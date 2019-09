Nečesaný s rodinou chtějí od státu odškodné 45 milionů. Stíhán byl za útok, soud ho zprostil viny

Češi žijí déle a v důchodu tráví přes 24 let. Dnešní dvacátníci mají podle úřadu s prací končit v 67 letech

Penze by měla podle ministerstva práce trvat čtvrtinu života. Dnešní třicátníci by tedy chodili do penze v 66 letech a dvacátníci pak v 67 letech.