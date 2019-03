Nevinen. Soud znovu zprostil Nečesaného viny z pokusu o vraždu kadeřnice

Předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička řekl, že středeční rozhodnutí je špatné, ale že vzhledem k procesní situaci neměl lepší možnost. Dodal, že odvolání státní zástupkyně proti zprošťujícímu verdiktu zamítl, přestože její odvolací námitky byly oprávněné.

Už v přípravném řízení to zřejmě nebylo dobře připraveno, míní bývalý ústavní soudce o kauze Nečesaný Číst článek

„Za současné procesní situace nelze vinu prokázat. Nemůžeme nutit soud prvního stupně k tomu, jakým způsobem má hodnotit důkazy. Navíc už jsme to jednou udělali a nalézací soud na naše výtky v podstatě nereagoval,“ podotkl soudce.

Prestože je verdikt pravomocný, případ ještě nemusí být u konce. Dříve už totiž padlo jak dovolání k Nejvyššímu soudu, tak stížnost pro porušení zákona, kterou podává ministr spravedlnosti.

„Krajské státní zastupitelství zváží, že podá mimořádný opravný prostředek, tedy dovolání k Nejvyššímu soudu," řekl České televizi krajský státní zástupce v Hradci Králové Pavel Hochman.

Případ se stal 21. února 2013 v kadeřnictví v Hořicích na Jičínsku. Podle obžaloby tehdy dvacetiletý student gymnázia Nečesaný udeřil kadeřnici několikrát polenem do hlavy a sebral jí přes 10 tisíc korun z tržby a peněženky.

Vážně zraněnou ženu našel její syn, život jí zachránili lékaři královéhradecké nemocnice.

Kadeřnice nejprve Nečesaného jako agresora nepoznala, později ho označila za útočníka. Soudní znalec však uvedl, že má po úrazu hlavy výpadky paměti a nemůže si útok vybavit přesně.

Hradecký soud nejprve Nečesaného poslal na 16 let do vězení, trest mu později pražský vrchní soud snížil na 13 let. Trest pak ale zrušil Nejvyšší soud a rozhodl o propuštění Nečesaného z vězení, kde mladík strávil rok a půl.

Po nových verdiktech se do vězení Nečesaný na půl roku vrátil, ale po dalších rozhodnutích soudů se znovu dočkal propuštění. Nečesaný strávil za mřížemi celkem dva roky, nyní je na svobodě.

V případu už padlo postupně 14 rozhodnutí. Naposledy se v polovině února zastal Lukáše Nečesaného Ústavní soud.

Případ Nečesaný v datech 21. 2. 2013 - V Hořicích na Jičínsku byla ve svém podniku přepadena kadeřnice. Pachatel ji těsně před zavírací hodinou šestkrát udeřil polenem do hlavy, následně jí ukradl doklady a přes 10 tisíc korun.

