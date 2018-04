Kyjevský soud: bývalý vysoký důstojník Vokál na Ukrajině nezákonně prodával zařízení k odposlechu

České ministerstvo zahraničí o něm doposud mluvilo jen jako o „zadrženém Čechovi“. Jak serveru iROZHLAS.cz potvrdila soudkyně, která ve středu rozhodla o jeho vazbě, jde o bývalého vysokého důstojníka Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Luďka Vokála. Upřesnila také, že na Ukrajině čelí obvinění z nezákonného prodeje zařízení, které šlo použít například k odposlechu telefonů. Od zpravodaje z místa Kyjev 6:00 27. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kyjevský oblastní soud, který rozhodoval o kauci pro Luďka Vokála | Foto: Eva Mošpanová | Zdroj: Český rozhlas

Vokál ve středu stanul před Ševčenkovským oblastním soudem v Kyjevě, kde soudkyně Olena Melešaková rozhodla o jeho možném propuštění na kauci.

Čech podle ní čelí obvinění kvůli nepovolenému prodeji zařízení na odposlech. „V tomhle konkrétním případě to znamená, že řeč je o prodeji prostředků zakázaných na území Ukrajiny volně prodávat občanům Ukrajiny. Tato zařízení jsou určená pro nelegální odposlechy bez povolení soudu,“ sdělila Melešáková ve své kyjevské kanceláři.

Ukrajinský soud propustí zadrženého Čecha. Musí zaplatit kauci 4500 eur a zůstat v zemi Číst článek

Jasně přitom vyloučila, že by mohlo jít o prodej běžných nahrávacích přístrojů nebo například mobilních telefonů. „Ne, máme expertní posudek, který říká, že ta zařízení slouží jako prostředky pro nezákonný sběr informací.“

Sám Vokál před soudem, u kterého ho zastupovali dva obhájci a pomáhal překladatel, přiznal svou účast na přečinu. „Občan České republiky potvrdil svou účast na spáchání trestného činu, ze kterého ho viní,“ uvedla Melešaková. V případě prokázání viny podle ní Vokálovi hrozí trest odnětí svobody na čtyři až sedm let. Termín, kdy přesně opět stane před soudem, není známý. Podle ukrajinské soudkyně by se tak mohlo stát do roka.

Kauce

Vokála zatkli v Kyjevě v pondělí večer. Ve středu Melešaková rozhodla o jeho možném propuštění na kauci 4500 eur (115 000 korun). V této chvíli není známé, jestli Vokál už kauci složil. Podmínkou propuštění je ale spolupráce s vyšetřovateli a zákaz dva měsíce opustit zemi.

Server Info.cz ve své původní zprávě informoval i o držiteli českého diplomatického pasu, kterého měli spolu s Vokálem zadržet a vzápětí propustit. České ministerstvo zahraničí ale podle své mluvčí podobnou informací nedisponuje.

Kyjevský oblastní soud, který rozhodoval o kauci pro Luďka Vokála | Foto: Eva Mošpanová | Zdroj: Český rozhlas