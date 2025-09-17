Plomby v kauze Motol: policie obstavila hlavním aktérům majetky za 230 milionů, a to i v zahraničí
Hodnota zajištěného majetku v korupční kauze Fakultní nemocnice v Motole vzrostla na 230 milionů korun. Pro iROZHLAS.cz to uvedla dozorující žalobkyně Zdeňka Pavlásková. Policejní plomba dopadla nově na pokyn evropské prokuratury i na exředitele nemocnice Miloslava Ludvíka, ten si proti tomu podal stížnost. Už dříve vyšetřovatelé obstavili majetek někdejšího náměstka Pavla Budinského a advokáta Miroslavy Jansty. Sáhli i na majetek v zahraničí.
„Nemohu se vyjadřovat, co bylo konkrétním osobám zajištěno, obecně došlo k zajištění zejména nemovitostí, osobních vozidel, bankovních účtů a dalších cenností (například hodinek) v celkové výši cca 230 milionů korun,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz Zdeňka Pavlásková z Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO).
Rodinný dům i pozemky. Žalobkyně zajistila majetek exředitele Motola Ludvíka a jeho ženy
Číst článek
Hodnota majetku, který vyšetřovatelé zajistili aktérům podezřelých nemocničních zakázek, tak narostla o více než dvojnásobek.
Pavlásková totiž v dubnu zabavený majetek vyčíslila v odpovědi na dotaz redakce na zhruba 100 milionů korun. Cifra tak ilustruje, jak rozsáhlé jmění někdejší vrcholní motolští manažeři během svého působení ve funkcích – podle policie nelegálně – nashromáždili. A jak velký majetek by mohl být k pokrytí vzniklé škody potřeba.
Nově policejní plomba dopadla na bývalého šéfa motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Podle informací z katastru nemovitostí mu vyšetřovatelé obstavili rodinný dům, který vlastní společně se svou ženou, blízké pozemky, cenné papíry i bankovní účet vedený na manželku.
„Oni (policie a žalobci – pozn. red.) dovozují, že na účet investičního portfolia paní Ludvíkové zasílal nějaké prostředky i pan Ludvík. Nicméně jde o mylnou tezi. (Manželé Ludvíkovi) kdysi měli společný účet, takže tam nelze rozeznat, kdo co posílal, ale primárně to byla záležitost paní Ludvíkové z jejích příjmů, které samozřejmě nebudu specifikovat. Takže v podstatě část těch důvodů, které vyjmenovává státní zástupkyně, se nezakládají na pravdě,“ popsala redakci Ludvíkova obhájkyně Simona Kadlecová.
Evropští žalobci podle ní obstavení majetku exředitele Motola zdůvodnili snahou získat prostředky pro náhradu Ludvíkem údajně způsobené škody. „Ten skutek, který je panu Ludvíkovi kladen za vinu, oni spojují – dle mého názoru nesprávně – s tou dotací na Modrý pavilon, která činí nějakých 1,2 miliardy korun,“ potvrzuje dřívější úvahy serveru Seznam Zprávy, který o zajištění Ludvíkova majetku informoval v pondělí.
Dotace na Modrý pavilon
Rekonstrukci takzvaného Modrého pavilonu motolská nemocnice slavnostně ukončila vloni na podzim, a to i za účasti tehdejšího ředitele Miloslava Ludvíka a jeho náměstka Pavla Budinského. Oba zadržení aktéři korupční kauzy měli podle policistů v plánu ještě poté podepsat se stavební firmou Geosan, která celou rekonstrukci od roku 2021 prováděla, další dodatek smlouvy a projekt tak účelově o dalších 85 milionů korun prodražit. Za to si každý z nich podle detektivů řekl o úplatek ve výši pěti milionů korun. Na celý projekt šlo téměř 1,3 miliardy korun z veřejných peněz, z toho 582 milionů měla hradit evropská dotace. Zbytek doplácely tuzemské úřady, peníze jsou součástí vymáhané škody.
Podrobnosti o údajném korupčním jednání kolem dotace na Modrý pavilon, které zmapovala policie, už server iROZHLAS.cz popsal dříve ZDE.
Podle Kadlecové tak ke splacení škody zajistili evropští žalobci prakticky veškerý majetek Ludvíkovy rodiny. I proto podali s advokátem Josefem Monsportem proti tomuto kroku blanketní stížnost. „Ty popsané důvody jsou podle mého názoru nerelevantní a jde spíše o to, vytvářet další tlak na pana Ludvíka, aby konečně začal spolupracovat. Tak to vidím já,“ podotkl Monsport stručně s tím, že dále nechce situaci komentovat.
Plomby v zahraničí
Aktérům motolské korupční kauzy ale policisté nezajistili pouze majetky v tuzemsku. Jak už totiž dříve informoval server iROZHLAS.cz, exnáměstkovi ředitele motolské nemocnice Pavlu Budinskému, kterého kriminalisté považují za jednu z ústředních postav korupční chobotnice, zajistili elitní detektivové po únorové razii nejen 270 pozemků, dva domy, auta, čtyřkolky, sněžný skútr či účty a cenné papíry.
Zaměřili se také na Budinského nemovitosti na Kostarice a v Černé Hoře, které se jim nakonec podařilo po řadě měsících také zajistit, jak nyní pro iROZHLAS.cz poprvé potvrdila žalobkyně Pavlásková. O plombě v zahraničí se už dříve zmiňovalo Rádio Svobodná Evropa.
„Obecně mohu sdělit, že ve věci probíhá intenzivní mezinárodní justiční spolupráce Úřadu evropského veřejného žalobce s justičními orgány dalších zemí, a to i se státy mimo Evropskou unii. Současně došlo k zajištění majetku i v zahraničí,“ konstatovala Pavlásková.
Policie zajistila už březnu také pozemek vlivného advokáta a sportovního bosse Miroslava Jansty v Chrustenicích, který sousedí s vilou manželů Budinských. Jak už dříve informoval na základě policejních dokumentů server iROZHLAS.cz, pozemek ale Jansta nekupoval pro sebe, nýbrž právě pro motolského exnáměstka. Ten měl Janstovi na jeho koupi poskytnout 13,5 milionu korun z úplatků. Oba pak podle policistů plánovali, že pozemek na Budinského přepíšou v rámci peněžní operace v africkém Beninu, kterou chtěli hlavní aktéři motolské kauzy korupcí získané peníze legalizovat.
Jansta byl zatím jako jediný z hlavních aktérů kauzy propuštěn po pěti měsících z vazby na kauci 15 milionů korun.
KAUZA MOTOL
Ústřední postavou motolské korupční kauzy je bývalý náměstek ředitele nemocnice Pavel Budinský. Ten figuruje prakticky ve všech případech korupce, které se policii podařily ve Fakultní nemocnici v Motole zmapovat. Budinský si podle kriminalistů rozjel ve své nemocniční kanceláři byznys, když tam nejrůznějším podnikatelům, ředitelům firem i živnostníkům nabízel sjednávání určitých výhod či podílu na nemocničních zakázkách. Za to od nich dostával peníze.
Tyto peníze pak podle policie směřovaly i přímo k řediteli nemocnice Miloslavu Ludvíkovi, mnohdy právě zprostředkovaně přes Budinského. Oba jsou nyní obvinění z korupce, dotačního podvodu i poškozování zájmů Evropské unie a hrozí jim až 12 let za mřížemi. Celkem policie v kauze obvinila 18 lidí.
KDO FIGURUJE V MOTOLSKÉ KAUZE?
*Uváděné funkce u jednotlivých osob platily v době jejich obvinění
Stíháni vazebně:
- Pavel Budinský, provozně technický náměstek FN Motol a ústřední postava kauzy
- Miloslav Ludvík, ředitel FN Motol
- Mykhaylo Popovych, společník ve firmě Midian – Coral
Propuštěn z vazby a stíhán na svobodě:
- Petr Kysučan, místopředseda představenstva firmy DCI Czech
- Miroslav Jansta, vlivný právník, šéf České unie sportu a České basketbalové federace
Stíháni na svobodě:
- Petr Rejsek, jednatel a společník ve společnosti Sorex
- Ivan Havel, obchodní ředitel Geosan Group
- Luděk Kostka, generální ředitel a spolumajitel Geosan Group
- Jan Mazánek, v minulosti jednatel společnosti Kether
- Miloslav Bouda, člen představenstva firmy Gemo
- Miloš Kaplánek, podnikatel
- Lukáš Novotný, podnikatel
- František Vaněk, jednatel firmy Pragoperun FNM
- Michal Vacík, podnikatel
- Miroslav Böhm, jednatel a společník firmy Helder
- Rade Petrovič, jednatel a společník společnosti M.G.-Co.
- Petra Kliková, jednatelka firmy Bezva zastávka, s. r. o.
- Světla Procházková, jednatelka a společnice Chirurgie Repros