních dokumentů, které českého premiéra zrovna nešetří. „Pro německé politiky je tak teď poměrně obtížné přesvědčovat občany, že je dobrý nápad odvádět do evropského rozpočtu desítky miliard jejich eur na to, aby podporovali chudší země, když ty peníze pak končí u našich miliardářů angažovaných v politice,“ říká Niedermayer.

Unie ale podle europoslance, který v Česku dostal úplně nejvíc preferenčních hlasů, funguje na velmi vysoké suverenitě jednotlivých členských států. „Doufám, že tato aféra nepovede k tomu, že ostatní chudší země nebudou dál dostávat peníze a že nedojde k ohrožení kohezní politiky. Není to dobrá situace,“ uvedl.

Jourová bez šance

Na druhé straně se podle Niedermayera v unii rozhoduje o desítkách a stovkách důležitých věcí a česká pozice je velmi silná. „V řadě jiných oblastí je Česká republika vnímána jako důležitý spojenec. Problém se koncentruje jen na osobu premiéra a na rozhodování o dotacích, ale já vždy s nadsázkou říkám, že v unii je 28 ‚troublemakerů‘, a pokud odejde Británie, tak jich stejně zůstane 27,“ popisuje svou zkušenost europoslanec.

Díky dotační kauze pak vidí malé šance na získání silového resortu v Evropské komisi pro Českou republiku, což směřuje k eurokomisařce Věře Jourové.

„Je to jen můj osobní názor, ale představa, že by ČR chtěla mít velký vliv na rozhodování o kohezní politice po těchto případech, by asi nezněla dvakrát populárně. Navíc, když předtím premiér silně prosazoval, že si chceme o kohezních penězích rozhodovat sami. Ve spojení s tímto (předběžným) auditem to zní ale naprosto katastroficky. To je jako by chtěl víc rozhodovat o tom, aby víc peněz směřovalo do pokladen jeho firem,“ tvrdí.

Na námitku, že Babiš veškeré své podnikání vložil do svěřenského fondu, pak Niedermayer namítá: „Problém je v tom, že zisky jeho firem končí zas u premiéra. Sice tvrdí, že je neovládá, ale zisky firem, třeba i navýšené evropskými dotacemi, nesměřují k nikomu jinému. To podrývá onu tezi, podle které se od svých firem odřízl,“ myslí si europoslanec.

Podpora velkých? Jinde nemožné

Velký problém, který prý odkryla předběžná auditní zpráva Evropské komise, je vedle problémů premiéra i samotný způsob, jakým se v Česku dotace přidělují. Auditoři třeba popsali projekty, které mají velmi slabou inovační povahu a přitom obdržely dotace z programu určeného pro inovace.

„Taky jsem tam zaznamenal, jak se rozhoduje o desítkách nebo stovkách milionů korun pro jednotlivé firmy. To ve mně vzbuzuje velké obavy, i když netvrdím, že ve zprávě nemohou být chyby. Celkově je můj pocit ale velmi znepokojivý,“ říká europoslanec.

Vadí mu zejména to, že si peníze rozdělují velké firmy a finance nekončí tam, kde mají. „Pokud program pro rozvoj venkova skončí tak, že si většinu rozdělí velké potravinářské firmy, tak je na tom něco špatně. Pokud sem ročně směřují stovky miliard na zlepšení infrastruktury, a naše silnice, dálnice a železnice vypadají, jak vypadají, tak se tady děje něco špatného,“ říká.

Podle Niedermayera by dotování velkých firem mělo být něco naprosto výjimečného. Upozorňuje i na další problematický postup, podle kterého česká vláda na podpoře „velkých“ trvá dál. Při nedávném vyjednávání nového dotačního období dostali ministři dokonce jako prioritní úkol zvrátit návrh Evropské komise, aby dotace dál nemohly směřovat do velkých firem.

„Velká část zemí EU nějaké směřování dotací do velkých průmyslově zemědělských konglomerátů absolutně nezná, nepodporují, aby byly firmy větší a větší. Dokonce mívají nastavené finanční limity, kolik může jednotlivý zemědělec vůbec dohromady dostat. Naše země se ale tento návrh snaží, dosud úspěšně, blokovat,“ dodává.

A co si staronový europoslanec myslí o spojenectví V4? Máme vůbec uvnitř této skupiny ještě nějaké společné zájmy? Poslechněte si celý audiozáznam Interview Plus.