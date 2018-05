Vokál o zatčení: Ukrajinská kontrarozvědka se potřebovala zbavit někoho jiného. Nejde o mě

Někdejší důstojník českého Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Luděk Vokál, zadržený minulý měsíc na Ukrajině kvůli podezření z nezákonného obchodování se speciálním zařízením a následně propuštěný na kauci, poskytl rozhovor serveru Aktuálně.cz. Tvrdí, že v jeho případě jde ukrajinské tajné službě SBU především o jistého českého diplomata ze zastoupení NATO v Kyjevě a o provizi z prodeje speciální techniky, s níž Vokál obchoduje. Kyjev/Praha 20:36 11. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý vysoce postavený důstojník policie Luděk Vokál | Foto: Milan Malíček / Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Server Info.cz, který o Vokálově zatčení informoval jako první, psal, že spolu s exdetektivem Ukrajinci údajně zadrželi i českého diplomata, který byl ale následně vzhledem ke svému diplomatickému statusu propuštěn. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová to tehdy nepotvrdila, ministerstvo podle ní takovou informaci nemělo.

Nyní mluvčí Černínského paláce Michaela Lagronová Aktuálně.cz řekla, že Ukrajinci původně tvrdili, že při akci byl zadržen jen jeden Čech.

„Nicméně o necelé dva týdny po jeho zadržení obdržel náš zastupitelský úřad v Kyjevě informace, z nichž vyplývá, že byl ukrajinskou stranou zadržen i civilní expert působící ve styčné kanceláři NATO v Kyjevě, který tam byl vyslaný ministerstvem obrany," sdělila s tím, že dotyčný byl následně propuštěn na svobodu a není stíhán.

Podle mluvčí se přitom nejedná o kariérního diplomata, diplomatický pas mu byl vystaven na žádost českého ministerstva obrany.

„Česká republika vyslala jako dobrovolný příspěvek do styčné kanceláře NATO v Kyjevě svého civilního experta na logistiku. Jeho působení na Ukrajině bylo již ukončeno, je zpět v Česku a momentálně čerpá dovolenou," řekl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Padělek dolaru

„V celé téhle kauze, která mě velmi poškozuje, nejde vůbec o mě, ale o pana M. P. ze struktur NATO, jehož se ukrajinská kontrarozvědka SBU potřebovala zbavit," tvrdí Vokál.

Podle něj tento muž zaštiťoval všechna jeho obchodní jednání s Ukrajinci a diplomatovým prostřednictvím SBU údajně žádala desetiprocentní provizi z prodeje rušiček a další techniky. Zákazníci prý přitom chtěli platit jen v hotovosti.

„Těsně před koncem poslední schůzky se najednou otevřely dveře a na vedlejší stůl mi vysypali hromadu dolarů. Vzal jsem jednu bankovku do ruky a nevěděl, zda se smát či plakat. Byl to natolik amatérský padělek, že se podobal dětské omalovánce," popisoval Vokál jednání, kterého se podle něj účastnil i zmíněný pracovník NATO. Vzápětí do místnosti vtrhla zásahová jednotka ukrajinské policie provázená agenty SBU.

Vokál, který čelí v Česku obvinění z korupce a vynášení informací, opustil ukrajinskou celu po složení kauce. Musí ale zůstat na Ukrajině, kde je obviněn z nezákonného prodeje zařízení použitelného k odposlechům. Hrozí mu za to čtyři až sedm let vězení.