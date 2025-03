„Ludvík měl krytí, Budinský byl kasička.“ Reportér detailně odkrývá pozadí kauzy Motol

Vracíme se ke kauze Motol a víme toho už o trochu víc než před 14 dny. Je pravda, že policie měla v kancelářích vedení motolské nemocnice kamery?

Víme, že měla kameru v kanceláři náměstka ředitele Pavla Budinského, dokonce velmi dobrou kameru, která podle některých mým informací rozeznala i čísla bankovek.

Tedy kamera s nějakým velkým zoomem na dálku.

Policie asi postoupila za posledních pár letech, takže má dobrou techniku. Slyšel jsem, že to je izraelská technika, zaznamenala například tu klíčovou schůzku, kdy Miroslav Jansta, který měl podle policie legalizovat lidem z Motola peníze ze zakázek, přišel do kanceláře náměstka Budinského a inkasoval od něj peníze na nákup pozemku. Policie vidí, že si část peněz dává do tašky a část do kapes, protože všechny se mu do tašky nevešly. Ta kamera je podle informací, co mám, velmi dobrá a policisté rozeznají i detaily.

Proč kamera? Proč nestačily odposlechy, respektive z těch se policisté nedozvěděli, co potřebovali?

V posledních letech policie změnila strategii a kromě prostorových odposlechů nasazuje kamery. Je to z toho důvodu, že aktéři kauz jsou poučení, řadu věcí si ukazují a nemluví o nich.

Komunikují gesty.

Dokonce si některé věci píší na dětské tabulky, které se dají koupit v hračkářství. Něco napíšete a pak to smažete. Dospělo to tak daleko, že někteří manažeři se bojí tak, že chodí s tabulkou do lesa a tam si píší potřebné údaje. Ale policie postoupila tak, že dokáže pořídit odposlechy i na dálku v parku. V některých kauzách se ukázalo, že policie dokonce nahrála podezřelé dálkově na mikrofony na ulici, v parku, takže lidé, kteří se snaží manipulovat různými zakázkami, to mají čím dál těžší.

Jste poměrně detailně obeznámen s případem, tak víme, kde všude měla policie odposlechy?

Víme, že byly v kancelářích zejména náměstka Budinského, ale měly být i v kanceláři ředitele Miloslava Ludvíka a byly také v automobilech jednotlivých obviněných, což je pro policii zásadní.

Tam už ale bez kamer.

Bez kamer, protože tam by to asi bylo složitější a mohlo by to být nápadné. Nicméně je to pro policii dost strategické, protože řada lidí telefonuje z auta a volají přes různé aplikace v domnění, to nikdo nemůže slyšet. Když ale dáte prostorový mikrofon do auta, tak se to dá obejít a policie tam slyší všechno. V tomto konkrétním případě slyšela rozhovor mezi Budinským a jeho dcerou o tom, čí je vlastně pozemek, který kupoval právník Miroslav Jansta. Budinský dceři říká, že může být v klidu, že je jejich.

To je jeden z detailů, o kterých jsme ve Vinohradské 12 nemluvili. Tam mělo dojít k legalizaci peněz?

Zatím to není u soudu, ale podle policie šlo o to, že lidé z Motola chtěli legalizovat peníze mimo jiné nákupem pozemku. Náměstek Budinský chtěl koupit pro dceru pozemek vedle svého domu, který stál, tuším, 12 milionů korun, a potřeboval ty peníze legalizovat. Podle policie se domluvil s právníkem Janstou, kterému dal potřebné peníze v kanceláři, kde to viděla kamera. Jansta pak pozemek koupil na sebe a svou ženu.

Aby ho pak přespal na Budinského.

V podstatě jim to zatím držel. Policie potřebovala nějaký důkaz, že to skutečně je pozemek Budinského, nikoliv Jansty, a ten v podstatě získala z odposlechu v automobilu, kde se o tom Budinský baví s dcerou a říká jí, že to je jejich pozemek.

To je tedy jeden z příkladů, jak měly být legalizovány peníze, úplatky, o kterých mluví policie.

Vedle beninské kauzy, která byla popsaná.

Tam šlo o skořápkovou firmu v Africe, přes kterou se peníze měly taky prát. Mluvil jste o tom, že odposlechy byly i v kanceláři Miloslava Ludvíka, dlouholetého šéfa Motola, který nepřiznal vinu. Jeho právník naznačoval, že občas může dojít ke špatné interpretaci odposlechů.

„Ono se hodně staví na odposlechnutých hovorech. Nemám možnost překontrolovat, jestli to věrně odpovídá originálu té řeči, nebo ne.“ Josef Monsport, právník Miloslava Ludvíka a Miroslava Jansty (ČT24, 26. 2. 2025)

Dokonce jsem se dočetl v Respektu, že Ludvík měl mít ve své kanceláři rušičku. Tušil tedy, že po něm policisté jdou?

Dlouhodobě měl rušičku nejen ve své kanceláři, ale také v jakési poradní, zasedací místnosti a vždycky, když vedl nějaké jednání, tak rušení demonstrativně zapínal. Nicméně nemyslím si, že rušičky by úplně rušily také odposlechy policie, s tím asi umí pracovat, takže tato věc moc nepomohla. Je ale pravdou, že Ludvík byl daleko opatrnější než Budinský, který jednal dost bez skrupulí podle toho, co policie popsala. Ludvík byl opatrný, přesto se policii podařilo nahrát schůzku, na které se společně s Budinským sešli s manažery Geosanu.

To je firma, která měla zateplovat Modrý pavilon, tedy hlavní budovu v Motole.

Na schůzce licitovali o tom, kolik za zakázku dostanou. Původně se podle odposlechů jednalo o tom, že Geosan byl ochoten dát úplatek za zakázku zhruba ve výši 8 milionů korun, avšak Budinský měl tlumočit nespokojenost s tím, že ředitel Ludvík chce 10 milionů. Na to konto svolal schůzku majitel Geosanu, Luděk Kostka, který přišel na schůzku, na níž se dostavil i Ludvík, jenž moc na schůzky nechodil a potvrdil, že se má jednat o 10 milionů. Dále měl policejní mikrofon zaznamenat i to, když už jsou tam jenom Ludvík a Budinský, kdy Ludvík říká, že je neopatrný a že by tak ještě před několika lety nemluvil. I to je zaznamenané, takže pokud Ludvík mluví o tom, že si to nevybavuje, což je možné, tak policie má nahrávky a bude ho s nimi konfrontovat. Ludvík bude asi logicky říkat, že to neřekl nebo že to řekl jinak, že to je vytržené z kontextu, takže bude probíhat nějaké dokazování a myslím, že se to bude asi vyjasňovat.

Dvě dekády korupce v Motole

Mluvil jste o tom, že Budinský nebyl tak opatrný, jako Ludvík. Kolegové z iROZHLASU spočítali, že Budinský si koupil pozemky a nemovitosti za 53 milionů korun. Tím navazuju na debatu o pozemku, kterou jsme vedli před pár minutami. Můžeme už potvrdit, že hlavou toho všeho, na co přišla policie a z čeho vedení Motola viní, měl být válečný veterán a bývalý náměstek Motola Pavel Budinský?

Byl jakási kasička, takový člověk, který je vykonavatel toho všeho. Podle toho, co policie zjistila, se nesnažil získat peníze jen z velkých zakázek, ale i od jednotlivých drobných provozovatelů živností v Motole, tedy různých bister, obchodů, kteří podle policie chodili k němu do kanceláře a dávali mu úplatky za to, že tam mohou mít nájemní smlouvy.

Budinský se k tomu zatím prostřednictvím právníka nevyjadřuje, ale řekl byste, že byl nenasytný, co se týče peněz, které podle policie přijímal?

Vzhledem k tomu, že i když měl pozemky za více než 50 milionů, tak nebyl ochotný nějaký prodat a koupit dceři pozemek za 13 milionů a snažil se do toho zatáhnout další lidi, aby legalizoval nějaké peníze, tak mi to přijde poměrně nenasytné. Troufnu si říct, že na to dojeli všichni, protože někdo přišel s anonymním udáním.

Tak se na to přišlo?

A celý domeček z karet se pak zbortil a myslím, že pánové budou mít co dělat, aby se obhájili.



Takže na začátku toho všeho bylo anonymní udání?

Ano.

Někdo tedy policistům řekl, že se něco nekalého v Motole může dít.

Podle toho, co se nám podařilo zjistit, přišlo zhruba před dvěma lety anonymní udání na Vrchní státní zastupitelství v Praze, ve kterém někdo popisuje roli Budinského a Ludvíka v manipulaci se zakázkami v Motole, že inkasují peníze i od jednotlivých provozovatelů živností. Na základě toho policie začala vyšetřování, které vedlo k zásahu.

Co je ale pravdy na tom, že toto korupční jednání mohlo podle policie probíhat 20, možná 25 let, tedy celou dobu, co byl Miloslav Ludvík ve funkci ředitele nemocnice?

Je to velmi pravděpodobné, protože i já jako novinář si pamatuji, že mi na mail do České televize chodily už možná před sedmi lety anonymní informace od lidí z Motola, kteří upozorňovali na to, že se tam dějí velmi podivné věci například při nákupu přístrojů, při různých zakázkách. Vždycky jsem se to snažil ověřit a narazil jsem na obrovskou hradbu mlčení i toho, že lidé z Motola najednou říkali, že to je nějaký zhrzený zaměstnanec a tak dále. Nicméně udání se opakovala, takže si zpětně říkám, že korupční prostředí tam muselo trvat velmi dlouhou dobu.

Jak to, že se na to tak dlouho nepřišlo? Skutečně o tom nikdo nevěděl? Je to fakultní nemocnice přímo řízená ministerstvem zdravotnictví…

Ludvík kolem sebe vytvořil systém klientelismu, o kterém mluvil už před patnácti lety.

„To je ten systém kulichů, kde vám ta Karin nebo někdo z mého sekretariátu volá a posílá vám ty lidi. (...) Velmi prosím, abyste si uvědomili, že přes tyto lidi ty peníze opravdu dostaneme.“ Miloslav Ludvík, tehdejší ředitel Motola (iDnes.cz, 3. 2. 2011)

Kuliši, VIP pacienti?

Přesně tak, v rámci kulichů. Ludvík měl v podstatě krytí na různých stranách, dokonce si myslím, že i v policii. Právě proto bylo důležité, že tuto kauzu začala dělat policistka Jana Šebková, která stojí tak trochu mimo systém. Ona si vydupala, že dělá v podstatě samostatně a kromě státního zastupitelství neinformuje nikoho dalšího. Je to zajímavá policistka, která pracovala už na případu Davida Ratha, na kauze Homolka a tamního ředitele Dbalého, jeho šňupání kokainu...

To si zapisoval do deníku.

Přesně tak. Je to pro ní výzva, aby získala důkazy. Povedlo se jí to utajit a jako první dokázala prolomit motolskou aureolu v tom, že do té doby se zdálo, že ti lidé jsou nedotknutelní.

Nebylo to i tím, že dozorování připadlo Úřadu evropského veřejného žalobce a šlo to díky tomu trochu mimo Českou republiku? Prvotní zásah, o kterém už jsme ve Vinohradské 12 mluvili, kdy došlo k zadržení více než 20 lidí naráz, byl velmi úspěšný možná i díky tomu.

To je na jednu stranu pravda, na druhou stranu musíme říct, že evropský žalobce to dostal až v listopadu loňského roku, čili až po zhruba dvou letech vyšetřování. Předtím to mělo Vrchní státní zastupitelství v Praze, pracovala na tom policistka Šebková ve dvojici s Lenkou Bradáčovou, což je osvědčená dvojice například i z kauzy Davida Ratha, jejíž vyšetřování se jim také podařilo utajit. Že se podařilo udržet v tajnosti to, že někam jde 300 policistů, je v Česku zázrak. Já jsem se dozvěděl zhruba ve středu před zásahem, který byl v pondělí, že se má něco velkého dít. Snažil jsem se zjišťovat, o co jde, a zjistil jsem to až v pondělí ráno. Utajili to velmi dobře.

Vrátím se k tomu, proč se na to tak dlouho nepřišlo. Jak je možné, že to nikdo nezjistil, když policie mluví o tom, že k tomu mohlo docházet až 25 let? Předpokládám, že to je to, co policisté píšou v dokumentech, do kterých jste asi měl možnost nahlédnout. Znovu říkám, Miloslav Ludvík je dlouholetý člen ČSSD, bývalý ministr zdravotnictví, snad nejdéle sloužící ředitel fakultní nemocnice ve funkci. V době, kdy byl ministr, mu byl náměstkem například dnešní stínový ministr zdravotnictví z hnutí ANO Kamal Farhan, také Tom Philipp z KDU-ČSL. Tím teď nic nenaznačuju, jen dávám do kontextu. Jak to, že o tom nikdo nevěděl?

Myslím, že skutečně fungovalo, že ruka ruku myje. Ludvík si vytvořil pozici nepostradatelného člověka, který je guru českého zdravotnictví, vyjadřuje se od covidu přes koncepční věci ministerstva ke všemu, jako by byl jakýsi nepsaný, druhý ministr zdravotnictví, na kterého se všichni báli sáhnout. O tom vypovídá i neuvěřitelný fakt, že byl ve funkci přes 20 let a přežil vlády ODS, ČSSD, ANO, to je neuvěřitelná věc. Dokonce víme, že ho chtěl jeden čas odvolat Adam Vojtěch, ale ani jemu se to nepodařilo.

Ministr zdravotnictví za ANO. Tehdy to ale bylo něčím zablokované.

Šlo o to, že Vojtěch chtěl, aby Ludvík měl jakési bezpečnostní prověření. On si ho nakonec sehnal, takže na základě toho zůstal ve funkci. Naprosto nechápu, jak mohl dostat nějaké bezpečnostní prověření, protože pokud by například NBÚ (Národní bezpečnostní úřad - pozn. red.) provedl skutečně hloubkové šetření, tak musel zjistit, že minimálně k nějakým klientelistickým vazbám dochází. Stejně tak muselo všechny trknout do nosu to, jak bezskrupulózně se chová náměstek Budinský. Už někdy v roce 2013 jsem v České televizi natáčel reportáž o tom, jak si staří vysloužilí generálové stěžují na to, že se Budinský implementoval do Československé obce legionářské a chová se tam jako hegemon, který má ovlivňovat jednotlivá výběrová řízení. Tito staří generálové, se kterými jsem tehdy mluvil a z nichž dnes už skoro nikdo nežije, koukali s otevřenou pusou na to, co tam Budinský dělá. Když jsem mu volal a chtěl jsem vyjádření, tak se neuvěřitelně rozčílil, co si to představuji, že přeci on osobně si pod sebe vzal všechna výběrová řízení, a tak musí být všechno v pořádku. Touto logikou pak chápu, že to asi v pořádku moc nebylo, a přijde mi to s odstupem času směšné. Ale legie ani tehdy Budinského neodvolaly, až teď o víkendu. To považuju za směšné.

Zdravotnictví a politika

Jak jste mluvil o Adamu Vojtěchovi, tak Deník N tehdy psal, že tam mělo být nějaké podezřelé nakládání s fondem investic, respektive bylo podezření, že se s ním nakládá nekale. V Deníku N jsem se dočetl, že odvolání Ludvíka měl někdo zablokovat, snad Andrej Babiš do toho sáhnul Vojtěchovi, takže nakonec k odvolání nedošlo. Připomenu ještě kauzu, která mě k tomu zaujala. Souvisí s tím, jak se Marek Přibyl scházel s Babišem, jestli si vzpomínáte. Na tajně pořízených nahrávkách mluvili o tom, co zrovna Přibyl má, o čem by mohl psát. Zmínil, že má jednu věc i na Ludvíka, a Babiš tehdy reagoval ve smyslu: Nechme to na příští rok. Psal o tom teď Respekt. Čtete z toho, že Ludvík mohl mít napojení na politiky?

Měl maximální napojení na politiky, kteří nevěděli, do čeho šlápnou, kdyby ho odvolali, co se proti nim může rozpoutat, protože zdravotnická lobby rozvětvená nejen na zdravotnictví, ale na politiku a byznys je velmi zajímavá. V této souvislosti by bylo velmi zajímavé získat celý seznam hostů, kteří byli na 60. narozeninách Ludvíka, což je zhruba rok a půl stará věc. Byli tam nejen lidé z byznysu, jako například Daniel Křetínský, ale také lidé z politiky. Nevím, jestli tam byl někdo z policie, nicméně by bylo velmi zajímavé podívat se na to, kdo všechno na oslavě byl a kdo ji platil, protože tomu se Ludvík vyhnul, pokud vím.

Když jsem mluvil o Andreji Babišovi, tak to, že si s Ludvíkem rozuměl, tvrdil na CNN Prima News už zmíněný Tom Phillip. Kamal Farhan oponoval, že to je hloupost a dezinformace. Babiš sám naznačuje propojení na kampeličkovou kauzu premiéra Petra Fialy z ODS.

„Vždyť to okolí premiéra je organizovaný zločin! Tak se nebojí. Když se krade nahoře, tak dole taky se krade, ne? Tak co jako.“ Andrej Babiš, předseda hnutí ANO (YouTube ANO, 5. 3. 2025)

Předpokládám že Babiš naráží na to, že šéf Geosanu si měl podle zjištění novinářů ukládat peníze do Podnikové družstevní záložny, tak jsem to četl na serveru Neovlivní.cz. Říkám si ale, jestli nemají máslo na hlavě všichni ministři, kteří to mohli nějakým způsobem zkontrolovat, podívat se na nějaký audit, udělat ho v Motole. Ministr Válek sice říká, že není v možnostech běžných auditů toto zjistit, ale je to nasnadě. Ludvík přežil asi 16 ministrů.

Je to směšná věc, protože máslo na hlavě mají všichni ministři, to by zpětně museli všichni odstoupit z funkce. Pobavila mě Válkova tisková konference, na které řekl, že uřízl hlavu hydře a je jediný, kdo dokázal Ludvíka odvolat z funkce. To snad v této situaci už ani nejde jinak a chlubit se tím mi přišlo minimálně zajímavé.

„Po 25 letech byla zlikvidována hlava hydry. (...) Pokud někdo na záchodě předává balík peněz do tašky, tak to prostě žádná kontrolní činnost nemůže odhalit. To by ten kontrolor na tom záchodě musel sedět.“ Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví, TOP 09 (ČT24 28. 2. 2025)

Válek to udělal už v době, kdy byl Ludvík zadržený, obviněný.

To mi přišlo neuvěřitelné. Pokud by Ludvíka někdo odvolal například před pěti lety, tak bych řekl, že to je dobrý počin a ten člověk jde s hlavou na špalek. Ale teď už to bylo nasnadě, protože i důkazy, které jsou, to, co se ukazuje, a další svědci, to je neuvěřitelné. Pokud Válek mluví o auditech a říká, že jsou zbytečné, tak ano, protože lidé, kteří byli 25 let v této nemocnici, se v tom naučili chodit. Je to také chyba systému, že je tam tak dlouho nechal. Díky tomu to bylo neviditelné, sice vymýšleli věci jako z 90. letech, například letět někam na Benin a přes schránkovou firmu něco vyprat, ale naučili se v tom systému chodit dobře, takže audit by těžko odhalil, že někdo nosí Budinskému peníze do šuplíku za to, že si pronajímá nějakou provozovnu v Motole.

Otázka taky je, jestli přijde nějaký další velký audit, jak chtějí Piráti, nebo zda by mělo docházet k prověřování ředitelů všech fakultních nemocnic ze strany NBÚ. Mluvil o tom například poslanec Jiří Mašek z ANO, mimo jiné bývalý ředitel záchranky v Královéhradeckém kraji. Nicméně mluvil jste o tom, že Ludvík prověrku stejně měl, takže je otázka, co by se tím zjistilo, nebo nezjistilo.

Záleží na typu prověrky. Ludvík měl jenom bezpečnostní prověření. Pokud by někdo dělal prověrku například na stupeň utajení Důvěrné, tak tam BIS může provádět i hloubkové kontroly, nasazovat odposlechy. Asi by bylo nasnadě tak přísné prověrky u těchto lidí dělat, protože ředitel nemocnice je jako ředitel malé továrny, navíc tam procházejí peníze nejen ze zdravotního pojištění, ale také na přístrojové vybavení, a to jsou velké sumy. Zdravotnictví je v podstatě politika, všichni chtějí být léčeni, jak nejlépe mohou, takže se pořizují drahé přístroje a tečou tam neuvěřitelné peníze. Proto myslím, že by ředitelé nemocnic nějakou přísnou prověrku mít měli.

Ale korupční jednání teď podle policie nebylo v nákupu přístrojů, ale v rekonstrukci budov, budování onkologického centra v areálu Motola a tak dále.

Je neuvěřitelné, že je ohrožen tak velký projekt, protože víme, že rodina Kellnerových dočasně ustoupila od daru, tuším, že to mělo být půl miliardy korun. Je to hazard se zdravím lidí, podobně jako se to stalo v minulosti například na Homolce s gama nožem.

Nová svědectví

Hlavní obvinění jsou ve vazbě. Má už některý z nich status spolupracujícího obviněného?

Nemá. Rozhoduje o tom státní zástupce při podání obžaloby, nicméně máme signály, že minimálně čtyři lidé chtějí spolupracovat. Nejsou to zatím ti hlavní, co jsou ve vazbě, ale podle toho, co vím, ty signály jsou od lidí z firmy Geosan, jejíž manažeři jsou také stíhaní, a spolupracovat s policií chtějí také někteří dodavatelé. Minimálně čtyři lidé to zvažují.

Geosan se krátce po vypuknutí kauzy vyjadřoval, že spolupracuje s policií.

Navíc ani jeden z manažerů Geosanu není ve vazbě, což je určitý signál, že podrobně vypovídali a nějak se k tomu vyjádřili na rozdíl od ostatních.

Znamená to, že někteří už promluvili? Byly výslechy úspěšné podle informací, které máte k dispozici?

Ano, dokonce i u vazebního výslechu byl jeden z lidí, který je teď vazebně stíhaný, mluvil asi tři hodiny, rozkrýval ty věci poměrně podrobně. Policie to teď vyhodnocuje a myslím si, že v dnešní době si hodně obviněných spočítá, jestli je výhodné spolupracovat s policií, nebo ne.

Obviněných je už 18. To je ne úplně čerstvá, ale z posledních dní poměrně nová zpráva. Víme, kdo je ten poslední?

Osmnáctý člověk je jeden z provozovatelů, který měl dávat úplatky a uvízl v té pavučině. Policie měla odposlech a kameru v kanceláři náměstka Budinského a viděla, kdo mu tam nosí úplatky. Docházelo k takovým situacím, že podnikatel šel odevzdat peníze a aby to nebylo před sekretářkou trapné, že tam byl jenom minutu, tak se tam naschvál zdržoval delší dobu. Budinský měl mít podle policie otevřenou zásuvku u stolu, kam lidé dávali obálky.

V obálkách měly být dohromady dohromady desítky milionů korun podle policie a podle toho, co mi řekl posledně Tomáš Pika z iROZHLASU. To je to korupční jednání, které teď stíhá policie? Je možné, že se to ještě rozroste a že množství informací, které budeme mít k dispozici za pár dní, bude ještě větší? Přibude zadržených a obviněných? Máte takové indicie?

Mám, protože vím, že policii se hlásí další lidé, kteří buď byli nuceni dávat úplatky, nebo je nedávali a například začali podnikat s nemocnicí, ještě než policie začala monitorovat tuto kauzu, to jsou dva roky. Hlásí se tedy lidé, kteří tam byli před více než dvěma lety, dokonce se hlásí i bývalí zaměstnanci nemocnice, kteří měli na starosti například investice a už v nemocnici nepracují. Teď najednou dávají policii svědectví o tom, co se v nemocnici dělo i v minulosti, což je velmi zajímavé. Zřejmě se také začali obávat sami o sebe, aby neuvízli v té pavučině, možná se v nich hnulo svědomí anebo si myslí, že teď přišla ta pravá doba a je tu někdo, kdo to dokáže dobře vyšetřit.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: ČT24, iDnes.cz, psp.cz a youtubový kanál ANO.