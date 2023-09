Teplický klub Luna zakázal vstup Ukrajincům. ‚Návštěvníci jsou rádi,‘ hájí rozhodnutí majitelé

„Již dva týdny se cizinci z Ukrajiny bez výjimky nepouštějí,“ napsal na instagramu teplický klub Luna. Vstup Ukrajincům zakázal týden po fyzické potyčce, ke které došlo v polovině srpna před podnikem. Jedním z aktérů střetu měl být pětatřicetiletý Ukrajinec. Ten zemřel druhý den v ústecké v nemocnici na následky poranění hlavy. Majitelé příspěvek ze sociálních sítí stáhli pár hodin poté, co je kontaktovala redakce iROZHLAS.cz. Teplice 6:00 10. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Policie pachatele stále nevypátrala. Pro server iDnes.cz uvedla, že zraněný muž přijel do nemocnice v Teplicích v bezvědomí s proraženou lebkou a silným krvácením do mozku a zemřel krátce po převozu do nemocnice v Ústí nad Labem.

„Podle toho, co jsem viděla na kamerových záznamech, se před klubem poprala skupinka jenom Ukrajinců, nebyl v ní žádný Čech,“ popsala potyčku z 13. srpna pro iROZHLAS.cz majitelka klubu Eva Fröhlichová.

„Alespoň nebude strach tam chodit,“ vyjádřil se na Instagramu k zákazu vstupu Ukrajinců do podniku Luna jeden z návštěvníků poté, co si v komentářích stěžoval na nepořádek způsobený cizinci. Právě v tomto vlákně napsal klub, že Ukrajinci do klubu bez výjimky nesmí.

Snímek obrazovky komentářů u instagramového příspěvku klubu Luna | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

„Návštěvníci klubu byli za zákaz rádi, protože se bojí,“ řekla redakci majitelka. „Většinu večerů jsem v klubu a Ukrajinci, když jsou pod vlivem alkoholu, zákazníky obtěžují,“ dodal druhý majitel klubu David Červený.

Zákaz v afektu

„Příspěvek byl napsaný chvilku po incidentu, byli jsme opravdu naštvaní, protože Ukrajinci se u nás perou mezi sebou a dělají problémy, takže ano, napsali jsme, že bez výjimky do klubu nesmí, ale bylo to ve vzteku,“ vysvětlila majitelka podniku myšlenkový pochod za příspěvkem, který byl odstraněn několik hodin poté, co ji iROZHLAS.cz kontaktoval.

„Víme, kteří Ukrajinci se rvali a ta konkrétní skupina do klubu nesmí, jiné Ukrajince nemáme problém dovnitř pustit,“ dodala.

Oba majitelé Luna klubu zdůraznili, že vstup mají zakázaný i Češi a Češky, pokud v klubu se rvali a dělali v něm problémy. „Ukrajince zaměstnáváme, nemáme problém s Ukrajincem ani s Rusem, šlo jen o to, že tento problém vznikl s Ukrajinci a proto se o nich mluví,“ doplnila majitelka.

Snímek obrazovky jednoho z komentářů pod příspěvkem na Facebooku Policie ČR | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Rvačka vzbudila emotivní diskuzi i pod příspěvkem Policie ČR. „Vždyť jsou to jen UKačka a ty práskat soukmenovce nebudou, to, že je o jednoho míň, není na škodu,“ napsal uživatel pod kamerový záznam na Facebooku. Podobných proti-ukrajinsky laděných komentářů jsou u stejného příspěvku desítky.

Okolnosti smrti pětatřicetiletého Ukrajince vyšetřují krajští kriminalisté. Pátrají po pachatelích i svědcích trestného činu. Policie na Facebooku zveřejnila kamerové záznamy a žádá ty, kteří se před klubem Luna pohybovali v inkriminované době, aby sdělili policii jakékoliv relevantní informace.

Majitelé klubu pro iROZHLAS.cz uvedli, že se klub chystá k situaci opět vyjádřit hned poté, co bude dokončeno vyšetřování.