Železniční, silniční a pro chodce. Lužec nad Vltavou bude mít hned pět nových mostů

Lužec nad Vltavou bude mít přibližně do dvou let pět úplně nových mostů. Tamní obyvatelé v nadsázce říkají, že tak budou mít nejvíc nových přemostění v přepočtu na jednoho obyvatele v Česku. Jeden most bude pouze pro chodce a záchranářská auta, druhý – železniční bude zvedat hydraulika stejně jako další dva silniční. Poslední stavbaři pouze zrekonstruují, jedna jeho část zůstane původní. Lužec nad Vltavou 12:34 16. června 2020 Lužec nad Vltavou bude mít hned pět nových mostů | Foto: Radek Duchoň | Zdroj: Český rozhlas

Lužec na Mělnicku leží na ostrově. Z jedné strany ho obtéká hořický plavební kanál, z druhé strany pak staré koryto Vltavy. Přes kanál teď jezdí auta po starém mostě. A ten musí stavbaři každou chvíli opravovat.

Poslechněte si celou reportáž Radka Duchoně

Hned vedle už jsou pilíře mostu pro auta, který ho nahradí. O 150 metrů dál stojí konstrukce železničního mostu. A o dalších 100 metrů dál je most silniční. Všechny tyto tři mosty bude podle mluvčího Ředitelství vodních cest Jana Bukovského zvedat hydraulika.

„Bude se zvedat pro průjezd vysokých lodí asi o tři metry. To znamená, že pokud pojede takto vysoká loď, tak dálkovým ovládáním z plavení komory na Hoříně se celý most začne zvedat a za několik minut bude o tři metry výše,“ přibližuje pro Radiožurnál.

O pár stovek metrů dál je pak most, který má nové pilíře a část mostovky. Jezdit po něm budou auta. Nezávislý starosta obce Patrik Rollo se nových mostů nemůže dočkat.

Lužec nad Vltavou bude mít hned pět nových mostů | Foto: Radek Duchoň | Zdroj: Český rozhlas

„Řada těch mostů trpěla a je potřeba, aby byly nové, aby měly správnou nosnost. Těšíme se, až to bude plně funkční a zprůjezdněné, protože byly neustále problémy s kvalitou provizorního mostu,“ doplňuje.

Jeho nadšení ale nesdílejí někteří obyvatelé obce. Vadí jim hlavně drahý železniční zvedací most, který bude stát až 200 milionů korun. „Je tady jenom osobní doprava, nákladní se utlumila, protože fabriky to všechno vozí auty. Myslím, že je to drahé,“ říká jeden z obyvatel.

Posledním mostem je lávka pro pěší přes staré koryto Vltavy, tedy také kousek od centra. Po lávce ale budou moct už v létě projíždět i záchranáři. Zanikne ale oblíbený přívoz.