Lustrační zákon je stále téma, tvrdí Letocha ze STAN. ‚Společnost už nezajímá,‘ říká Feranec z ANO

Vládní koalice chce ve Sněmovně prosadit návrh ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), aby se lustrační zákon znovu vztahoval i na premiéra a ministry. Zákon platí na vyšší státní úředníky a je paradoxní, že pro ministry a jejich náměstky ne, uvádí v Pro a proti Petr Letocha (STAN). Milan Feranec (ANO) upozorňuje, že členové vlády jsou de facto voleni a navíc zde po zpřísnění není společenská poptávka.

„Voleni jsou poslanci, nikoliv ministři, kteří jsou jmenováni, stejně jako pozice jejich náměstků,“ připomíná Letocha. „Však jsem také říkal, že jsou voleni de facto, ne de iure,“ brání se Feranec.

Ten opakuje, že společenská poptávka po lustraci už není. „A viděli jsme to v prezidentských volbách, kdy nakonec ve finále byli dva bývalí členové KSČ. Společnost už to tak zásadně nevnímá, jako tomu bylo v roce 1991 a možná ještě v roce 1996.“

Koaliční poslanec je ale přesvědčen o opaku. „Právě tyto volby ukázaly, jak problematické bylo pro nevoliče Andreje Babiše smířit se s komunistickou minulostí druhého kandidáta.“

„Současně zvolený prezident se s touto situací vypořádal podstatně lépe než Andrej Babiš. Po revoluci pracoval pro demokratický systém a to, k čemu se přiznal, si odpracoval v demokracii a udělal kus práce. Zvolený prezident tedy musel vysvětlovat, co za komunismu dělal,“ dodává Letocha.

„Jde o zbytný a výběrový zákon, protože se třeba netýká hejtmanů, radních a dalších.“ Milan Feranec

Voliče to skutečně nezajímá, trvá na svém poslanec ANO. „To, že tuto poptávku vytvářejí média, je věc jiná. Navíc kdyby funkce prezidenta spadala pod lustrační zákon a zvolený prezident by neměl lustrační osvědčení, tak co by mu pomohlo, že 30 let pracovat pro demokracii, když má záznam? Opakuji, že není společenská poptávka.“

„Celou dobu hnutí ANO tvrdí, že v tomto zákoně jde hlavně o pana Babiše. Ten sám tvrdí, že je neprávem vedený ve svazích StB, ale pokud dokáže předložit čisté lustrační osvědčení, tak ať je ministrem i v budoucnu. Tento zákon není napsaný na něj, platil i v minulosti a míří na všechny, kteří by chtěli být ministry nebo náměstky,“ tvrdí Letocha.

„Když tam kolegové z ANO přidají hejtmany, můžeme o tom diskutovat.“ Petr Letocha

Feranec tvrdí, že společnost chce řešit jiné problémy, například ceny potravin, vysokou inflaci a další. „Pětikoalice říká, že to jsou nedůležité věci a musí se řešit lustrační zákon. Je to jejich právo, ale podle mě jde o zákon zbytný a výběrový, protože se třeba netýká hejtmanů, radních a dalších,“ kritizuje Milan Feranec (ANO).

„Zákon je v programovém prohlášení vlády. Jistě padnou pozměňovací návrhy, když tam kolegové z ANO přidají hejtmany, můžeme o tom diskutovat. A rozhodně si uvědomujeme, co naše občany tíží, a lustrační zákon neupřednostňujeme. Ale i dnes vidíme, že se mohou objevovat případy, kdy do politiky bude chtít vstoupit někdo, kdo by lustrační osvědčení čisté neměl,“ obhajuje zpřísnění normy Petr Letocha (STAN).

