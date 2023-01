Advokát děkuje ve videu ‚za boj s banderovskými vrahy‘. Prověřuje ho profesní komora i policie

Zastupoval dvojici Patrik Tušl a Tomáš Čermák, kteří skončili kvůli nenávistným výrokům o Ukrajincích a podněcování k nenávisti za mřížemi. Teď se jeho videem, ve kterém děkuje za „boj s banderovskými vrahy“, zabývá kontrolní rada České advokátní komory a policie. Advokát Luděk Růžička věří, že nic špatného neudělal. „Mluvil jsem o těch, co bojují s Banderovci, ne s Ukrajinci. Neřekl jsem nic špatného,“ reagoval pro server iROZHLAS.cz. Původní zpráva Jihlava/Praha 12:32 11. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výroky advokáta Luďka Růžičky se zabývá policie i advokátní komora | Zdroj: Profimedia / ČTK

„Chtěli bychom tímto vyjádřit hluboké poděkování těm, kteří za nás prolévají krev v boji s banderovskými vrahy. A bojují tak nejen za nás, co jsme zde, ale i za budoucnost celé Evropy, budoucnost našich pravnuků. Aby hnědý mor se už nešířil touto planetou. Tímto jim skládám hlubokou úctu, jejich odvaha a obětavost je pro nás výzvou,“ říká ve společném videu s Romanem Horkým ze skupiny Kamelot advokát Luděk Růžička.

Jak potvrdila serveru iROZHLAS.cz mluvčí České advokátní komory (ČAK) Iva Chaloupková, Růžičkovým proslovem se organizace zabývá. „Nezávislý kontrolní orgán Komory, kontrolní rada, již obdržený podnět k vyjádření magistra Růžičky prověřuje,“ vysvětlila.



„Případem se zabývají kriminalisté z územního odboru Třebíč, kteří jej převzali od pražských kolegů. Zatím žádné podrobnější informace k případu poskytnout nemohu.“ Dana Čírtková (mluvčí policie)

Advokáta zatím komora podle jeho tvrzení nekontaktovala. Za svými slovy si stojí. „To, co jsem řekl, jsem řekl. Jestli se tím chce komora zabývat, já jim k tomu dám klidně své vyjádření. A jestli se tím bude zabývat policie, ať se tím zabývá,“ řekl.

Tvrdil, že to neznamená, že by schvaloval válku na Ukrajině. „Nikdy jsem nepodpořil ruskou operaci na Ukrajině, stejně jako nepodporuji válku. Ale pokud někdo používá insignie vrahů, tak je to prostě špatně,“ řekl pro iROZHLAS.cz Růžička a doplnil, že válku odsuzuje. „Odsuzuji jakoukoliv válku. Odsuzuji stejně ruskou válku, jako odsuzuji všechny americké války. Jako přepadení Jugoslávie. Odsuzuji války jako takové,“ uzavřel obecně a položil telefon.



Kárná žaloba?

Že ale Růžička s Ruskem přinejmenším sympatizuje, napovídají jeho dřívější vyjádření. Jako třeba to pro server iportal24 o válce na Ukrajině. „Už jste někdy slyšel o tom, že by Rusko ve své historii prohrálo nějakou válku? Rozhodně to ale bude ještě trvat. Rusko určitě nemá zájem na rychlém ukončení konfliktu na Ukrajině, a to z jednoho prostého důvodu, protože Ukrajina skvěle odzbrojuje západní státy,“ odpověděl na dotaz, kdo vyhraje válku.

Podle Ivy Chaloupkové je prověřování Českou advokátní komorou v podobných případech běžné. Teprve kontrolní rada rozhodne o tom, zda je podnět relevantní či nikoliv.

„Kontrolní rada je jediný autoritativní orgán, který je oprávněn vyjádřit se k tomu, zda stížnost či podnět na advokáta jsou či nejsou důvodné. Každé podezření na protiprávní postup advokáta jsou Kontrolní radou ČAK vždy velmi konkrétně, individuálně a se znalostí širších souvislostí prověřovány,“ uvedla s tím, že kontroloři budou posuzovat třeba i to, zda chování advokáta bylo v souladu se zákonem.



Česká advokátní komora na Twitteru informovala, že komise došla k názoru, že nejde o kárné provinění. „Tímto podnětem se budeme zabývat standardním způsobem,“ doplnil tajemník České advokátní komory Petr Čáp.

Případ řeší policie v Třebíči

Prověřování Českou advokátní komorou ale není jediné, čemu advokát kvůli videu čelí. Jeho výroky se totiž aktuálně zabývá i policie.

Jak zjistil server iROZHLAS.cz, případ nejprve šetřili pražští policisté. Ti ho ale v úterý předali kolegům na Vysočinu.

Jejich mluvčí Dana Čírtková potvrdila, že spis krajští policisté převzali. „Případem se od dnešního dne (úterý, pozn red.) zabývají kriminalisté ze služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Třebíč, kteří jej převzali od pražských kolegů. Zatím žádné podrobnější informace k případu poskytnout nemohu, vzhledem k tomu, že se se spisem musí seznámit kriminalisté,“ uvedla.

Jak už dříve vysvětlil serveru iROZHLAS.cz mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík, případy schvalování ruské invaze na Ukrajinu řeší policie nejen na základě oznámení, ale i vlastních zjištění na veřejně přístupných sociálních sítích. Počet podobných případů už podle něj od začátku invaze přesáhl počet jednoho tisíce.



Policie může stíhat případy schvalování invaze na základě dvou paragrafů, na které krátce po ruském vpádu na Ukrajinu upozornil nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. Jde konkrétně o paragrafy 365 a 405 – tedy schvalování trestného činu a a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia.

Nejvyšší státní zastupitelství

„Pokud by někdo veřejně, včetně demonstrací, prostoru internetu nebo sociálních sítí, vyjadřoval souhlas s útoky Ruské federace na Ukrajinu nebo v této souvislosti vyjadřoval podporu nebo vychvaloval čelné představitele Ruské federace, mohl by za jistých podmínek čelit i trestněprávní odpovědnosti,“ uvedl k tomu nejvyšší státní zástupce v tiskové zprávě.

Podle zákona hrozí takovým lidem trest vězení, v prvním případě až na rok, ve druhém šest měsíců až tři roky vězení. Nejčastěji končí případy podáním vysvětlení a napomenutím.