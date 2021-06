V tornádem zasažených Lužicích je zatím sedm domů odsouzeno k demolici, číslo nemusí být konečné

Zdeněk Králík v pondělí vyřizoval s úředníky stavebního úřadu a statikem demoliční výměr na svůj dům na okraji Lužic u Hodonína. Ve skutečnosti už nestojí, trosky odklízí bagr.

„Statik řekl, že musí jít dolů. Že to bylo rozpraskané a všechno úplně špatně, tak to nemělo smysl lepit znova, opravovat a všechny ty věci okolo,“ popisoval Králík. Jeho dům byl starý osm let.

Podle statika Radomíra Svatka stihl stejný osud v Lužicích zatím sedm rodinných domů.

„V tuto chvíli jsme vydali demoliční výměr, totální demolici, toto je sedmý objekt,“ popisoval. Kolik domů se bude muset zdemolovat, si statik netroufá odhadovat. Podle jeho slov však bohužel existuje předpoklad, že jich bude více.

Znovu na stejném místě

Zatím se bouraly jen ty domy, u kterých hrozilo bezprostřední nebezpečí zřícení. Jejich obyvatelé se shodují na tom, že stavět budou na stejných místech znovu.

Mezi nimi i Jiří Paulík – z jeho domu nedaleko železniční trati zbyla už jen základová deska. „Hasiči to zbourali s technikou, nedalo se nic dělat. Fakt šikovní kluci, pomohli velice.“

S demolicí domů pomáhají hasiči. | Foto: Jakub Troníček | Zdroj: Český rozhlas

Na otázku, zda bude stavět znovu, odpovídá, že ano. „Využiji všechny prostředky, které půjdou, a postavíme to samé.“

Pro budoucí stavbu podle svých slov spoléhá i na avizovanou pomoc vlády. „Jestli to budou ty dva miliony, tak si je určitě vezmu. Protože v dnešní době je všechno drahý, určitě to využiju.“

Kromě hasičů pomáhají v Lužicích s odklízením sutin i vojáci a dobrovolníci. Tornádo tam poškodilo přibližně 120 domů včetně výrobního areálu společnosti Groz-Beckert. Ta zaměstnává téměř 500 lidí z okolí. S částečnou obnovou výroby počítá zhruba za tři měsíce.