Indicie o nelegálním jednání jsme neměli, rezignace ministryně Maláčové situaci nevyřeší, říká Kolářík

Policisté tento týden zasahovali na ministerstvu práce a sociálních věcí kvůli zakázce na informační systém. Proč se ministerstvu už roky nedaří vysoutěžit systém na vyplácení dávek? Marie Bastlová se ve Dvaceti minutách Radiožurnálu ptala pirátského poslance Lukáše Koláříka. Praha 19:12 26. února 2020

„Během uplynulých dvou let jsem na zakázky na ministerstvu upozorňoval. Tušil jsem, že tam není vše v pořádku. Překvapilo mě ale, že všechno přišlo takhle z čistého nebe,“ říká v rozhovoru s Marií Bastlovou pirátský poslanec Lukáš Kolářík, předseda sněmovního podvýboru pro informační technologie a dávkové systémy.

Problémy se soutěžením nového systému na ministerstvu práce a sociálních věcí se táhnou poměrně dlouhou dobu. V poslední době měly komplikace hlavně administrativní charakter: vypsané zakázky byly rušeny, antimonopolní úřad odmítal výsledky soutěže schválit a podobně. Nyní ale policie na ministerstvu zasahovala pravděpodobně z trestněprávních důvodů.

„Indicie o tom, že by na ministerstvu docházelo k nelegálnímu jednání, jsme neměli. S náměstkem Baláčem jsem mluvil několikrát a nepůsobil na mě jako gauner. Jsem zvědavý na závěry vyšetřování,“ soudí Lukáš Kolářík.

Jak dodává, ministerstvo práce a sociálních věcí je uzavřené do sebe, už v loňském roce dostali úředníci ministerstva zákaz komunikovat s poslanci, veškeré informace tak šly přímo přes ministryni Maláčovou.

Její rezignace by ale podle něj nic nevyřešila. „Pokud by rezignovala ministryně Maláčové, měli by rezignovat i další ministři: máme problémy na ministerstvu financí, na ministerstvu pro místní rozvoj,“ tvrdí.

Zásadní podíl na nejnovější kauze podle něj má exministryně Jaroslava Němcová (ANO). Proč? A jak by se v Česku měly zadávat IT zakázky? Poslechněte si celý rozhovor.