Ústavní soud se zastal Lukáše Nečesaného. Kauza pokusu o vraždu kadeřnice se vleče už šestým rokem

Ústavní soud se v úterý zastal Lukáše Nečesaného, který je obžalovaný z pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích na Jičínsku. Mladík si stěžoval zejména na postup Vrchního soudu v Praze. Ten opakovaně do kauzy zasáhl, zrušil odsuzující a poté i zprošťující verdikty Krajského soudu v Hradci Králové. Případ se táhne už šestým rokem. Aktualizováno Brno 9:04 12. 2. 2019 (Aktualizováno: 12:02 12. 2. 2019)

Soudce zpravodaj Jan Filip uvedl, že usnesením pražského vrchního soudu, který zrušil zprošťující rozsudek královéhradeckého soudu, bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatele na řádné soudní řízení ve spojení s právem na zákonného soudce.

Ústavní soud pak loňské rozhodnutí Vrchního soudu v Praze zrušil. Odvolací soud tak musí v případu rozhodnout znovu.

Zároveň se musí řídit tím, že Ústavní soud nesouhlasí se změnou senátu, po níž by na hradeckém soudě rozhodoval o věci už třetí senát. Pražský vrchní soud nález dosud neobdržel, sdělila jeho mluvčí Simona Heranová.

„Z hlediska ústavních zásad to přesahuje meze, které může Ústavní soud respektovat. Věc se dostala do stadia, kdy je třeba říct dost a konečně rozhodnout,“ uvedl soudce Filip.

Lukáš Nečesaný, obžalovaný z pokusu o vraždu, uspěl u Ústavního soudu se svoji stížností na postup vrchního soudu.

Ústavní soud nicméně odmítl stížnost Lukáše Nečesaného na údajnou podjatost soudců. Obžalovaný měl pochybnosti o nestrannosti soudců Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího soudu.

A Filip také podtrhl, že Ústavní soud nerozhoduje o věci samé. „Ústavní soud se snažil v této otázce nevyjadřovat. Jednotlivými koly rozhodování začaly ale trošku převládat emoce, takže je potřeba se znovu vrátit k tomu, jestli jsou, nebo nejsou důkazy. Pokud ale nalézací soud rozhodne o zproštění, odvolací soud má omezené prostředky, jak tomu zabránit,“ uvedl.

Nečesaný se úterního rozhodování nezúčastnil. Vinu už dříve opakovaně odmítl. Rodina ale rozhodnutí soudu vítá.

„Znamená jenom to, že v té kauze znovu vítězí spravedlnost. Konečně to už snad bude znamenat klid pro našeho syna,“ řekl jeho otec Luděk Nečesaný.

Vrchní soud v Praze porušil Nečesaného práva, když zrušil osvobozující rozsudek soudu královehradeckého. Za 6 let už padlo 12 verdiktů, z toho 3 odsuzující a 2 osvobozující, zbytek bylo rušení předchozích rozsudků. Válka soudů - tvrdí Nečesaného advokát — Michal Cagala (@mcagala) 12. února 2019

Královéhradecký krajský soud zatím čeká na doručení nálezu Ústavního soudu. „Pokud jsou informace z médií správné, nachází se nyní trestní řízení ve stavu, kdy je obžalovaný nepravomocně zproštěn viny rozsudkem zdejšího soudu, proti kterému bylo státním zastupitelstvím podáno odvolání. Krajský soud v Hradci Králové tedy následně postoupí spis Vrchnímu soudu v Praze k odvolacímu řízení," upřesnil mluvčí krajského soudu Jan Kulhánek.

Obhajoba podala ústavní stížnost koncem minulého roku. Advokát Zdeněk Koudelka tehdy označil případ za debakl obecného soudnictví.

A uvedl, že rozhodnutím vrchního soudu bylo porušeno Nečesaného právo na spravedlivý proces a na zákonného soudce a že odvolací soud si vynucuje uznání viny soudem prvního stupně.

V případu už podle informací Ústavního soudu padlo postupně 12 rozhodnutí. Naposledy pražský vrchní soud loni v listopadu znovu zrušil zprošťující verdikt a nařídil, aby krajský soud případ projednal v jiném složení senátu. Dosavadní senát prý nebyl schopen správně hodnotit důkazy.

Kauza Nečesaný

Případ se stal 21. února 2013 v kadeřnictví v Hořicích na Jičínsku. Podle obžaloby tehdy dvacetiletý student gymnázia Nečesaný udeřil kadeřnici několikrát polenem do hlavy a sebral jí přes 10 tisíc korun z tržby a peněženky. Vážně zraněnou ženu našel její syn, život jí zachránili lékaři královéhradecké nemocnice.

Kadeřnice nejprve Nečesaného jako agresora nepoznala, později ho označila za útočníka. Soudní znalec však uvedl, že má po úrazu hlavy výpadky paměti a nemůže si útok vybavit přesně.

Hradecký soud nejprve Nečesaného poslal na 16 let do vězení, trest mu později pražský vrchní soud snížil na 13 let. Trest pak ale zrušil Nejvyšší soud a rozhodl o propuštění Nečesaného z vězení, kde mladík strávil rok a půl.

Po nových verdiktech se do vězení Nečesaný na půl roku vrátil, ale po dalších rozhodnutích soudů se znovu dočkal propuštění. Nečesaný strávil za mřížemi celkem dva roky, nyní je na svobodě.

Případ Nečesaný v datech 21. 2. 2013 - V Hořicích na Jičínsku byla ve svém podniku přepadena kadeřnice. Pachatel ji těsně před zavírací hodinou šestkrát udeřil polenem do hlavy, následně jí ukradl doklady a přes 10 tisíc korun.

V Hořicích na Jičínsku byla ve svém podniku přepadena kadeřnice. Pachatel ji těsně před zavírací hodinou šestkrát udeřil polenem do hlavy, následně jí ukradl doklady a přes 10 tisíc korun. 7. 3. 2013 - Policie z činu obvinila tehdy dvacetiletého studenta gymnázia Lukáše Nečesaného.

- Policie z činu obvinila tehdy dvacetiletého studenta gymnázia Lukáše Nečesaného. 7. 10. 2013 - Státní zástupkyně podala obžalobu na Lukáše Nečesaného pro pokus o vraždu.

- Státní zástupkyně podala obžalobu na Lukáše Nečesaného pro pokus o vraždu. 9. 1. 2014 - Krajský soud v Hradci Králové ho uznal vinným, Nečesanému uložil trest šestnáct let vězení.

- Krajský soud v Hradci Králové ho uznal vinným, Nečesanému uložil trest šestnáct let vězení. 10. 3. 2014 - Nečesaný podal odvolání, Vrchní soud v Praze rozsudek zrušil a věc vrátil k novému projednání.

- Nečesaný podal odvolání, Vrchní soud v Praze rozsudek zrušil a věc vrátil k novému projednání. 21. 5. 2014 - Krajský soud v Hradci Králové v novém jednání uznal Nečesaného znovu vinným.

- Krajský soud v Hradci Králové v novém jednání uznal Nečesaného znovu vinným. 23. 7. 2014 - Po podaném odvolání Vrchní soud v Praze část rozsudku zrušil, obžalovanému uložil trest ve výši třináct let.

- Po podaném odvolání Vrchní soud v Praze část rozsudku zrušil, obžalovanému uložil trest ve výši třináct let. 20. 5. 2015 - Po stížnosti pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti, rozhodl Nejvyšší soud o tom, že byl porušen zákon v neprospěch obžalovaného, a proto ho propustil z vězení. Zároveň nalézacímu soudu přikázal, aby věc znovu projednal.

- Po stížnosti pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti, rozhodl Nejvyšší soud o tom, že byl porušen zákon v neprospěch obžalovaného, a proto ho propustil z vězení. Zároveň nalézacímu soudu přikázal, aby věc znovu projednal. 1. 4. 2016 - Soud znovu uznal Nečesaného vinným a uložil mu trest ve výši třináct let vězení. Nečesaný vinu opakovaně odmítl.

- Soud znovu uznal Nečesaného vinným a uložil mu trest ve výši třináct let vězení. Nečesaný vinu opakovaně odmítl. 31. 8. 2016 - Případ po dalším odvolání znovu projednával Vrchní soud v Praze, jako nedůvodné ho ale zamítl.

- Případ po dalším odvolání znovu projednával Vrchní soud v Praze, jako nedůvodné ho ale zamítl. 29. 3. 2017 - Nejvyšší soud po podaném dovolání zrušil usnesení pražského vrchního soudu i předcházející rozsudek z Hradce králové a přikázal, aby byla věc znovu projednána, a to v jiném složení senátu.

- Nejvyšší soud po podaném dovolání zrušil usnesení pražského vrchního soudu i předcházející rozsudek z Hradce králové a přikázal, aby byla věc znovu projednána, a to v jiném složení senátu. 20. 11. 2017 - Krajský soud v Hradci Králové napočtvrté zprostil Nečesaného obžaloby.

- Krajský soud v Hradci Králové napočtvrté zprostil Nečesaného obžaloby. 23. 3. 2018 - Vrchní soud v Praze osvobozující rozsudek zrušil a vrátil věc k novému projednání.

- Vrchní soud v Praze osvobozující rozsudek zrušil a vrátil věc k novému projednání. 14. 5. 2018 - Krajský soud v Hradci Králové znovu zprostil Nečesaného obžaloby.

- Krajský soud v Hradci Králové znovu zprostil Nečesaného obžaloby. 28. 11. 2018 - Vrchní soud v Praze znovu zrušil rozsudek, který zprošťoval Lukáše Nečesaného.

- Vrchní soud v Praze znovu zrušil rozsudek, který zprošťoval Lukáše Nečesaného. 12. 2. 2018 - Ústavní soud vyhověl stížnosti Lukáše Nečesaného, která zpochybňovala zejména postup Vrchního soudu v Praze. A zrušil rozhodnutí Vrchního soudu z listopadu 2018, případ tak bude muset tento soud projednat znovu.