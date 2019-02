Už v přípravném řízení to zřejmě nebylo dobře připraveno, míní bývalý ústavní soudce o kauze Nečesaný

Kauza Lukáše Nečesaného obžalovaného z pokusu o vraždu kadeřnice se vleče šestým rokem. V případu už padlo dvanáct rozhodnutí. Podle některých měl ve vězení strávit šestnáct let, podle jiných byl nevinný. Nečesaný je nyní na svobodě a teď se ho zastal i Ústavní soud. Bývalý ústavní soudce Stanislav Balík Radiožurnálu řekl, že problém byl už zřejmě v počátku při podání obžaloby. Rozhovor Praha/Brno 11:17 13. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý soudce Ústavního soudu Stanislav Balík (archivní foto) | Foto: František Vlček/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Je to unikátní, pokud v jisté kauze padne tucet rozsudků a případ doputuje až k Ústavnímu soudu?

Z toho, co člověk obecně o věci ví, je patrné, že zřejmě už v přípravném řízení ta věc nebyla dobře připravena pro podání obžaloby. Je to především státní zástupce, který by měl jít se správně připravenou obžalobou, dostatečně důkazně potvrzenou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Obžaloba v kauze Nečesaný nebyla dobře připravená, řetězec důkazů se neuzavřel, míní bývalý ústavní soudce Stanislav Balík

Za takové situace může nastat moment in dubio pro reo, tedy v pochybnostech ve prospěch obviněného, respektive obžalovaného.

Řekl bych, že je trochu s podivem, že obecné soudy nedospěly už k nějakému konečnému rozhodnutí. V tom zcela souhlasím se soudcem zpravodajem. Bylo by třeba už konečně meritorně rozhodnout.

Jak na vás působí peripetie, které případ provázejí. Dá se v obecnější rovině odhadnout, co mohlo vést k diametrálně odlišným verdiktům různých soudních instancí?

Těžko říci, je to asi otázka hodnocení důkazů. Zprošťující rozsudky byly nepochybně o tom, že se neuzavřel řetězec usvědčujících nepřímých důkazů. Samozřejmě platí zásada in dubio pro reo. A těžko předjímat, jak věc dopadne.

Kauza Nečesaný Lukáš Nečesaný čelí obžalobě z pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích na Jičínsku. Tehdy dvacetiletý student gymnázia ji měl podle obžaloby 21. února 2013 těsně před zavíračkou šestkrát udeřit polenem do hlavy. Měl jí také sebrat přes 10 tisíc korun. Vážně zraněnou ženu poté našel její syn. Vinu několikrát odmítl.

Nicméně v této souzené věci jde především o změnu (soudního) senátu. Domnívám se, že je to věc, která by neměla být nadužívána. Pokud je rozhodnuto, že má rozhodnout jiný senát, je to dle mého názoru na hranici ústavnosti. Jde o otázku odnětí zákonnému soudci. Nemělo by se tak dít jenom proto, že ten senát opakovaně rozhoduje nějakým způsobem, který se nemusí odvolacímu nebo dovolacímu senátu líbit.

Takto bychom mohli hypoteticky vzato vyčerpat všechny senáty hradeckého krajského soudu, až by se konečně našel ten, který by rozhodl tak, jak by se líbilo vyšším instancím. Tak to přece nejde.

Čili v tomto směru si myslím, že Ústavní soud rozhodl velice správně, když neshledal, že by byly v usnesení Vrchního soudu (v Praze) řádně odůvodněny argumenty, proč došlo ke změně toho senátu. A cesta, aby již konečně bylo meritorně rozhodnuto, je jediná správná.

Má tato mimořádně vleklá kauza s řadou obratů, táhne se již šest let, větší vypovídací hodnotu pokud jde o postup zdejší justice?

Ta věc začíná již v přípravném řízení, je to otázka také dozorového státního zástupce. Měla by být v obžalobě připravena pro soud tak, aby bylo jasné, z jakých důkazů se bude rozhodovat, aby byly použity zákonné důkazy a aby poté záleželo už jen na posouzení věci u soudu.

Aktuální situace Lukáš Nečesaný je nyní v případu pokusu o vraždu zproštěn viny, tento verdikt je ale nepravomocný. Ústavní soud rozhodl, že věc má znovu posoudit odvolací Vrchní soud v Praze. Při svém rozhodování se musí řídit doporučeními Ústavního soudu, který mu vytkl několik věcí.

Nikoli aby soud byl nucen nějaké důkazy dohledávat. Řekl bych tedy, že chyba je asi především v přípravném řízení.

Další věcí je tendence, že někdo bude odsouzen, když už je podána obžaloba. Může to být prvek, který se možná v trestní justici někde nese, ale jestliže je tady rozhodnutí Nejvyššího soudu ve prospěch obžalovaného a jestliže jsou tady dva zprošťující rozsudky, tak si myslím, že je zcela patrné, že asi tady nějaké pochybnosti budou.

Proto by bylo dobré, kdyby se nehledal způsob, jak toho přece jenom nakonec obžalovaného odsoudit, ale soudy by se spíš obecné měly držet zásady v pochybnostech ve prospěch obviněného nebo obžalovaného.

Případ Nečesaný v datech 21. 2. 2013 - V Hořicích na Jičínsku byla ve svém podniku přepadena kadeřnice. Pachatel ji těsně před zavírací hodinou šestkrát udeřil polenem do hlavy, následně jí ukradl doklady a přes 10 tisíc korun.

