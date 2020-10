Státní zástupce chybně přisoudil cyklistovi spoluvinu. Trest nedostane, odešel do důchodu

Na omluvu za pochybení čekal Lukáš Janků téměř dva roky. Nyní už bývalý státní zástupce Jaroslav Mezník tehdy u soudu tvrdil, že muž je spoluviníkem dopravní nehody v Brně na Cejlu. Videozáznam to ale vyvrátil. Navzdory opakované žádosti se zastupitelství odmítlo za chybu omluvit, nakonec mu to nařídilo Nejvyšší státní zastupitelství. Vyplývá to z dopisů, které má iROZHLAS.cz k dispozici. Kárnému trestu se ale Mezník vyhne, odešel do důchodu.

