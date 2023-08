Mizí torzo baťovského mostu v Ludkovicích na Zlínsku. ‚Už nebude dělit dědinu,‘ povzdechli si místní

O demolici mostu rozhodlo zastupitelstvo kraje už před dvěma lety. Peníze na bourání, zhruba sedm milionů korun, se ale našly až nyní.

„V pondělí jsme bourali mostní křídla a zůstala tam klenba. Myslím, že do tří dnů bude konstrukce zdemolovaná,“ očekává Bronislav Malý, šéf zlínského Ředitelství silnic a dálnic.

V pondělí se do práce pustily celkem tři stroje. „Dvě kladiva a nůžky. Těmi se bude konstrukce postupně rozstříhávat, aby to nespadlo naráz. Stav betonu byl takový, že začaly odpadávat kusy. Bylo to nebezpečné zejména pro chodce,“ popisuje Malý.

Most se postupně změní na 4000 tun materiálu, který stavbaři zrecyklují a znovu použijí.

Dědináři a pasekáři

Bourání má své příznivce i odpůrce. Nelíbí se například části obyvatel obce, námitky měli i historici. Přestože most není chráněnou památkou, tak je podle nich jedním z mála dokladů plánované dálniční sítě z první republiky a i neobvyklou zajímavostí pro turisty.

„Je to smutný pohled. Vyrůstal jsem tady u toho celý život,“ říká jeden z místních.

„Vypadá to, že dnes už výhled z domu bude jiný. Bude to zvláštní. Člověk se ráno probudí, dojde do kuchyně, koukne z okna a vidí tunel. Je to tam celý život. Zítra uvidím do dědiny. Před tunelem byla dědina a za ní paseky,“ přibližuje.

Ludkovice, bourání torza takzvaného Baťova mostu | Foto: Leona Nevařilová | Zdroj: Český rozhlas

Bez mostu se vesnice symbolicky spojí. „Teď už nebudeme moci říkat, že jsme my pasekáři za tunelem a vy dědináři z druhé strany,“ dodává místní.

Pro jiné zase sloužil most jako úkryt před špatným počasím. „Když se šlo z hospody, když pršelo nebo sněžilo. Dobré to bylo,“ vzpomíná další místní muž.

Most z roku 1940 měl propojit Zlín s lázněmi v Luhačovicích, k tomu ale nikdy nedošlo. V Ludkovicích ale z baťovské éry zůstává ještě menší most přes potom a několik násypů.

Demolice a omezení v dopravě

Od 14. do 31. srpna je silnice pod podjezdem zcela uzavřena. Stavbaři při demolici vybudují provizorní stezku pro pěší o šířce dvou metrů, která umožní pohyb lidí kolem staveniště po celou dobu odstraňování podjezdu.

Objízdná trasa pro automobily vede přes Březůvky, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice a Biskupice na Zlínsku. I tam je ale potřeba počítat se zdržením.

Mimo uzavírku v Ludkovicích bude komplikovat dopravu na trase Uherský Brod-Zlín i částečná uzavírka Biskupice-Hřivnův Újezd. Ta potrvá od 21. srpna do konce října, v prvních dnech oprav bude řízena regulovčíky. Probíhají také opravy v obci Velký Ořechov.