Neměl platnou jízdenku, tak ho z vlaku vysadili, říká žalobkyně k cizinci stíhanému za znásilnění

Cizinec obviněný ze znásilnění nezletilé dívky poblíž Lukavce na Litoměřicku pobýval v Německu v minulosti ve vězení. „Nemáme zatím rozhodnutí německého soudu. Víme, že byl krátkodobě ve výkonu trestu," říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz šéfka Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích Kateřina Doušová. Žádost útočníka o azyl podle jejích slov tamní úřady zamítly před dvěma lety. Muži nyní hrozí až deset let za mřížemi. Dívku také okradl. Rozhovor Lukavec 14:26 20. června 2019

Můžete potvrdit, že už znáte totožnost útočníka?

Tuto informaci ověřujeme.

Jak jste to zjistili, když muž nekomunikuje? Od kolegů z Německa?

Ano, součinností s cizineckou policií. Ověřujeme ty informace u justičních orgánů Spolkové republiky Německo.

Když jste původně nevěděli, o koho jde, jak jste se tedy k totožnosti dopátrali?

My jsme osobu zadrželi na místě. Zadrželi jsme ji krátce po spáchání trestného činu. Měl u sebe doklady, které prokazovaly, že přijel z Německa. Dotazem na německou policii, porovnáním fotografií a dalších věcí jsme zjistili, že je to tatáž osoba.

Podle informací některých médií muž přijel vlakem a vystoupil na zastávce v Lukavci. To je tedy pravda?

Víme, že cestoval vlakem. Patrně měl namířeno někam jinam. Neměl platnou jízdenku, a tudíž ho tam vysadili. Nevím, jestli přímo v Lukavci.

To znamená, že vlak zastavil a jeho vyhodili s tím, že nemá platnou jízdenku?

Předpokládám, že to bylo ve stanici. Že kvůli němu nezastavili vlak a že ho nevyhodili za jízdy, abychom se vyhnuli nějakým spekulacím. Víme, že se jedná o neúspěšného žadatele o azyl ve Spolkové republice Německo. Tuto informaci máme ověřenou. Nicméně zatím nemáme rozhodnutí příslušného správního orgánu v listinné podobě.

Co si představit pod tím, že jde o neúspěšného žadatele o azyl? Psalo se o tom, že byl vyhoštěn.

Ne, vyhoštěn nebyl. Spolková republika Německo nerozhodla o jeho vyhoštění, žádné takové rozhodnutí nemáme potvrzeno. Žádal o azyl a to bylo zamítnuto.

Mohl se tedy třeba proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Samozřejmě neznám postup německých justičních orgánů. Předpokládám, že to rozhodoval jejich správní orgán. Jakým způsobem bylo dál řízení vedeno, to nevíme, zjišťujeme to.

Cesta vlakem do Česka

Platí, že přijel z Drážďan?

Předpokládáme, že ano. Přijel z toho směru vlakem.

Můžete říct, jaké je národnosti?

My nevíme, z jaké je země. Nerada bych spekulovala, zatím jsme tuto informaci neověřili.

Mluví se ale o tom, že je původem z Afriky. To tedy můžete potvrdit?

Soudíme podle jeho vzhledu. Odmítá jakoukoli komunikaci a žádné osobní doklady u sebe neměl.

Komunikuje alespoň se svým advokátem?

Naší povinností je zajistit mu tlumočníka, to bylo poměrně problematické, protože nám odmítá cokoli o své osobě sdělit. Má samozřejmě advokáta. My se hovorů s advokátem nemůžeme zúčastnit, takže nevíme, jakým způsobem spolu komunikují. Máme tlumočníka, který paralelně ovládá jak arabský jazyk, tak anglický jazyk.

„Obviněn je ze spáchání zločinu znásilnění a přečinu krádeže. Je to krádež v základní skutkové podstatě, takže na prvním odstavci. Jednalo se o věci té poškozené.“ Kateřina Doušová (šéfka státního zastupitelství v Litoměřicích)

A rozumí vám?

My předpokládáme, že ano. Samozřejmě teď budeme zjišťovat, jakým způsobem s ním komunikovala německá policie. On nějaká slova používal v angličtině. Víc samozřejmě budeme vědět, až ověříme jeho totožnost. Zatím jenom víme, co uváděl v Německu.

Jak se dostal až tak daleko z Drážďan?

On lístek měl. Ale zřejmě přejel cílovou stanici.

Do které stanice měl lístek?

To vám teď neřeknu. Domnívám se, že na území České republiky. Jestli do Ústí nad Labem nebo kam…

Ale cíleně jel tedy podle lístku do České republiky?

Pokud tam byla cílová stanice Ústí nad Labem, ale to bych spekulovala. To vám nemůžu říct. Ale jel tím směrem. Předpokládám, že vlakem přejel hranice.

A lístek měl tedy do Česka?

To bych vám musela zjistit. Já se domnívám, že do Ústí nad Labem, ale nerada bych tuto informaci potvrdila. Ale v rámci schengenského prostoru se může volně pohybovat.

Objevila se informace, že byl v Německu ve vězení. To můžete potvrdit?

Podle našich informací byl v Německu ve výkonu trestu. Rozhodnutí zjišťujeme. Nemáme zatím rozhodnutí německého soudu. Víme, že byl krátkodobě ve výkonu trestu.

Víte, jak dlouho pobýval v Evropě?

Víme, že o azyl žádal v roce 2017, možná 2016. Myslím, že v roce 2017 byla jeho žádost o azyl zamítnuta.

Jak je starý?

Pokud budu vycházet z toho, pod jakou totožností byl ve Spolkové republice Německo, tak mu letos bude 30 let.

Jaký bude teď váš postup? Budete navrhovat útěkovou vazbu?

My jsme už dnes ráno v 9.10 předali Okresnímu soudu v Litoměřicích návrh na jeho vzetí do vazby. Důvodem je vazba útěková a předstižná. Takže z obou dvou důvodů jsme podali návrh. Soud má 24 hodin od doby, kdy my ten návrh podáme, na vzetí do vazby nebo případné propuštění ze zadržení.

Znásilnění i krádež

Z jakých trestných činů je obviněn?

Obviněn je ze spáchání zločinu znásilnění a přečinu krádeže.

A co ukradl?

Ke skutkovým okolnostem bych se zatím nevyjadřovala.

Je to krádež většího rozsahu?

Není. Je to krádež v základní skutkové podstatě, takže na prvním odstavci. Jednalo se o věci poškozené.

S poškozenou jste měli možnost mluvit?

Samozřejmě. Vyslechli jsme ji.

V jakém je nyní stavu? Má nějaké fyzické následky nebo spíše psychické?

Vzhledem k tomu, že se jedná o osobu nezletilou a je to zvlášť zranitelná oběť, tak žádné podrobnosti vám k tomu dávat nemohu. Není hospitalizovaná.

Řekla vám, jak se na tom místě ocitla?

Já za současného stavu – vzhledem k tomu, že ta věc je v přípravném stavu – podrobnosti ohledně její výpovědi poskytnout opravdu nemohu.

A kolik muži případně hrozí let, pokud by byl odsouzen?

V případě, že by byl pachatel odsouzen, je za zločin znásilnění ohrožen trestní sazbou od dvou do deseti let odnětí svobody.