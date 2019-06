Ministryně Benešová se nevloží do kauzy Nečesaný. Stížnost pro porušení zákona nepodá

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) nepodá v případu Lukáše Nečesaného stížnost pro porušení zákona. Informoval o tom v úterý deník Právo. Verdikt Nejvyššího soudu by už ale stejně pravomocný rozsudek v této kauze nezvrátil. Mladík čelil obžalobě za pokus o vraždu kadeřnice, koncem března byl po šesti letech od obvinění definitivně zproštěn obžaloby. Praha 7:43 4. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešová zvažovala, že podá stížnost v kauze Lukáše Nečesaného. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nebudu to podávat, protože by šlo jen o akademický výrok, který by na případu už nic nezměnil, a já to tedy neshledávám účelné,“ řekla deníku Právo ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Pokud by stížnost pro porušení zákona podala a Nejvyšší soud jí dal za pravdu, pravomocný osvobozující verdikt v případu Lukáše Nečesaného už by to nezvrátilo. Soud by pouze vyslovil jen takzvaný akademický výrok. Podrobnosti o stížnosti pro porušení zákona si můžete přečíst zde.

Osvobozující verdikt mohl ještě zvrátit dovoláním nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Minulý týden ale oznámil, že tuto možnost nevyužije.

„Tímto mimořádným opravným prostředkem nemůže nejvyšší státní zástupce dosáhnout přezkoumání skutkových okolností případu, jak byla zjištěna soudem prvního stupně a potvrzena soudem odvolacím, a nemůže ani zpochybnit proces hodnocení důkazů těmito soudy,“ uvedl tehdy mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Odškodné pro Nečesaného?

Případ Lukáše Nečesaného trval od obvinění policií zhruba šest let. Zabývaly se jím soudy krajské, vrchní, Nejvyšší a Ústavní, někdy i několikrát. Dvakrát souzený skončil ve vězení, kde strávil celkem dva roky. A mladíkova rodina bude chtít po státu odškodné, jak serveru iROZHLAS.cz řekl jeho otec Luděk Nečesaný.

„Ještě jsem nezažil nikoho, komu by se taková věc stala, kdo by odškodnění nepožadoval,“ uvedl již dříve Luděk Nečesaný.

A požadovaná částka může podle odhadu bývalého ústavního soudce Stanislava Balíka přesáhnout i jeden milion korun. Prvním, kdo bude o odškodnění rozhodovat, bude ministerstvo spravedlnosti.

„Každý kdo byl trestně stíhán, nebyl shledán vinným, trestní stíhání si nezavinil a požádal o odškodnění včas, má nárok na náhradu škody. Pokud prokáže její vznik, výši a příčinnou souvislost s trestním stíháním a pokud by uspokojení takového nároku nebylo v rozporu s právem,“ uvedl obecně mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka na dotaz, zda by resort odškodnění pro Nečesaného zvažoval nebo zda mu samo nějakou částku nenabídne.

Kauza Nečesaný

Případ se stal 21. února 2013 v kadeřnictví v Hořicích na Jičínsku. Podle původní obžaloby tehdy dvacetiletý student gymnázia Lukáš Nečesaný udeřil kadeřnici několikrát polenem do hlavy a sebral jí přes 10 tisíc korun z tržby a peněženky.

Vážně zraněnou ženu našel syn, život jí zachránili lékaři královéhradecké nemocnice. Kadeřnice nejprve Nečesaného jako agresora nepoznala, později ale za útočníka označila právě jeho. Soudní znalec však uvedl, že má po úrazu hlavy výpadky paměti a nemůže si útok vybavit přesně.

V případu padlo postupně 14 verdiktů soudů všech stupňů, tedy od krajského až po Ústavní. Královéhradecký soud nejprve Nečesaného poslal na 16 let do vězení, což později pražský vrchní soud zmírnil na 13 let. Trest pak ale zrušil Nejvyšší soud. Ten zároveň rozhodl o propuštění Nečesaného z vězení, kde mladík strávil rok a půl.

Po nových verdiktech se do vězení Nečesaný na půl roku vrátil, ale po dalších rozhodnutích soudů se opět dočkal propuštění. Za mřížemi tak strávil celkem dva roky.

Finální verdikt vynesl v případu koncem března letošního roku Vrchní soud v Praze, který Lukáše Nečesaného osvobodil.

Předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička upozornil, že rozhodnutí je špatné, ale vzhledem k procesní situaci neměl lepší možnost. „Za současné procesní situace nelze vinu prokázat,“ uvedl.

Server iROZHLAS.cz pak získal celý rozsudek. Podle Lněničky bylo důkazů pro odsouzení Lukáše Nečesaného za pokus o vraždu kadeřnice dost, problém byl v jejich hodnocení.

„Ve věci byl shromážděn dostatek důkazů, které by v jiné trestní věci k odsouzení obžalovaného spolehlivě postačovaly,“ uvádí soudce ve verdiktu, který redakce zveřejnila. Za napadení kadeřnice tak ani po šesti letech nebyl nikdo odsouzen.

Případ Nečesaný v datech 21. 2. 2013 - V Hořicích na Jičínsku byla ve svém podniku přepadena kadeřnice. Pachatel ji těsně před zavírací hodinou šestkrát udeřil polenem do hlavy, následně jí ukradl doklady a přes 10 tisíc korun.

V Hořicích na Jičínsku byla ve svém podniku přepadena kadeřnice. Pachatel ji těsně před zavírací hodinou šestkrát udeřil polenem do hlavy, následně jí ukradl doklady a přes 10 tisíc korun. 7. 3. 2013 - Policie z činu obvinila tehdy dvacetiletého studenta gymnázia Lukáše Nečesaného.

- Policie z činu obvinila tehdy dvacetiletého studenta gymnázia Lukáše Nečesaného. 7. 10. 2013 - Státní zástupkyně podala obžalobu na Lukáše Nečesaného pro pokus o vraždu.

- Státní zástupkyně podala obžalobu na Lukáše Nečesaného pro pokus o vraždu. 9. 1. 2014 - Krajský soud v Hradci Králové ho uznal vinným, Nečesanému uložil trest šestnáct let vězení.

- Krajský soud v Hradci Králové ho uznal vinným, Nečesanému uložil trest šestnáct let vězení. 10. 3. 2014 - Nečesaný podal odvolání, Vrchní soud v Praze rozsudek zrušil a věc vrátil k novému projednání.

- Nečesaný podal odvolání, Vrchní soud v Praze rozsudek zrušil a věc vrátil k novému projednání. 21. 5. 2014 - Krajský soud v Hradci Králové v novém jednání uznal Nečesaného znovu vinným.

- Krajský soud v Hradci Králové v novém jednání uznal Nečesaného znovu vinným. 23. 7. 2014 - Po podaném odvolání Vrchní soud v Praze část rozsudku zrušil, obžalovanému uložil trest ve výši třináct let.

- Po podaném odvolání Vrchní soud v Praze část rozsudku zrušil, obžalovanému uložil trest ve výši třináct let. 20. 5. 2015 - Po stížnosti pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti, rozhodl Nejvyšší soud o tom, že byl porušen zákon v neprospěch obžalovaného, a proto ho propustil z vězení. Zároveň nalézacímu soudu přikázal, aby věc znovu projednal.

- Po stížnosti pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti, rozhodl Nejvyšší soud o tom, že byl porušen zákon v neprospěch obžalovaného, a proto ho propustil z vězení. Zároveň nalézacímu soudu přikázal, aby věc znovu projednal. 1. 4. 2016 - Soud znovu uznal Nečesaného vinným a uložil mu trest ve výši třináct let vězení. Nečesaný vinu opakovaně odmítl.

- Soud znovu uznal Nečesaného vinným a uložil mu trest ve výši třináct let vězení. Nečesaný vinu opakovaně odmítl. 31. 8. 2016 - Případ po dalším odvolání znovu projednával Vrchní soud v Praze, jako nedůvodné ho ale zamítl.

- Případ po dalším odvolání znovu projednával Vrchní soud v Praze, jako nedůvodné ho ale zamítl. 29. 3. 2017 - Nejvyšší soud po podaném dovolání zrušil usnesení pražského vrchního soudu i předcházející rozsudek z Hradce králové a přikázal, aby byla věc znovu projednána, a to v jiném složení senátu.

- Nejvyšší soud po podaném dovolání zrušil usnesení pražského vrchního soudu i předcházející rozsudek z Hradce králové a přikázal, aby byla věc znovu projednána, a to v jiném složení senátu. 20. 11. 2017 - Krajský soud v Hradci Králové napočtvrté zprostil Nečesaného obžaloby.

- Krajský soud v Hradci Králové napočtvrté zprostil Nečesaného obžaloby. 23. 3. 2018 - Vrchní soud v Praze osvobozující rozsudek zrušil a vrátil věc k novému projednání.

- Vrchní soud v Praze osvobozující rozsudek zrušil a vrátil věc k novému projednání. 14. 5. 2018 - Krajský soud v Hradci Králové znovu zprostil Nečesaného obžaloby.

- Krajský soud v Hradci Králové znovu zprostil Nečesaného obžaloby. 28. 11. 2018 - Vrchní soud v Praze znovu zrušil rozsudek, který zprošťoval Lukáše Nečesaného.

- Vrchní soud v Praze znovu zrušil rozsudek, který zprošťoval Lukáše Nečesaného. 12. 2. 2019 - Ústavní soud vyhověl stížnosti Lukáše Nečesaného, která zpochybňovala zejména postup Vrchního soudu v Praze. A zrušil rozhodnutí Vrchního soudu z listopadu 2018, případ tak bude muset tento soud projednat znovu.

- Ústavní soud vyhověl stížnosti Lukáše Nečesaného, která zpochybňovala zejména postup Vrchního soudu v Praze. A zrušil rozhodnutí Vrchního soudu z listopadu 2018, případ tak bude muset tento soud projednat znovu. 27. 3. 2019 - Vrchní soud v Praze zprostil Nečesaného viny z pokusu o vraždu kadeřnice.

- Vrchní soud v Praze zprostil Nečesaného viny z pokusu o vraždu kadeřnice. 28. 5. 2019 - Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se rozhodl, že nepodá dovolání k Nejvyššímu soudu proti zprošťujícímu rozsudku v kauze Lukáše Nečesaného. Zproštění je tak definitivní.

- Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se rozhodl, že nepodá dovolání k Nejvyššímu soudu proti zprošťujícímu rozsudku v kauze Lukáše Nečesaného. Zproštění je tak definitivní. 3. 6. 2019 - Ministryně spravedlnosti Marie Benešová se rozhodla, že nepodá stížnost pro porušení zákona v neprospěch Lukáše Nečesaného.