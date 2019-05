Kauza Nečesaný nekončí. Státní zástupkyně se s podnětem obrátila na Nejvyšší státní zastupitelství

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové podalo v kauze Lukáše Nečesaného podnět pro dovolání k Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Serveru iROZHLAS.cz to řekla dozorující státní zástupkyně Lenka Faltusová. Nečesaného Vrchní soud v Praze v březnu pravomocně zprostil obžaloby za pokus o vraždu kadeřnice. Termín pro dovolání k Nejvyššímu soudu vyprší 3. června. Praha 18:41 3. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Nečesaný před začátkem líčení pražského Vrchního soudu, který 27. března 2019 projednával odvolání v případu pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích | Foto: Jan Handrejch / Právo | Zdroj: Profimedia

„Ve věci Lukáše Nečesaného byl ze strany Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové podán dne 30. dubna 2019 podnět k podání dovolání, které může – zváží-li, zda jsou důvody k tomu podání – podat nejvyšší státní zástupce k Nejvyššímu soudu,“ řekla pro iROZHLAS.cz dozorující státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Přijetí podnětu potvrdil mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý: „V tuto chvíli mohu pouze potvrdit, že jsme podnět obdrželi a že se jím budeme zabývat.“ Čas na rozhodnutí má Nejvyšší státní zastupitelství do 3. června, kdy pro dovolání k Nejvyššímu soudu vyprší termín.

Nejvyšší soud přitom o kauze Lukáše Nečesaného v minulosti už rozhodoval. Hradecký soud nejprve Nečesaného poslal na 16 let do vězení, trest mu později pražský vrchní soud snížil na 13 let. Nejvyšší soud ale v roce 2017 verdikt zrušil a rozhodl o propuštění Nečesaného z vězení, kde mladík strávil rok a půl.

I proto nyní odmítlo podat podnět k dovolání Vrchní státní zastupitelství v Praze, které tu možnost mělo také. „Nebudeme iniciovat podání dovolání neb s ohledem na předchozí rozhodování Nejvyššího soudu ve věci pro něj nespatřuje zákonný prostor,“ uvedla pro iROZHLAS.cz státní zástupkyně Zdeňka Šebestíková.

„Tímto stanoviskem není vázáno dozorové Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové, které je oprávněno přijmout vlastní rozhodnutí o případném podnětu k podání dovolání,“ doplnila Šebestíková.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, může jej podat obviněný prostřednictvím svého obhájce nebo nejvyšší státní zástupce. Dovolání se podává do dvou měsíců od doručení rozsudku.

Ústavní stížnost

Nečesaného advokát Zdeněk Koudelka v případu podle serveru Česká justice také podal ústavní stížnost. Ohradil se proti odůvodnění rozsudku Vrchního soudu v Praze. V něm předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička uvedl, že rozhodnutí soudu je špatné, ale vzhledem k procesní situaci neměl lepší možnost. Řekl, že odvolání státní zástupkyně proti zprošťujícímu verdiktu zamítl, přestože její odvolací námitky byly oprávněné.

Koudelka soudcovy výroky označil za porušení práva na spravedlivý proces. Tvrdí, že Lněnička zneužil moc, protože jeho odůvodnění neslouží prvotně k odůvodnění výroku, ale k tomu, že fakticky označuje Nečesaného za vinného. V ústavní stížnosti žádá, aby Ústavní soud svým nálezem tento jeho názor potvrdil.

Pokus o vraždu kadeřnice v Hořicích na Jičínsku se stal před šesti lety, královéhradecké státní zastupitelství z něj obžalovalo tehdejšího studenta Lukáše Nečesaného. Obžaloba tvrdila, že ženu uhodil do hlavy polenem a sebral jí přes 10 000 korun. Žena nejprve Nečesaného jako agresora nepoznala, později jej označila za útočníka.

Podle soudních znalců trpěla po útoku výpadky paměti. Královéhradecký krajský soud postupně vynesl pět rozsudků. Mladík nejprve dvakrát skončil ve vězení, kde si odpykal dva roky. Na svobodu se pokaždé dostal díky zásahu NS, který poté nařídil výměnu krajského soudního senátu. Ten pak Nečesaného dvakrát osvobodil. Nečesaný vinu od začátku odmítal.